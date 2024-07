Jak Manchester United přichází o talenty: Šest hráčů, kteří mohli zářit na Old Trafford

Musiala, Neto nebo Šeško. Váhání či složitá jednání stála Manchester United 10 milionů eur a několik nadějných hráčů. Red Devils například zavrhli možnost za dva miliony eur podepsat Moisese Caiceda, který má nyní tržní hodnotu přes 80 milionů, za 250 tisíc eur odmítli obránce Bajcetice. Server The Athletic přišel s informacemi o tom, které naděje si na Old Trafford nechali utéct.

Vyčkávání stálo United 10 milionů eur. Hannibal Mejbri byl pozván do tréninkové základny v Carringtonu již v sezoně 2017/18, skauty zaujal a byli přesvědčeni o tom, že ho chtějí získat. Vedení ale dál na možnost nereagovalo, i přes urgování Hannibalova agenta a rodičů. Ještě v létě toho roku tedy uzavřel smlouvu s Monakem. Red Devils přišli o možnost podepsat tuniského záložníka zadarmo a z Francie ho museli vykoupit.

O přestupu Benjamina Šeška na Old Trafford se hovoří opakovaně. Podepsán mohl být již v roce 2018, a to za mnohem menší částku, než za jakou může být dostupný teď. Tehdy za Slovince Red Bull Salcburk požadoval dva miliony eur, United nabídli o milion méně. Matt Judge, který měl vyjednávání na starosti, nabídku následně zvedl na 1,1 milionu, poté na 1,2 milionu. Salcburku ale částka nestačila a útočníka si nechali. Místo nyní jednavacetiletého hráče byl podepsán Dillon Hoogerwerf. Šeško teď v Bundeslize bojuje za Lipsko a jeho hodnota na přestupovém trhu je kolem 50 milionů eur.

Dalším, kterého Manchester ztratil, je Stefan Bajcetic. V roce 2020 na něj Celta Vigo dala pomyslnou cenovku ve výši 250 tisíc eur. Náboráři United však chtěli španělského záložníka z Viga přivést po vypršení smlouvy a zaplatit pouze 100 tisíc za výchovné, s čímž nesouhlasil hráčův otec. Hráč, schopný naskočit i v obranné linii, v prosinci téhož roku přestoupil za dříve určenou částku do Liverpoolu.

V červeném dresu mohl hrát i tehdy patnáctiletý Jamal Musiala, United ho v roce 2018 nepodepsali i přesto, že ho mládežnický skaut Andreas Herrmann považoval za nejlepšího hráče jeho věkové kategorie. S potenciálním přestupem se ale mohly vázat problémy s porušením pravidel, proto se Rudým ďáblům zdál příliš riskantní. Musialu z Chelsea odkoupil Bayern Mnichov a teď je z něj žádaná hvězda, která válí na Euru.

Známějším případem je přestup Moisese Caiceda. Na začátku zimního přestupového období ho v roce 2021 sledoval skaut v ekvádorském Independiente del Valle, kde měl výstupní klauzuli ve výši dvou milionů dolarů. Složitá dohoda, do níž bylo zapojeno více agentů, ale nikdy nedospěla v úspěšný závěr, a to i přesto, že Caidedovi byla dokonce předložena smlouva a výstupní klauzule se zdvojnásobila. Nynější záložník Chelsea nakonec přestoupil do Brightonu.

Dalším hráčem, který byl sice včas vytipován, avšak nepodepsán, je Pedro Neto, nynější opora Wolves. Tehdy sedmnáctiletý křídelník byl pozván do tréninkové základny United v Carringtonu, zahrál si zápas v akademii Leigh Sports Village a odkoupen z mládeže Bragy mohl být pouze za výchovné. Skauti na přestup tlačili, avšak na schválení smlouvy se čekalo několik týdnů. Portugalec tedy podepsal nový kontrakt s Bragou a později přestoupil na hostování do italského Lazia se závazkem odkupu.