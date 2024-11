Newcastle díky Isakovi přemohl další londýnský velkoklub. Arsenal potřetí v řadě ztratil

Fotbalisté Newcastlu doma v 10. kole Premier League urvali cenný skalp favorizovaného Arsenalu, který zdolali 1:0. Alexander Isak (25) navázal na vítěznou branku do sítě Chelsea v Ligovém poháru, když ve 12. minutě využil centru Anthonyho Gordona (23). Arsenal z posledních tří duelů v anglické nejvyšší soutěži získali jediný bod, po dohrání kola se tak může ze třetí pozice propadnout až na pátou příčku.

Již ve 12. minutě se Newcastle ujal vedení díky souhře Gordona a Isaka. Prvně jmenovaný poslal nádherný centr, díky němuž Švéd hlavičkou překonal Davida Rayu. Arsenal, jenž se stále musel obejít bez kapitána Martina Ödegaarda, zpočátku nenacházel recept na adekvátní odpověď.

Postupně si sice vypracoval několik šancí, ale žádná se nesetkala s úspěchem. Bukayo Saka zamířil těsně vedle, když se zjevil na zadní tyči, a poté Lewis Hall zablokoval pokus Mikela Merina z bezprostřední blízkosti. Skóre se tak už do poločasu nezměnilo a do kabin odcházeli spokojenější domácí.

Po změně stran byla k vidění vyrovnaná hra, přičemž domácím se dařilo držet hosty na uzdě. Naopak právě oni se jevili jako aktivnější. Bývalý hráč Kanonýrů Joe Willock střílel nad, následně Raya vyrazil Isakovu střelu zpoza vápna.

Ve snaze dodat svému týmu další impuls uvedl Mikel Arteta do hry 17letého Ethana Nwaneriho, ale ani to nemělo kýžený efekt, přestože Arsenal dominoval v držení míče. Newcastle tak udržel hubený náskok až do konečného hvizdu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Vzhledem ke kvalitě soupeře si Eddie Howe mohl jen těžko přát klidnější odpoledne, které nakonec skončilo třemi body pro jeho tým. Pro Newcastle byl výsledek o to důležitější, jelikož ukončil sérii šesti zápasů v lize bez výhry. Artetovi svěřenci naopak nahráli svým rivalům Manchesteru City a Liverpoolu. Ti mohou nyní navýšit náskok v čele tabulky na osm, respektive sedm bodů.

