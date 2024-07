Multiklubový model i akademie. Manchester City vydělá sto milionů eur za hráče bez odehrané minuty

Manchester City je známý pro drahé nákupy hvězd, poslední léta ale ukazují ohromnou sílu také jeho akademie. Nejproduktivnější fotbalista uplynulého ročníku Premier League Cole Palmer (22) z Chelsea se nedočkal ocenění hráče sezony kvůli výkonům Phila Fodena (24), oba strávili celé dětství v mládežnických týmech Citizens. Sky Blues na prodejích odchovanců i hráčů z hostování vydělávají značné sumy. Ve stále probíhajícím přestupovém období se výdělek blíží 100 milionům eur, za což můžou děkovat i multiklubovému modelu.

Pod City Football Group spadá například Girona, která v La Lize skončila na třetím místě. Překvapivě dlouho dokonce snila na první příčce o úspěšném závěru pro černého koně. Celkem skupinu tvoří 12 klubů plus jeden partnerský. Z těch nejznámějších například New York City, v brazilské nejvyšší soutěži Bahia, v Evropě pak mají další čtyři týmy včetně Troyes.

Právě francouzský celek pocítil stinnou stránku tohoto modelu. V sezoně 2022/23 ještě byl v Ligue 1, po dvou sestupech v řadě ale ESTAC čekala až třetí liga. Od té jej nakonec zachránil bankrot Bordeaux, jenž sestoupil na úkor Troyes. Paradoxem je, že jejich největší obchod se týká hráče, který za klub neodehrál jedinou minutu. Brazilský křídelník Sávio po přestupu do Troyes hned putoval na hostování, nejprve do PSV, pak do partnerské Girony. Tam zazářil a hodnota mu stoupla až na 50 milionů eur, mateřský Manchester City využil své síly a uzmul jej za polovinu.

Smetanu na vrcholu pomyslné pyramidy slízávají Citizens pravidelně. Až 30 milionů eur jim má brzy vydělat do Dortmundu přestoupivší Yan Couto, který v katalánském celku hostoval tři roky a za City nenastoupil. To samé platí i pro Taylora Harwooda-Bellise, za nějž Southampton zaplatil kolem 23 milionů eur. Angličan alespoň byl zapůjčován mimo dceřiné kluby. Fungování majitelů ze Spojených arabských emirátů sice vyvolává kritiku, pochvalu si ale zaslouží akademie City.

Kromě Fodena a Palmera, za nějž obdrželi téměř 50 milionů eur, si jí prošli Jeremie Frimpong, Jadon Sancho či Roméo Lavia. Ten sice vinou zranění nestihl udělat díru do světa, je ovšem důvod, proč byla Chelsea v boji o jeho podpis ochotná předčít Liverpool zaplacením 62 milionů eur. Za Londýňany nově nastupuje i stoper Tosin Adarabioyo, taktéž produkt z Manchesteru, stejně jako totožný post hrající Eric García z Barcelony. V týmu Citizens je navíc Oscar Bobb a Rico Lewis, odchovanci s významnou hodnotou.

Jako zdroj financí akademie slouží náramně. V posledních dvou sezonách odsud prodali i bez Palmera, který již byl v A-týmu, hráče za 110 milionů eur, což se do účetních knih počítá jako okamžitý čistý zisk. Letos z mladíků vydělali kolem 50 milionů, částku tvoří z většiny Harwood-Bellis a posila Ipswiche Liam Delap. Couto a akvizice Realu Sociedad Sergio Gómez tuto částku navýší na 90 milionů eur, přestupové okno se přitom uzavírá až na konci srpna. City tak mají příležitost vydělat si na další potenciální hvězdné nákupy.