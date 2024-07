Černý na odchodu z Wolfsburgu? Českého reprezentanta chtějí Rangers

Wolfsburg pravděpodobně po roce opustí Václav Černý (26), jenž nenaplnil vysoká očekávání. Český křídelník by se měl podle německých i skotských médií přesunout na hostování do Rangers, součástí dohody nebude opce na přestup.

Černý do Wolfsburgu přicházel jako hvězda Twente, za které v sezoně 2022/23 zaznamenal 15 soutěžních gólů a 13 asistencí. Ve VfL ale skvělé výkony nepotvrdil a na konto si připsal jenom pět soutěžních zářezů, postupně se stal náhradníkem a celkem odehrál jenom přes 1000 minut.

Český reprezentant nemá pod trenérem Ralphem Hasenhüttlem dobré vyhlídky, proto zřejmě odejde, podle nejčerstvějších zpráv je na spadnutí hostování v Rangers.

Příbramský odchovanec by se v Rangers potkal s Danilem, s nímž v sezoně 2020/21 nastupoval ve Twente. Společně se tehdy postarali o 35 ligových gólů a vzájemně si připravili čtyři branky. Černému by odchod do Skotska nemusel u "Vlků" zavřít dveře, smlouvu má do roku 2027.