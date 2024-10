Čtvrtá remíza z posledních pěti zápasů. Juventus znovu přišel o body, tentokrát s Cagliari

Juventus v sedmém kole Serie A remizoval s Cagliari 1:1. V domácím zápase sice udržel neporazitelnost v dosavadním průběhu ligové sezon, ale už počtvrté v ročníku a zároveň z pěti posledních zápasů hrál nerozhodně a odmítl šanci vrátit se na druhé místo tabulky. Turínský celek zároveň promarnil příležitost stát se teprve čtvrtým týmem v historii italské nejvyšší soutěže, který zahájil sezonu sedmi čistými konty za sebou.

Úvod utkání vypadal pro domácí dobře, když se už v 15. minutě dostali do vedení. Po zákroku Sebastiana Luperta byla nařízena penalta a Dušan Vlahovič z ní uklidil balon k tyči. Juventus dominoval a před odchodem do kabin mohl náskok navbýšit. Za to, že se tak nestalo, mohlo Cagliari poděkovat Simonemu Scuffetovi, který předvedl úžasný zákrok proti Teunovi Koopmeinersovi.

Podobný průběh měla i úvodní fáze druhého poločasu, kdy měl Juventus výrazně navrch. Tlak Staré dámy se málem zúročil, střela Nicola Fagioliho z hranice pokutového území ale prosvištěla o centimetry vedle. Cagliari se snažilo vrátit do hry, ale příliš se mu to nedařilo, Juventus chtěl proto zápas ukončit.

Vlahovič byl v posledním domácím ligovém zápase Juve střídán o poločase, ale tentokrát byl v závěrečné fázi zápasu stále na hřišti a 20 minut před koncem málem rozhodl, když jeho razantní volej chytře zastavil Scuffet. Vlahovič se ukázal být pro Cagliari obtížně zastavitelným mužem a 10 minut před koncem měl skórovat ve třetím zápase v řadě.

Poté, co Scuffet skvěle vyrazil pokus Douglase Luize, však neuvěřitelným způsobem z několika metrů minul odkrytou bránu. Tato minela se ukázala jako zásadní, když Luizův divoký zákrok na Roberta Piccoliho v pokutovém území přinesl Cagliari penaltu, kterou Razvan Marin s přehledem proměnil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Domácí se zoufale snažili o vítězství, ale po druhé žluté kartě za simulování v pokutovém území se ocitli v deseti. Juventus už poté neměl sílu vývoj utkání zvrátit a musel se spokojit s remízou.