Kulusevski věří, že Tottenham čeká skvělá sezona. Chce se inspirovat u City a Arsenalu

Během úvodní sezony trenéra Angeho Postecogloua (58) na střídačce Tottenhamu se londýnskému celku nepovedlo získat žádnou trofej, ale brzy by mohlo být lépe. Podle švédského útočníka Dejana Kulusevskiho (24) totiž Tottenham prochází proměnou a rodák ze Stockholmu věří ve změnu. "Máme dost kvality na to, abychom vyhrávali," tvrdí.

Kulusevski naději neztrácí. Věří, že pokud se Spurs přízpůsobí trenérově stylu, budou bojovat o nejvyšší příčky. "Tenhle tým by měl být na špici, myslím, že jsme loni ukázali nějaké záblesky, ale musíme pracovat celý rok. To je možná ta těžší část – nehrát dobře třeba jen měsíc a pak spadnout trochu dolů," řekl 24letý hráč pro football.london.

"Musíme vydržet celý rok, jako to dělaly třeba Manchester City a Arsenal, na to se snažíme připravit. Už jsem si všiml, že se v tréninku něco málo změnilo a velmi se soustředíme na to, abychom si vedli mnohem lépe než dřív," dodal Kulusevski.

"Teď je to mnohem víc o naší hře, každý trénink nám pomáhá pochopit, jak chceme hrát. Minulý rok jsme prostě jen hráli fotbal, ale teď je to mnohem víc. Opravdu se nad tréninky přemýšlí a všichni se snaží, abychom pochopili, co od nás v týmu chtějí," řekl švédský útočník ke změnám.

Na severu Londýna se v minulé sezoně hrál ofenzivní fotbal a první sezonu bez Harryho Kanea vybojoval Tottenham v Premier League páté místo.

Postecoglou během dvou let u kormidla Celtiku Glasgow vyhrál dva tituly v Premiership a Skotský pohár. "Potřebujeme změnu. Nestačí se snažit, budeme hrát určitým způsobem, budeme trénovat určitým způsobem, budeme mít určité myšlení, a to není pro každého," kometoval potřebné změny v kádru po prohře s Chelsea v závěru minulé sezony.

Jak se to bude dařit, se uvidí v příštích měsících. Nový ročník startují Spurs 19. srpna utkáním proti Leicesteru.