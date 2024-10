Nottingham a Chelsea pykají za strkanici při ligovém zápase, zaplatí milionové pokuty

MI NEWS / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Nottingham Forest a Chelsea dostaly od anglické Fotbalové asociace pokuty v celkové výši 165 tisíc liber, v přepočtu pět milionů korun, za hromadnou strkanici mezi hráči při utkání Premier League na začátku října. Incident přišel dráž hosty z Nottinghamu, jejichž vedení zaplatí 125 tisíc liber (3,8 milionu korun), londýnský klub musí uhradit 40 tisíc liber (1,2 mil. korun).

Asociace v prohlášení uvedla, že kluby nedokázaly zabránit nevhodnému či provokativnímu jednání svých fotbalistů, v případě Nottighamu opakovaně.

Roztržka, do níž se zapojili i někteří hráči z laviček náhradníků, se odehrála krátce před vypršením základní hrací doby. Rozpoutal ji obránce Forest Neco Williams, který po konfrontaci s Marcem Cucurellou u postranní čáry strčil do španělského reprezentanta a ten narazil do poblíž stojícího kouče Chelsea Enza Marescy.

V následné mele došlo i na pohlavky, než rozhodčí dostal situaci pod kontrolu. Zápas skončil 1:1 a sudí v něm rozdal 11 žlutých karet.

Podle asociace oba kluby uznaly vinu, proto jim snížila původně stanovené tresty ve výši 150 tisíc a 50 tisíc liber. Nottingham dostal vyšší pokutu, protože jeho hráči se do podobného incidentu zapojili už pošesté za poslední tři roky. Fotbalisté Chelsea se provinili potřetí za pět sezon.