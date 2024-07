Arabské přestupy znovu nabírají na obrátkách. Které další hvězdy vyslyšely volání exotiky?

Na Arabský poloostrov se i nadále stěhují další a další fotbalové hvězdy. Prozatím nejpřekvapivějším přestupem do Saúdské Arábie je odchod Moussy Diabyho (25) z Aston Villy. Kromě něj se na exotickou cestu vydali i Houssem Aouar (26), Nacho Fernández (34), Pierre-Emerick Aubameyang (35) a blízko k novému angažmá v této destinaci má i brankář Ederson (30) z Manchesteru City.

Velké přestupy do Saudi Pro League znovu ožívají. Nejvíce aktivním mužstvem na evropském trhu je zatím z arabských týmů Al Ittihad. Ten sice už má ve svých službách věhlasná jména jako jsou Karim Benzema, N'golo Kanté, Jota nebo Fabinho, ale snaží se přivést další...

Překvapivým a prozatím i nejdražším přestupem se stal Diaby, který se rozhodl po jedné sezoně opustit Aston Villu. Za anglický klub si připsal 54 startů, vstřelil 10 branek a přidal devět asistencí napříč všemi soutěžemi. Na klubové úrovni získal pouze francouzský Superpohár a ligový titul s PSG.

V reprezentaci zvedl nad hlavu pohár pro vítěze Ligy národů UEFA. Bývalý hráč Bayeru Leverkusen podepsal smlouvu na pět let. Villians jako odškodnění obdrží částku od Al Ittihadu pohybující se okolo 60 milionů eur.

Francouzský záložník s alžírskými kořeny většinu své fotbalové kariéry strávil v Olympique Lyon. Za OL debutoval v roce 2017 v zápase proti AZ Alkmaar v Evropské lize. Od té doby si stihl za francouzský klub připsat 179 startů a vstřelit 30 branek.

V roce 2023 se jako volný hráč stěhoval do AS Řím, kde si za jednu sezonu připsal 25 zápasů, v nichž vstřelil čtyři branky. Šestadvacetiletý záložník minulý týden přijal nabídku Al Ittihadu a s arabským klubem podepsal smlouvu do roku 2028. AS Řím za přestup inkasovalo 12 milionů eur.

Legenda Realu Madrid se ve středu oficiálně rozloučila se svým klubem. "Tohle je můj domov. Chodil jsem sem každý den, abych byl se svojí druhou rodinou, Realem Madrid. Budu váš fanoušek číslo jedna, věřte mi," loučil se Nacho se slzami v očích.

Debut v A-týmu královského klubu si odbyl v roce 2011. Během působení v týmu nasbíral přes 300 soutěžních startů a vstřelil 12 gólů. Na svém kontě má 26 trofejí, včetně rekordních šesti titulů z Ligy mistrů. Španělský stoper odešel jako volný hráč do Al Qadisiya, kde podepsal smlouvu na dva roky.

Z Francie se do arabského fotbalu stěhuje i gabonský útočník Aubameyang. Bývalý hráč Arsenalu, Barcelony, Dortmundu nebo Chelsea odchází z Marseille za devět milionů eur a podepsal smlouvu v Al Qadisiya na dva roky.

Pětatřicetiletý útočník získal za kariéru spoustu trofejí. V roce 2015 byl vyhlášen africkým fotbalistou roku, vyhrál španělský titul s Blaugranas, s BVB ovládl dvakrát německý Superpohár a s Gunners zvedl nad hlavu Community Shield a FA Cup.

Brankářská jednička Manchesteru City má nakročeno do Al Ittihadu. Citizens požadují za Brazilce částku pohybující se mezi 50 a 60 miliony eur. Sám hráč se přestupu nebrání a nechává kluby, aby se dohodly. V případě odchodu Edersona by se prozatím brankářskou jedničkou anglického klubu stal Stefan Ortega. "Nevím jestli Ederson zůstane, musí se rozhodnout," komentoval přestup trenér Pep Guardiola.

Třicetiletá opora City začínala v Rio Ave, kde odehrála dvě sezony. Poté o její služby projevila zájem Benfica, kde brazilský brankář strávil také jen dvě sezony. V roce 2017 portugalský klub neodolal nabídce z Premier League a za 40 milionů eur se Ederson stěhoval na Britské ostrovy. Prozatím si za Citizens připsal 333 soutěžních startů a smlouvu má platnou do roku 2026.