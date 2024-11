Nej volby pro jedenáctý hrací týden Fantasy Premier League? Opory Citizens i rozjetý Salah

Blíží se další reprezentační přestávka a následující víkend proto je skvělou příležitostí, k tomu aby manažeři FPL snížili svou ztrátu na nejbližší soupeře. S pomocí portálu Fantasy Football Hub jsme pro vás vybrali nejlepší tipy před 11. kolem.

Každý týden vybereme pro jednotlivé pozice v poli nejlepšího hráče pro nadcházející herní kolo a zároveň ukážeme na top skrytý klenot. Pokud se nemůžete rozhodnout, jaký přestup ve FPL udělat, získejte AI doporučené přestupy přímo zde.

Obránce: Joško Gvardiol vs. Brighton (V) – 5,1 bodu

V letošní sezóně je mnohem složitější vsadit na konzistenci týmů v defenzivě. V minulém ročníku body přinášeli borci z Arsenalu a Manchesteru City, oba týmy totiž velmi často neinkasovali. Kanonýři udrželi 18 čistých kont, Citizens jen o dvě méně. Letos se ale na obránce nejlepších dvou týmů uplynulé sezony úplně spolehnout nemůžeme, protože čistých kont výrazně ubylo.

I proto se u beků musíme koukat na ofenzivní statistiky a v těch má nadstandardní čísla právě Gvardiol. Ten v posledních pěti týdnech vstřelil tři góly, všechny navíc v zápasech mimo domácí Etihad Stadium. No a další venkovní zápas na obhájce titulu čeká v sobotu v Brightonu.

Gvardiolovy góly nejsou náhodné. Při pohledu na jeho čísla z konce minulé sezony zjistíme, že se v jejích závěrečných měsících podílel na šesti brankách. V aktuální sezoně je druhým nejpilnějším střelcem mezi obránci. Z 15 pokusů hned jedenáctkrát trefil branku, což je mezi zadáky nejlepší číslo. Připomenout se může také asistencí, v dosavadním průběhu sezony vymyslel už 11 klíčových přihrávek.

Navíc hraje v jednom z nejlepších týmů ligy. Nelze tedy opomenout možnost zisku bodů za čisté konto. Gvardiol je navíc pilným sběratelem bonusových bodů, na které si sáhl ve čtyřech zápasech.

Poslední body Gvardiol Fantasy Football Hub

Záložník: Mohamed Salah vs. Aston Villa (D) – 8,0 bodu

Salah je hráčem, kterému model tipuje nejlepší skóre z celého 11. kola. Podruhé za sebou podle prognóz nechal i Erlinga Haalanda. Model egyptskému křídelníkovi v duelu proti Aston Ville předpovídá osm bodů, což vzhledem k velice konzistentnímu vstupu do sezony není žádným překvapením.

V deseti zápasech se Salah podílel na 12 gólech, což znamená průměr 9,3 bodu na zápas. S 19 bonusovými body je na prvním místě mezi všemi hráči napříč Premier League. Hned šestkrát navíc nasbíral dvouciferný počet branek.

Pokud bude v tomto tempu pokračovat, čeká ho nejlepší sezóna v historii FPL. Při pohledu na čísla není důvod k tomy myslet si, že Salah plánuje zpomalovat. V posledních čtyřec kolech se blýskl šesti střelami na branku a dostal se do čtyř velkých šancí. To ho řadí mezi nejlepší záložníky v lize. Důležitou součástí Salahových zisků jsou i body za penalty.

Salah vs Haaland body Fantasy Football Hub

Útočník: Erling Haaland vs Brighton (V) – 7,5 bodu

Jako tip nejlepší tip na kapitána pro následující kolo vyšel Mohammed Salah, rozhodně ale nezapomínejme na Erlinga Haalanda. I on by si kapitánskou pásku určitě zasloužil. Proti Brightonu by se rád chytil poté, co dal v posledních pěti ligových zápasech jen jednu branku.

Haalandova čísla i přes to zůstávají neuvěřitelně vysoká, nemá proto cenu zbytečně plašit. V posledních čtyřech duelech je na špici v počtu velkých šancí (8), střel na branku (15), i očekávaných gólů. Jen v zápasech proti Bornemouthu a Southamptonu mu statistici naměřili více než čtyři očekávané branky.

K produktivitě by Haalandovi měl pomoci i návrat Kevina De Bruyneho. I přes zranění hvězdného spoluhráče je norský kanonýr nejlepším střelcem dosavadního průběhu ročníku.

Skrytý klenot: Heung-min Son vs Ipswich Town (H) – 7,4 bodu

Spurs čeká o víkendu utkání na půdě Ipswiche a svěřenci Angeho Postecogloua do tohoto zápasu vstupují jako tým s nejlepší domácí formou. Ipswich má navíc velmi průchozí obranu, která soupeřům v průměru soupeřům dovoluje nejvíce velkých šancí z celé ligy.

Kapitán týmu Heung-min Son se nepyšní takovými čísly, jako v minulé sezoně, ale to je z velké části dáno zraněním. Naposledy proti Aston Ville už ale naskočil v základní sestavě a za 56 minut stihl jednu asistenci.

Jeho postupný návrat by měl pokračovat i proti Ipswichi, jehož obrana by mu mohla pomoci i k zápisu do střelecké listiny. Jednou z možností jak prolomit čekání na gól jsou pro Sona i penalty, které pravidelně zahrává.

Sonovy statistiky v této sezóně Fantasy Football Hub

Tipy Livesportu na GW 11

Matheus Cunha – Kdo nemá tohoto útočníka Wolves, měl by se nad ním ještě jednou vážně zamyslet. Vlastně se už nedá říct, že by to byl úplně tajný typ, protože posbíral už 47 bodů a bodoval i v posledních dvou utkáních. Ale stále ho vlastní jen 6,7 procenta hráčů a vzhledem k tomu, že na Vlky teď čekají zápasy se Southamptonem, Fulhamem a Bournemouthem, může být Cunha pořád velmi cenný differential.

Lewis Hall – Možná přemýšlíte, jestli byste si neměli pořídit někoho z Newcastlu, protože tenhle tým má před sebou velmi lákavou sérii utkání. Pokud nechcete jít tradiční cestou Isaka nebo Gordona, doporučujeme Lewise Halla. Ve všech z následujících sedmi utkání může Newcastle udržet čisté konto a Hall stojí pouhých 4,3 milionu.

Rasmus Höjlund – Hodně manažerů zvažuje i někoho z Manchesteru United, protože ty taky čeká sympatická série zápasů. Pokud si z jejich týmu chcete vybrat někoho netradičního, možná by vás mohl nalákat Höjlund. Bodoval ve dvou z posledních tří zápasů a je slušná šance, že z jeho kopaček přijdou další góly.