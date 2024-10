Fiorentina zničila Lecce, Cataldi a Colpani dali po dvou gólech. Benátky podlehly Atalantě

GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Fiorentina v osmém kole Serie A znemožnila Lecce na jeho hřišti 6:0. Drtivé vítezství režírovala zejména dvojice záložníků Andrea Colpani a Danilo Cataldi – dohromady se postarali o čtyři branky v síti domácích, kteří hráli po vyloučení na konci prvního poločasu o deseti. La Viola v posledních pěti zápasech napříč soutěžemi neprohrála a jen dvakrát inkasovala. Atalanta si připsala první venkovní vítězství v ročníku, když v Benátkách zvítězila brankami Maria Pašaliče a Matea Reteguiho 2:0.

Reprezentační přestávka přišla pro Lecce jako na zavolanou, protože za sebou mělo sérii pěti zápasů bez výhry. V neděli však ke zlepšení nedošlo, Giallorossi prohrávali už po 20 minutách. Prosadil se italský reprezentant Cataldi, který dal svůj první gól za Fiorentinu v této sezoně úžasnou ranou z první z hranice pokutového území. Deset minut před přestávkou prohrávali domácí o dvě branky.

Tentokrát se o gól postaral Colpani poté, co Wladimiro Falcone míč pouze vyrazil před sebe a středopolař Fialek jej z hranice pokutového území napálil do pravého dolního rohu. Jakékoli naděje pro Lecce zhasly, když se tým Luky Gottiho ocitl před přestávkou o deseti poté, co Antonino Gallo dostal po faulu červenou kartu. Ta však nebyla jediným trestem.

Cataldi se ujal přímého kopu a střelou do pravého horního rohu zajistil svěřencům Raffaela Palladina tříbrankové vedení. Gotti udělal o přestávce tři změny v naději, ty ale příliš nepomohly – Fialky devět minut po přestávce daly čtvrtý gól, když Colpani z voleje vypálil přesně pod břevno. Pátou branku přidala La Viola po necelé hodině hry, kdy se prosadil Lucas Beltrán z hranice velkého vápna.

Fiorentina pokračovala v útočení a necelých 20 minut před koncem utkání přidala šestý gól, když Fabiano Parisi poslal odražený míč pod břevno. La Viola od té chvíle utkání kontrolovala, připsala si třetí vítězství v Serii A v posledních čtyřech zápasech a v ligové tabulce se vyšplhala na páté místo.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Lecce se naopak nadále trápí, nachází se na 18. místě a poslední tři ligové zápasy prohrála, aniž by vstřelila jediný gól.

I přes počáteční optimistickou náladu domácích fanoušků Benátky velmi rychle prohrávaly. Obrana po rohovém kopu neodvrátila balon, který poslal z bezprostřední blízkosti do sítě Mario Pašalič.

Hosté pokračovali v tlaku a byli blízko druhému gólu, Filip Stankovič ale skvělým zákrokem vychytal Charlese De Ketelaereho. Poté se osmělili i domácí, dvakrát se v šanci ocitl Gaetano Oristanio. V obou případech proletěly jeho střely těsně nad břevnem.

Domácí začali přebírat kontrolu nad hrou, ale Oristanio promarnil další dobrou šanci, když z hranice pokutového území pálil vysoko nad břevno. Zato Benátčané nakonec zaplatili, protože Atalanta se krátce po návratu ze šaten znovu prosadila. Mateo Retegui zachoval chladnou hlavu, přehodil Stankoviče a zvýšil vedení na 2:0.

Domácí se stále tlačili dopředu, Mikael Egill Ellertsson ale nedokázal svůj pokus umístit mezi tři tyče. Závěrečný tlak domácích se nekonal, a tak si hosté odvezli tři body. Po turbulentním začátku sezony posunulo vítězství Atalantu v tabulce na šesté místo, zatímco Benátky zůstávají poslední.