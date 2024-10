Maresca chce z Jamese vybudovat lídra. Jako kapitán do toho musí dát víc, říká otevřeně

Trenér Enzo Maresca (44) není úplně spokojený s tím, jak se s rolí kapitána Chelsea pere Reece Jamese (24). Italský kouč po odchovanci Blues chce, aby ukázal více vůdcovství. "Mluvil jsem s ním a očekávám od něj více, tedy co se týče vedení týmu v šatně. Je na dobré cestě, daří se mu, dělá pokroky, ale potřebuje přidat," řekl Maresca novinářům.

James se poprvé v sezoně objevil v základní sestavě po dlouhém zranění při víkendové prohře Chelsea 1:2 s Liverpoolem. Následně však anglický pravý obránce neodcestoval s týmem ke čtvrtečnímu utkání Konferenční ligy na hřišti Panathinaikosu, kde tým ze Stamford Bridge vyhrál s přehledem 4:1.

Očekává se však, že v neděli proti Newcastlu v Premier League znovu nastoupí. Maresca od něj nicméně žádá více osobitosti. "Mluvil jsem s ním a očekávám od něj více, tedy co se týče vedení týmu v šatně. Je na dobré cestě, daří se mu, dělá pokroky, ale potřebuje přidat," řekl trenér novinářům.

"Hráč si obvykle myslí, že pokud je kapitánem, ostatní mu dají víc. Ne, on jako lídr musí jít příkladem. Musí dávat víc než ostatní. Já i jeho spoluhráči od něj očekáváme, že ukáže ještě více vůdcovství," mluvil Ital otevřeně.

Od chvíle, kdy mu kapitánskou pásku předal jeho trenérský předchůdce Mauricio Pochettino, se James objevil jen ve 12 zápasech, což znamená, že jeho role kapitána je do značné míry omezena na jeho vliv mimo hřiště. Conor Gallagher, který byl mezitím prodán do Atlétika Madrid, vedl tým po většinu minulé sezony.

Jamese v kariéře brzdí zranění. Livesport

Maresca se snaží o změnu v kabině, co se týče výchovy lídrů. Diskuse s Jamesem, který je známý jako klidnější člen týmu, o tom, co od něj očekává, byly podle něj pozitivní.

"Chápe, co po něm chceme. Je to kluk z naší akademie. To je jeden z důvodů, proč musí ukázat více, co se týče osobnosti. Je zdrženlivý. Ale když nemáte pořádného lídra, musíte si ho vybudovat. Reece je jedním z těch kluků, kteří jsou na cestě, ale ještě tam není. Musí se snažit," uzavřel kormidelník Chelsea.