Po skvělé sezoně v Rakousku čeká Jaroše role trojky v Liverpoolu. Minimálně pro podzim

Trénink s největšími hvězdami na slavném Anfieldu, ale minimum zápasové praxe. Tak s největší pravděpodobností bude vypadat podzim v podání talentovaného českého gólmana Vítězslava Jaroše (23). Ten na jaře hostoval v rakouském Sturmu Graz, v jehož dresu byl jedničkou a pomohl klubu k zisku ceněného double. "Varianta, že zůstane v Liverpoolu, je v tuhle chvíli nejpravděpodobnější. Ale v zájmu Jaroše je, aby někde pravidelně chytal. Zájem by o něj byl," říká zdroj portálu eFotbal.cz.

Výborné jarní výkony vynesly Jaroše až do národního týmu, když si vysloužil i nominaci na Euro. A nejspíš i na základě toho podle serveru inFotbal.cz Liverpool rozhodl, že českého brankáře pro příští sezonu neuvolní ke konkurenci. "Chce si jej nechat jako brankáře číslo tři. Tedy minimálně pro podzimní část sezony, kdy bude krýt záda jedničce Alissonu Beckerovi a dvojce Caoimhínu Kelleherovi. O něj měl zájem Nottinghamu Forest, chtěl jej získat na přestup, ale Liverpool byl proti," napsal zmíněný web.

Pokud Jaroš na Anfieldu zůstane, bude v zapeklité situaci. Bude se připravovat ve společnosti největších hvězd, možná si zachytá v anglické pohárové soutěži. Je ale velmi pravděpodobné, nebo možná spíš skoro jisté, že zápasová praxe bude minimální. Což po povedeném jarním působení v Rakousku může Jaroše opět přibrzdit v rozletu.

Zájem by o něj totiž okamžitě byl. Jaroš je v hledáčku klubů z nejvyšší soutěže ve Francii a ve Španělsku. "To, že zůstane v Liverpoolu, je velmi pravděpodobné. Ale ještě to není definitivní. Je jasné, že by bylo fajn, kdyby Jaroš pravidelně chytal," říká zdroj eFotbal.cz. Je ale jasné, že když si Liverpool postaví hlavu a Čecha nikam neuvolní, bude mít Jaroš smůlu a zůstane v klubu v pozici brankářské trojky.

Na druhou stranu lze postoj Liverpoolu částečně pochopit. Brankářskou jedničku Alissona na jaře trápila podkolenní šlacha, kvůli problémům s ní musel opakovaně do branky náhraník. Jaroš má v Livepoolu kontrakt až do června 2026. Jaká bude jeho budoucnost se teprve uvidí.