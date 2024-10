Fotbalový víkend ONLINE: Kuchta poprvé skóroval v dánské lize. Bořil vstoupil do Klubu legend

Je tady víkend a pozornost, která byla věnována reprezentačnímu fotbalu, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Neděle 20. října

21:38 – PAOK Soluň před čtvrtečním zápasem Evropské ligy s Plzní uhrál na hřišti AEK Atény remízu 1:1 a udržel si po osmi kolech vedení v tabulce. V zápase dvou nejlepších týmů řecké ligy hosté vedli po gólu ghanského obránce Abdula Baby, ale domácí rychle vyrovnali. V základní sestavě hostů byli hráči ze sedmi zemí, ale ani jeden Řek. Český brankář Jiří Pavlenka zůstal mezi náhradníky.

21:11 – Slavia po výhře 2:1 nad Jabloncem zůstává v Chance Lize neporažena a drží šestibodový náskok v čele tabulky před druhou Spartou. Z 83 týmů ve třech nejvyšších českých soutěžích neprohrál zatím ještě druholigový Zlín a třetiligová Kroměříž.

21:06 – Na lavičce Bochumi skončil trenér Peter Zeidler. Dvaašedesátiletého německého kouče odvolalo vedení po úvodních sedmi bundesligových kolech, ve kterých s týmem získal jediný bod. Nástupce zatím nejmenovalo.

20:37 – Utkání plné zvratů se šťastným koncem pro domácí viděli diváci v Cagliari a v utkání osmého kola Serie A slavili výhru nad Turínem 3:2. V předchozích sedmi kolech dal tým ze Sardinie jen pět branek, teď v jednom utkání tři, i když ta třetí a rozhodující byla vlastní. Turín prohrál třetí utkání za sebou (okaždé 2:3) a z prvního místa po pěti kolech se propadl na deváté.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:35 – Villarreal, který letos po dlouhé době chybí na evropské scéně a v tabulce LaLigy se zatím pohybuje na pohárových příčkách, hrál s Getafe 1:1. Dlouho vedl po střele Santiho Comesany, ale po změně stran byli hosté lepší. Střídající Álvaro Rodríguez trefil hlavičkou tyč a Uruguayec Mauro Arambarri z penalty vyrovnal.

19:58 – Jan Kuchta se po přestupu ze Sparty poprvé střelecky prosadil v dánské Superlize, v utkání 12. kola snižoval na hřišti Sönderjyske v 63. minutě na 1:2. Domácí nakonec zvítězili 3:2, Midtjylland prohrál v nejvyšší soutěži podruhé za sebou a přenechal první místo v tabulce o skóre Kodani.

Kuchtův gól na body nestačil. Livesport

19:39 – Výhrou 2:1 nad Chelsea dosáhl Arne Slot s Liverpoolem prvních 10 výher, stačilo mu k tomu 11 zápasů. Méně po vstupu do Premier League potřeboval už jen Pep Guardiola, který neztratil ani jednou.

18:59 – Vítězná hlavička Johna Stonese byla vstřelena po 18. rohovém kopu Manchesteru City, mají tak na kontě nejvíce proměněných rohových kopů v letošní sezoně Premier League.

18:50 – V základní sestavě, která v posledním utkání 12. kola Chance Ligy v Jablonci po gólu Simiona Micheze vede 1:0, nechybí Jan Bořil. Krajní obránce sešívaných nastoupil ke 300. utkání v české nejvyšší soutěži a stal se tak novým členem Klubu legend.

18:36 – Lugano před čtvrtečním utkáním Konferenční ligy v Mladé Boleslavi prohrálo ve švýcarské nejvyšší soutěži v Yverdonu 0:2. Až dosud bylo sedm kol bez porážky, naposledy kapitulovalo na půdě tureckého Besiktase na konci srpna v boji o Evropskou ligu. V tabulce na čtvrtém místě ztrácí na vedoucí FC Curych tři body. První gól vstřelil Bolívijec Boris Cespedes z penalty, druhý byl vlastní. Český záložník Roman Macek byl jen na lavičce.

17:39 – Bundesligový nováček Kiel podlehl v domácím utkání sedmého kola Unionu Berlín 0:2 a nadále čeká na první výhru v nejvyšší soutěži. Doma prohrál všechny čtyři dosavadní zápasy, v nichž inkasoval celkem 14 branek, a se dvěma body zůstává na předposlením místě tabulky.

17:37 – Patrik Hellebrand se po letním přesunu z Českých Budějovic do Zabrze poprvé střelecky prosadil. Ve 12. kole polské Ekstraklasy se v neděli trefil v první minutě nastavení do sítě Stalu Mielec a pomohl Górniku k výhře 3:1.

17:11 – Fiorentina oslavila v Lecce první vítězství na hřištích soupeřů od začátku sezony a hned 6:0, čímž vyrovnala svou rekordní venkovní výhru v lize. Zatímco v roce 1959 stejným výsledkem přemohla Turín FC, o pět let později porazila Atalantu 7:1.

16:31 – Útočník Wout Weghorst se ukazuje v dresu Ajaxu jako platný náhradník. V utkání devátého kola Eredivisie v Almelu se dostal na trávník po hodině hry a záhy skóroval, v 82. minutě navíc z penalty rozhodl o vítězství 4:3. Coby střídající hráč má v sezoně na kontě bilanci 3+1, ve 21. století se na čtyřech gólech v prvních třech zápasech v dresu amsterdamského klubu podílel v roli náhradníka už jen Zlatan Ibrahimovic. Na straně poražených se v neděli dvakrát střelecky prosadil někdejší forvard Liberce Luka Kulenovič a debut v soutěžním utkání za Heracles si odbyl jeho bývalý spoluhráč Jan Žambůrek.

15:58 – Mallorca pokračuje ve skvělém vstupu do nové sezony LaLigy, v neděli si v 10. kole poradila těsným výsledkem 1:0 s Rayem. Vallecano prohrálo pět z posledních šesti vzájemných střetnutí, tentokrát se o to gólem z 75. minuty postaral Vedat Muriqi. Zatímco na hřištích soupeřů dosud exceloval, doma ostrovní tým vyhrál teprve druhý z pěti zápasů.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

15:34 – Alban Lafont v minulosti chytal za mládežnické kategorie Francie, v A-týmu se ovšem nikdy neobjevil. Jak přitom uvádí francouzský deník Ouest-France, je možné, že na další šanci 25letý brankář čekat nebude a rozhodne se reprezentovat Burkinu Faso, kde se narodil. Národní tým africké země o hráče Nantes jeví zájem a již podniká kroky k uskutečnění transferu.

15:02 – První a zatím jediný teenager, který pod Pepem Guardiolou nastoupil pětadvacetkrát v základní sestavě pro ligové utkání? Rico Lewis. Španělský stratég naposledy vyslal devatenáctiletého obránce do zápasu s Wolves.

14:33 – PSG zřejmě dostane pokutu. V sobotním utkání Ligue 1 proti Štrasburku totiž z tribun Parku princů zněly homofobní pokřiky. Fanoušci nedbali an upozornění hlasatele, aby toho zanechali. Celou záležitost bude prošetřovat řídící orgán soutěže Ligue de Football Professionnel. Skandování bylo namířeno na francouzského záložníka Adriena Rabiota, bývalého hráče PSG, který nedávno podepsal smlouvu s úhlavním rivalem z Marseille.

14:17 – Neapol v osmém kole Serie A vyhrála v Empoli, o jedinou branku utkání se postaral gruzínský reprezentant Chviča Kvaracchelija. Ten tak své statistiky za kalendářní rok 2024 v rámci italské nejvyšší soutěži obohatil o 10. branku, k tomu má navíc pět asistencí. Jenom americký křídelník Christian Pulisic v dresu AC Milána je na tom lépe (11 gólů, sedm asistencí).

13:45 – Na nějakou dobu se Bayern bude muset obejít bez Aleksandara Pavloviče, který si v sobotním utkání proti Stuttgartu zlomil klíční kost. Defenzivní hráč mnichovského velikána může být alespoň rád, že v neděli v ranních hodinách úspěšně podstoupil operaci. Na sociální síti X to krátce po poledni potvrdil bavorský klub. "Brzy se uzdrav," stálo ve vzkazu. Více informací najdete v článku.

13:20 – Neapol krátce po poledni zahájila duel Serie A na půdě Empoli a přímo z tribuny ho sleduje také Luciano Spalletti, kouč italského národního týmu. Novinář Nicoló Schira na sociální síti X zveřejnil jeho fotografii ze Stadio comunale Carlo Castellani. Pětašedesátiletý stratég je tam údajně kvůli Sebastianovi Espositovi a Jacopovi Fazzinimu, dvěma hráčům domácích, jež by se brzy mohli dočkat pozvánky do reprezentace.

13:06 – Inter Miami vyhrál základní část zámořské MLS může se těšit také na mistrovství světa klubů, kde si zahraje na pozvání FIFA, která to oznámila v sobotu. Šampionát se v létě příštího roku uskuteční v USA poprvé v rozšířeném formátu s 32 týmy.

12:38 – Mönchengladbachu bude v nejbližších týdnech chybět Luca Netz. Obránce si poranil nohu a netrénuje naplno, už v sobotu vinou tohoto problému nenastoupil proti Heidenheimu.

11:55 – Roberto Mancini bude podle několika různých zdrojů propuštěn z funkce trenéra Saúdské Arábie, vše by mělo být potvrzeno nejpozději v pondělí. Italský kouč se kormidla ujal loni v srpnu a odvolán by měl být proto, že se týmu nedaří ve druhé fázi kvalifikace o postup na mistrovství světa 2026. Naposledy doma jen remizoval s Bahrajnem (0:0). Mancini se navíc po závěrečném hvizdu pohádal s fanoušky, čímž si proti sobě poštval tamní svaz.

11:42 – Neymar by mohl po roční pauze způsobené zraněním kolena nastoupit za Al Hilal v pondělním utkání asijské Ligy mistrů na hřišti Al Ajnu. Saúdskoarabský klub v neděli oznámil, že nejdražší fotbalista historie bude součástí týmu. Rozhodnutí o jeho startu ještě nepadlo. "Vím, že jste netrpěliví, já taky. A 21. října se vrátím," uvedl Neymar ve videu zveřejněném na sociálních sítích.

10:24 – Bordeaux se po bankrotu a sesunu do čtvrté francouzské ligy snaží najít cestu zpět na vrchol a jednou z jeho největších zbraní je anglický kanonýr Andy Carroll. Ten dal ve třech zápasech už pět gólů, naposledy v sobotu jedinou brankou rozhodl zápas s Avranches.

09:57 – Pardubice v sobotu podlehly Dukle 1:2 a není vyloučeno, že se na jejich lavičce naposledy objevil Jiří Saňák. Východočeský klub je na předposledním místě tabulky a podle webu infotbal.cz uvažuje o odvolání stávajícího kouče. Nahradit by ho podle stejného zdroje mohl například David Holoubek, jenž naposledy vedl Mladou Boleslav.

09:35 – Barcelona v neděli večer nastoupí proti Seville a na lavičku znovu usedne Gavi, na tiskové konferenci to prozradil trenér Hansi Flick. Mladý záložník je v pořádku po vážném zranění kolenních vazů, mimo hru byl 11 měsíců.

08:05 – Lionel Messi v noci ze soboty na neděli řádil v americké MLS. Hvězdný Argentinec sice do utkání s New England Revolution nastoupil až po zhruba hodině hry, i tak ale stihl v rozmezí 11 minut vsřelit první hattrick v soutěži a pomohl Interu Miami k drtivé výhře 6:2. Floridský celek navíc získal trofej Supporters' Shield za triumf v základní části ligy, ke kterému dokráčel díky rekordnímu 74bodovému zisku. Do play off MLS naskočí Messi a jeho spoluhráči v osmifinále. Více informací najdete v článku.

07:46 – Brighton vyhrál v Newcastlu, přičemž jedinou trefu zápasu si na své konto připsal Danny Welbeck. Někdejší útočník Manchesteru United se v rámci Premier League podílel už na stovce gólů – 72 jich dal sám, na 28 tref svým spoluhráčům nahrál.

07:31 – Nucenou pauzu před sebou má Andreas Hanche-Olsen, obránce německého Mainzu si zlomil malíček pravé nohy a mimo hru bude několik týdnů.

07:25 – Na podrobné vyšetření půjde v neděli Álex Remiro. Brankář Realu Sociedad dochytával se sebezapřením sobotní utkání v Gironě (1:0), protože v závěru utrpěl zranění kolene.

07:12 – Juventus porazil Lazio 1:0 a posedmé v letošní sezoně italské ligy udržel čisté konto. Turínský klub v úvodních osmi duelech inkasoval jenom jednu branku, tak pevnou defenzivu na startu Serie A ještě nikdy neměl.

Sobota 19. října

23:01 – Real Madrid vydřel ve Vigu vítězství 2:1 a děkovat může Lukovi Modričovi, který přihrál Viníciusovi Juniorovi na vítěznou branku. Chorvatský záložník se na trávník dostal až v 63. minutě a ve věku 39 let a 40 dnů se stal nejstarším fotbalistou, který kdy za Bílý balet nastoupil k soutěžnímu utkání. O primát přirpavil Ference Puskáse, který za Real naposledy nastoupil 8. května 1966 k pohárovému duelu proti Betisu ve věku 39 let a 36 dnů.

22:10 – Záložník Aleksandar Pavlovič bude Bayernu chybět několik týdnů. Dvacetiletý německý reprezentant si totiž v zápase se Stuttgartem (4:0) při nešťastném pádu zlomil klíční kost a do tréninku by se mohl vrátit nejdřív koncem listopadu.

21:19 – Renato Sanches v létě posílil Benfiku, ale za lisabonský klub zatím odehrál jen dva zápasy. Portugalského záložníka limituje zranění stehenního svalu, nyní už začíná s tréninkem a do sestavy by se mohl vrátit za týden.

20:21 – Jagiellonia vyhrála 3:1 na půdě Zaglebie Lubin a svůj podíl na tom měl i bývalý hráč Sparty Michal Sáček. Český obránce odehrál celé utkání, v 58. minutě navíc nahrával na třetí trefu svého týmu.

20:08 – Arsenalu hrozí první porážka v sezoně. Již ve 30. minutě byl v duelu s Bournemouthem vyloučen William Saliba, jenž tak přijde i o následující ligové zápasy proti Chelsea, Liverpoolu a Newcastlu. Gunners již prohrávají 0:2.

19:54 – AC Milán vede nad Udinese, dobré vzpomínky na tento zápas ale nebude mít Tammy Abraham. Útočník se na trávník dostal po změně stran a po pěti minutách nuceně střídal, poranil si totiž pravé rameno.

19:32 – Bayern Mnichov v posledním sobotím utkání sedmého kola Bundesligy hostí Stuttgart a v jeho sestavě nechybí Joshua Kimmich. Pro německého reprezentačního záložníka se jedná o jubilejní 400. start v dresu bavorského klubu.

19:21 – Góly Vitora Roqueho a Chimyho Ávily ukončily na Estadio El Sadar neporazitelnost Osasuny v LaLize v této sezoně a pomohly Realu Betis v 10. kole k těsnému vítězství 2:1. Betis se navíc bodově dotáhl na svého sobotního soupeře.

19:04 – Za Espanyol odehrál po deváté v řadě celé utkání Alex Král, proti souhře bratrů Williamsových z Bilbaa však nic nezmohl. Obzvlášť druhý zásah staršího Iňakiho vnesl vášeň do ochozů na Estadio San Mamés. Více informací o duelu najdete v článku.

18:42 – Bayern nastoupil v sedmém kole Bundesligy proti Stuttgartu a jen několik minut strávil na trávníku Aleksandar Pavlovič. Záložník po osmi minutách střídal, důvodem bylo zraněné rameno.

18:06 – Prince Kwabena Adu navázal na pozitivní výkony z nedávných zápasů v české nejvyšší soutěži i Evropské lize. Dvěma góly zařídil ve 12. kole Chance Ligy výhru nad Baníkem Ostrava, v posledních pěti zápasech napříč soutěžemi vsítil útočník z Ghany čtyři branky. Viktorie Plzeň tak přeskočila v tabulce Spartu, ta má ale zápas k dobru.

17:47 – Jakub Řezníček vstoupil do Klubu ligových kanonýrů, do kterého patří hráči se sto a více góly v nejvyšších soutěžích. Jubilejní branku dal šestatřicetiletý útočník Dukly Praha ve 12. kole první ligy proti Pardubicím. V české nejvyšší soutěži zatím odehrál 342 utkání a zaznamenal 98 gólů. Po jedné brance si připsal ještě na Slovensku za Ružomberok a v Belgii za Lokeren.

17:25 – Alejandro Garnacho zavelel v rozehraném zápase s Brentfordem k obratu svou 20. brankou v dresu Rudých ďáblů. Svěřenci Erika ten Haga bojují o výhru poté, co pět zápasů v řadě napříč soutěžemi neokusili chuť vítězství.

17:12 – Premier League je bohatá na produktivní záložníky, dalším z nich je čtyřiadvacetiletý Dwight McNeil. Tahoun Evertonu se gólem či asistencí podílel na šesti z devíti branek, které celkem tým z Liverpoolu dosud vsítil v letošním ročníku anglické nejvyšší soutěže.

16:54 – Danny Welbeck v minulé sezoně nasázel pět branek, ke kterým přidal jednu asistenci. Nyní útočník Brihtonu potřeboval ke stejné bilanci pouhých osm duelů. Ve 33 letech potvrzuje, že se s ním ještě musí počítat.

16:44 – Dani Parejo si zítra na své konto připíše jubilejní 500. start ve španělské nejvyšší soutěži. Zkušený záložník hraje za Villarreal, který od 18:30 nastoupí proti Getafe.

16:42 – Omar Marmoush skóroval v šestém bundesligovém zápase v řadě, což předtím v barvách Eintrachtu Frankfurt zvládli pouze Anthony Yeboah (7 v roce 1993) a Bernd Hölzenbein (6 v roce 1977).

16:12 – Fotbalisté Tottenhamu jsou na vlastním stadionu nekuronovanými králi obratů. Spurs od startu minulé sezony otočili už osm duelů, což je dvakrát tolik než jejich nejbližší pronásledovatelé.

15:47 – Inter Milán zítra nastoupí na půdě AS Řím a jen doma zůstane Kristjan Asllani, záložník má zraněné koleno a nedělní duel se ho týkat nebude.

15:33 – Olomoucká Sigma přišla ve 12. kole Chance Ligy na hřišti Hradce Králové až v nastavení druhé půle o výhru, když po hrubé chybě Tadeáše Stoppena inkasovala a remizovala 1:1. Votroci i tak po zdařilém úvodu sezony zapadli do výsledkové krize, z posledních šesti ligových zápasů vyhráli jediný. Více informací najdete v článku.

15:25 – West Ham s Tomášem Součkem v základní sestavě podlehl v londýnském derby Tottenhamu 1:4 a prohrál čtvrtý z úvodních osmi zápasu v ročníku. Kladiváři vedli a ještě v poločase drželi nadějnou remízu 1:1, ve druhém poločase ale odpadli a z Tottenham Hotspur Stadium si odvezli jednoznačnou prohru. Vladimír Coufal do hry počtvrté v řadě nezasáhl

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

14:33 – Leverkusen hostí Frankfurt a v duelu dvou tradičních značek se do historie zapsal Lukáš Hradecký. Finský brankář naskočil do 300. zápasu v německé nejvyšší soutěži, ze zahraničních gólmanů na toto číslo v Bundeslize nikdo nedosáhl.

14:12 – V Bělehradě by v rámci hledání talentů mohl zalovit Liverpool. Reds údajně stejně jako Borussia Dortmund sledují sedmnáctiletého srbského záložníka Andriju Maksimoviće.

13:38 – Raphaël Varane nakonec přece jenom bude pracovat pro Como. Francouzský obránce s italským klubem v létě podepsal smlouvu a vinou zdravotních problémů před měsícem ukončil profesionální kariéru, nováček Serie A ho nyní zaměstnal jako člena vedení.

13:03 – První start v novém ročníku si může připsat Gavi. Ten se již plně uzdravil a měl by nastoupit buď už proti Seville, nebo následně v duelu s Bayernem.

12:45 – Rubén Amorim byl v minulosti často uváděn jako možná náhrada za Jürgena Kloppa, místo Liverpoolu by však mohl skončit u hlavního rivala. Zájem o manažera Sportingu totiž má Manchester United, který by příští rok rád aktivoval výkupní klauzuli. Situaci monitoruje také Manchester City, který by Amorima rád zlákal v případě konce Pepa Guardioly.

11:59 – Alphonso Davies zřejmě nepodepíše novou smlouvu s Bayernem a stane se tak volným hráčem. Zájemci se ovšem musí potýkat s vysokými požadavky, Kanaďan podle španělského Sportu požaduje roční plat ve výši 20 milionů eur.

11:01 – Až v sobotu večer vyběhne Real Madrid k zápasu ve Vigu, usedne Carlo Ancelotti na jeho lavičku už pro pořadový zápas číslo 200 v rámci ligové soutěže. Dosud uspěl ve 142 případech a dvakrát se radoval z ligového titulu.

9:56 – Real Madrid je sice hlavním favoritem na získání Trenta Alexandera-Arnolda, Liverpool se však musí obávat i snahy dalších celků. Do boje o anglického obránce či záložníka se hodlají zapojit také Barcelona a Bayern Mnichov.

9:32 – Kylian Mbappé nepotěšil fanoušky ve Francii, když kvůli údajnému zranění vynechal reprezentační sraz a místo toho vyrazil do stockholmských podniků. Na spekulacích o neexistenci těchto zdravotních potíží nyní navíc přidá fakt, že se útočník Realu Madrid objevil v nominaci na zápas s Celtou Vigo.

8:44 – Na mistrovství světa klubů nebude příští rok chybět ani Inter Miami. Floridský celek se na turnaj dostane díky místu navíc pro CONCACAF jako pořadatele turnaje. Neznámý je tak už jen jeden účastník, jímž se stane vítěz Copa Libertadores.

Pátek 18. října

23:37 – Valladolid porazil v 10. kole LaLigy po dramatickém průběhu Alavés na jeho hřišti 3:2 a ukončil dvouměsíční čekání na triumf ve španělské nejvyšší soutěži. Úspěch hostů se dostavil i díky dvěma pokutovým kopům, ale rozhodující trefu si nakonec připsal až Anuar.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

22:50 – Beerschot v zápase 11. kola Jupiler Pro League porazil doma Anderlecht 2:1 a po 978 dnech ukončil čekání na vítězství. Jeho černá série se v belgické nejvyšší soutěži táhla 18 zápasů, během nichž zaznamenal 16 proher a dvě remízy.

22:27 – Trenér Paulo Fonseca není spokojený s dosavadním vystupováním opor AC Milán, nebojí se tak sáhnout do sestavy i na zdánlivě nedotknutelných místech. Dle informací webu Football Italia v sobotu proti Udine začnou na lavičce jak Tammy Abraham, tak Rafael Leão.

21:55 – Zatím pouze v pohárových soutěžích nastupuje v této sezoně Cesare Casadei. Italský útočník Chelsea není ze situace nadšený a chce odejít za větším vytížením, zájem o jeho hostování mají kluby ze Serie A i LaLigy.

21:24 – Liberec čeká v sobotu náročná zkouška na Spartě, trenér Radoslav Kováč přesto věří v úspěch. "Jedeme tam zkusit urvat nějaké body. Po minulém zápase víme, že musíme být v úplně jiném nastavení, s daleko lepší organizací, hlavně daleko lépe bránit," připomněl potupný výprask 0:5 od Jablonce.

20:56 – Náhradu za zraněného Daniela Carvajala si sice Real Madrid vyhlédl v Trentu Alexandru-Arnoldovi, zároveň se ovšem porozhlíží i po alternativách. Mezi ty preferované patří i Jeremie Frimpong z Leverkusenu.

19:01 – Arsen Zacharjan si konečně zatrénoval s prvním týmem Realu Sociedad. Záložník si koncem července poranil kotník a musel na operaci, v tomto týdnu navíc jeho návrat oddálila nemoc.

18:34 – Girona do sobotního zápasu s Realem Sociedad nastoupí ve výrazně oslabené sestavě. Mimo hru jsou Daley Blind, Oriol Romeu, Viktor Cygankov, Portu a Jhon Solís a vinou zranění zůstanou jen na tribuně také brankář Pau López a křídelníci Yaser Asprilla s Bryanem Gilem.

18:00 – Nejlépe placeným fotbalistou světa je podle magazínu Forbes stejně jako před rokem Cristiano Ronaldo. Devětatřicetiletý útočník vydělá ročně 285 milionů dolarů (6,6 miliardy korun), z toho 220 milionů dolarů díky lukrativní smlouvě v Al Nassru. Druhý zůstává Lionel Messi z Interu Miami se 135 miliony dolarů (3,1 miliardy korun), na třetí místo se posunul Neymar z Al Hilálu (110 milionů dolarů – 2,6 miliardy korun).

17:34 – Joey Veerman si na přelomu září a října poranil tříslo a chybět měl minimálně měsíc, jeho pauza každopádně bude delší. Problém nizozemského záložníka PSV Eindhoven je vážnější, Veerman by se měl vrátit až po listopadové reprezentační pauze.

16:57 – Tottenham čeká v sobotu londýnské derby proti West Hamu a k dispozici by měli být i Heung-min Son a Richarlison. Oba útočníci jsou v pořádku po zraněních, potvrdil to manažer Ange Postecoglou.

16:21 – Lucas Hernández doléčuje zraněné koleno a v nejbližších týdnech by se mohl zapojit do tréninku PSG. Obránce je mimo hru od 1. května, ze souboje s Dortmundem si tehdy odnesl přetržený přední zkřížený vaz. K zápasu by měl být připraven do konce kalendářního roku.

15:38 – Trenér Plymouthu Wayne Rooney dostal během nedávného utkání s Blackburnem (2:1) červenou kartu a nyní se dozvěděl výši trestu. Někdejší útočník ve službách druholigového anglického klubu nesmí jednou na lavičku, navíc zaplatí pokutu pět tisíc liber.

14:51 – Bývalý nizozemský reprezentant Kevin Strootman už si nebude hledat nové angažmá, ve 34 letech ukončil profesionální kariéru. Všestranný střední záložník byl bez angažmá od léta po vypršení smlouvy v Janově. Předtím nastupoval za Marseille, AS Řím nebo PSV Eindhoven, kariéru mu ale brzdila častá a dlouhodobá zranění.

14:47 – Omar Marmoush má skvělou formu a odměnou je mu cena pro nejlepšího hráče Bundesligy za měsíc září. Egyptský útočník Frankfurtu v tomto období nastřílel pět gólů a na dva spoluhráčům přihrál.

14:40 – Nuno Espírito Santo vynechá tři zápasy Nottinghamu. Portugalský trenér Forest pyká za chování z nedávného utkání proti Brightonu (2:2), během něhož dostal červenou kartu.

13:54 – Bukayo Saka by se měl rychle vrátit do sestavy Arsenalu. Křídelník si během srazu anglické reprezentace poranil stehenní sval a nejedná se o nic vážného. "Nejde o vážné zranění, vyvíjí se ro dobře," informoval manažer Mikel Arteta.

13:21 – Obránce Presnel Kimpembe se po dlouhé pauze způsobené přetrženou Achillovou šlachou vrátil do tréninku Paris Saint-Germain. Francouzský zadák vynechal celou minulou sezonu, ročník předtím odehrál jen 11 utkání.

12:44 – Bayern Mnichov se bude muset v utkání Bundesligy proti VfB Stuttgart obejít bez mladé hvězdy Jamala Musialy. "Nebude k dispozici," řekl trenér Vincent Kompany před sobotním utkáním na tiskové konferenci. Musialu trápí kyčel, kvůli které vynechal i reprezentační sraz.

12:18 – Enzo Millot přispěl v devíti utkáních k sedmi brankám Stuttgartu a jistě poutá pozornost dalších týmů. Televize Sky Germany nyní odhalila, že by 22letý ofenzivní záložník mohl být k mání "jen" za 18 až 20 milionů eur. V tomto rozmezí se má totiž pohybovat výstupní klauzule, kterou má v kontraktu, jenž mu běží do června 2028.

11:49 – Premiérová pozvánka do reprezentace ve 30 letech? I to se může poštěstit Mitchellu Weiserovi. Mládežnický reprezentant Německa má však obléknout dres země, ze které pochází jeden z jeho prarodičů. Zájem o něj má mít Alžírsko a pravý bek Werderu Brémy má být podle Sky Germany tomuto kroku nakloněn. Vše by mělo být už vyřízeno i v souladu se stanovami FIFA.

11:27 – Lionel Messi se stal prvním držitelem ceny Marca America Award. Americká odnož španělského deníku mu vzdala hold za jeho celkový přínos sportu a fenomenální, stále aktivní kariéru, během níž získal rekordních 46 trofejí a nejméně 56 dalších individuálních ocenění.

11:13 – Příznivci PSV Eindhoven mají podle nařízení francouzské vlády zveřejněného v pátečním vydání deníku Journal officiel zakázáno cestovat 22. října do Paříže na zápas svého týmu s PSG, který se odehraje ve 3. kole ligové fáze Ligy mistrů na stadionu Parc des Princes. Rozhodnout o tom měl francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau, podle něhož se zápasu mělo zúčastnit až 500 nizozemských fanoušků, kteří jsou považování za vysoce rizikové. Navíc se domnívá, že existuje reálné riziko, že by mohlo dojít ke střetům mezi skalními příznivci obou celků.

10:55 – West Ham se bude muset v Premier League i po reprezentační přestávce obejít bez Niclase Füllkruga. "Je pravda, že jsme si mysleli, že bude mimo hru maximálně dva týdny, ale už je to měsíc a půl. Na začátku to bylo drobné zranění, ale nastala menší komplikace a čekáme, až se plně uzdraví," řekl trenér Villans Unai Emery.

10:30 – Bahrajnská fotbalová federace požádá o přeložení kvalifikačního utkání o mistrovství světa, které se má hrát v březnu v Indonésii, a to kvůli výhrůžkám smrtí, které obdrželi její hráči od místních fanoušků. Federace o tom informovala v prohlášení zveřejněném na sociální síti X.

10:11 – Záložník Manchesteru United Kobbie Mainoo bude ještě několik týdnů mimo hru. Na vině je svalové zranění, které si mladík přivodil v zápase s Aston Villou. Ve čtvrtek o tom informoval jeho klub. Do tréninku už se naopak vrátili obránce Noussair Mazraoui a útočníci Alejandro Garnacho a Amad Diallo.

10:00 – Nizozemec Memphis Depay vstřelil svůj první gól po přestupu do Brazílie, když jeho Corinthians převálcovali Athletico Paranaense 5:2. Jedna ze stálic výběru Oranje se postarala o vítěznou trefu v 55. minutě.

09:31 – Třiatřicetiletý střední obránce Konstantinos Manolas začal svou kariéru v Pannaxiakosu, kam se po štacích v AEK, Olympiakosu, AS Řím nebo Salernitaně nyní vrátil. Dvaačtyřicetinásobný řecký reprezentant posílil klub hrající třetí nejvyšší soutěž jako volný hráč a podepsal s ním roční smlouvu.

08:37 – AC Milán může na zápas proti Udinese počítat rovněž se Samuelem Chukwuezem, jenž se ze srazu nigerijské reprezentace vrátil se svalovým zraněním. Podrobné vyšetření ale nedohalilo vážnější problém.