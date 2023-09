Liverpool znovu posílil zálohu, za Gravenbercha poslal do Mnichova téměř miliardu korun

Vysněnou posilu do středu pole hlásí Liverpool. Po jedné sezoně v Mnichově se do Anglie stěhuje Ryan Gravenberch (21), který s Reds podepsal pětiletou smlouvu. Bayern za nizozemského záložníka inkasuje okolo 40 milionů eur (cca 965 milionů korun).

Gravenberch na sebe pozornost velkoklubů přitáhl už v Ajaxu, jako jeho odchovanec za seniorský tým nastupoval čtyři sezony, během kterých třikrát vyhrál ligový titul a dvakrát pohár. Loni v létě se pak za částku 18,5 milionů eur stěhoval do Bavorska, kde pro něj co do trofejí šlo o podobně plodný rok. Jenže individuálně to taková sláva nebyla, nastoupil sice do třiatřiceti utkání, avšak jen zřídkakdy dostal důvěru v základní sestavě.

Již nějaký čas jej tedy média spojovala s Liverpoolem, který v létě prochází velkou obměnou zálohy. Po odchodu Jamese Milnera, Jordana Hendersona, Nabyho Keity i Fabinha dorazil nyní již ekvivalentní počet náhrad. Kromě Alexise Mac Allistera z Brightonu přišli další dva muži z Bundesligy – Wataru Endo oblékal dres Stuttgartu, Dominik Szoboszlai nastupoval za Lipsko.