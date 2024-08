Fiorentina znovu zakopla, doma remizovala s nováčkem. Nedaří se ani AS Řím

Fiorentině vstup do sezony nevychází. K remízám z úvodního kola Serie A s Parmou a play off Konferenční ligy s Puskás Akadémií přidala další plichtu, tentokrát s nováčkem z Benátek. Neprosadil se ani Antonín Barák, který letos za Fialky nastoupil vůbec poprvé. Ještě hůř je na tom AS Řím, který doma překvapivě padl s Empoli 1:2 a po dvou kolech má jen bod. Naopak Turín FC doma porazil Atalantu 2:1 a v novém ročníku ještě neprohrál. Uspěla i Neapol, jíž za vítězstvím nad Boloňou táhl gólem a asistencí Chviča Kvaracchelija.

Vzhledem k vysokým teplotám nebylo překvapivé, že se utkání neslo v pomalejším tempu. Především hostům, kteří byli v pozici outsidera, tempo zápasu svědčilo a domácí Fiorentinu do žádných větších šancí v prvním poločase nepustily.

Fiorentina, která do utkání vstupovala v pozici jasného favorita, zaznamenala první nebezpečnější střelu 10 minut před koncem prvního poločasu. Fabiano Parisi se snažil překvapit Jesseho Joronena na bližší tyči, jeho pokus nicméně hostující brankář vytlačil na roh, z něhož nakonec nic nebylo. Finský brankář se musel činit i o pár momentů později, když zlikvidoval prudkou střelu Amira Richardsona.

Poločasová pauza přišla pro Fiorentinu v nevhodnou chvíli, když se pomalu začala dostávat do tempa. Druhé dějství nicméně začala skvěle, když se Moise Kean se po pouhých šesti minutách dostal do gólové šance, ale pálil přímo do Joronena. A přestože La Viola i nadále útočila, obranný blok Benátek si dokázal s ofenzivními snahami domácích poradit.

Zápas na stranu svého týmu mohl strhnout Francesco Zampano, který si na hranici pokutového území převzal balón a střelou mířil do pravého horního rohu. Jeho střela sice byla přesná, ale Pietro Terracciano nebezpečnou střelu zblokoval.

Nakonec se ani jeden z týmů nedokázal prosadit, defenzivně pevné Benátky frustrovaly Fiorentinu až do samého konce a dokázaly z utkání vytěžit cenný bod. Hosté navíc dokázali přerušit nepříznivou bilanci, když si v posledních šesti vzájemných zápasech na hřišti Fiorentiny pokaždé připsali porážku. Barák odehrál 55 minut a zapsal dvě střely na bránu.

Turín, který zakončil minulou sezonu osmi výhrami v osmi domácích zápasech v řadě, začal aktivně. Valentino Lazaro však promarnil stoprocentní příležitost, když v souboji jeden na jednoho s brankářem Atalanty Marcem Carnesecchim poslal balón na tribunu.

Na opačné straně donutil domácího gólmana Vanju Milinkoviče-Saviče k zákroku Mateo Retegui. Jako první se v gólově prosadila Atalanta, když ve 26. minutě poslal hlavičkou míč do sítě Davide Zappacosta.

Atalantě nicméně vedení vydrželo pouze pět minut, když Ivan Ilič zužitkoval přesnou přihrávku za obranu od Che Adamse a vyrovnal na 1:1. V nastaveném čase byl Turín blízko k tomu, aby zápas otočil, ale skvělý obranný zákrok Isaka Hiena zajistil, že oba celky šly do kabin za vyrovnaného stavu.

Domácím však stačilo pouhých pět minut druhého poločasu, aby dokonali obrat, když Adams zaznamenal svou první trefu za Turín. Svěřenci Paola Vanoliho měli navrch a krátce před hodinou hry se zdálo, že fotbaloví bohové jsou na jejich straně – Retegui trefil břevno a Milinkovič-Savič posléze dokázal usměrnit hlavičku Maria Pašaliče mimo nebezpečí.

Ve druhé pětačtyřicetiminutovce, která intenzitou navázala na první poločas, nejdříve Adams otestoval pozornost Carnesecchiho. O chvíli později Atalanta znovu trefila brankovou konstrukci, tentokrát po střele Charlese De Ketelaereho. V samotném závěru Atalanta dostala příležitost odnést si ze zápasu alespoň bod, nicméně chorvatský útočník Pašalič nedokázal nařízenou penaltu proměnit, když Milinkovič-Savič odhadl směr jeho střely.

Turín zvládl v posledních 10 vzájemných zápasech svého nedělního soka porazit teprve podruhé, díky čemuž si zároveň dokázal udržet v novém ročníku Serie A neporazitelnost. Atalanta bude usilovat o nápravu v dalším kole, ve kterém ji čeká mistrovský Inter.

Na Stadio Olimpico panovala před výkopem dobrá nálada poté, co se oblíbenec fanoušků Paulo Dybala rozhodl zůstat ve Věčném městě i v nadcházející sezoně. Zdálo se však, že tato pozitivní nálada se nepromítla na hrací plochu, kde byli Římané po většinu úvodní části zápasu horším týmem. Jacopo Fazzini dělal Giallorossi spoustu problémů svými přímočarými náběhy a jedna z jeho střel byla sražena na roh, z něhož posléze hlavičkoval nikým neobsazený Emmanuel Gyasi těsně vedle.

Římané si svou hrou koledovali, když o několik minut později Lorenzo Colombo v obrovské šanci hlavičkoval do břevna poté, co Mile Svilar zlikvidoval Fazziniho pokus. Když už se zdálo, že poločas skončí bez branek, Empoli se dostalo do vedení díky Gyasimu, který zužitkoval Colombovu přihrávku a otevřel stav utkání.

Domácí, kteří byli po výkonu v úvodním dějství vybučeni vlastním publikem, potřebovali v druhém poločase odpovědět zlepšenou hrou. Po 10 minutách od poločasové pauzy se jim skoro podařilo vyrovnat. Tvrdá střela Lorenza Pellegriniho se odrazila od břevna a dostala se až k Gianlucu Mancinimu, jenž však míč poslal pouze na tyč. Přestože se svěřenci kouče De Rossiho směrem dopředu zlepšili, Empoli stále hrozilo z brejků a po hodině hry toho plně využilo a zdvojnásobilo své vedení.

Leandro Paredes se provinil nejen tím, že ztratil míč ve středu pole, ale také tím, že se vrhl do souboje, při němž v pokutovém území podrazil Sebastiana Esposita, což vedlo k pokutovému kopu, který Colombo přesvědčivě proměnil. V 80. minutě se Římu podařilo snížit zásluhou Eldora Shomurodova a vykřesat naději na zisk alespoň jednoho bodu. Azzurri Empolesi se nakonec museli o vítězství ještě strachovat, když se domácí tlačili v závěrečném tlaku do vyrovnání.

Dybala v nastaveném čase přesnou střelou trefil tyč, ale na víc se již Římané nezmohli a vítězství se tak nedočkali ani v druhém zápase nového ročníku Serie A. Empoli si naopak zajistilo cenný skalp a potvrdilo vydařený vstup do nové sezony, když z prvních dvou zápasů získalo čtyři body.

Hosté již v první dvacetiminutovce přišli kvůli zranění o letní posilu Martina Erliče a aby toho nebylo dost, v nastaveném čase úvodního dějství po skvěle sehrané akci domácích inkasovali. Kvaracchelija lobem nalezl Giovanniho Di Lorenza, ten si zpracoval míč a napálil jej za záda Lukasze Skorupského. Boloňa se ovšem nenechala gólem do šatny rozhodit a po návratu na trávník svého soupeře nečekaně zatlačila.

To vedlo například k šanci Michela Aebischera, jehož pokus z voleje zamířil jen vysoko nad břevno. Neapol se postupem času vrátila do sedla a její další velkou příležitost měl na svědomí Matteo Politano. Ten s balonem pronikl až do šestnáctky a svůj projektil nasměroval těsně mimo bližší tyč.

V 75. minutě se na střeleckou listinu zapsal Kvaracchelija, který si ve středu hřiště sebral míč a jeho následná střela s výraznou pomocí teče jednoho z obránců skončila až v síti. V nastavení se hráči v modrém radovali potřetí.

David Neres křižným pasem ve vápně našel Giovanniho Simeoneho, a ten z bezprostřední blízkosti zvýšil. Nový kouč Rossoblu Vincenzo Italiano tak své svěřence nedovedl k vítězství ani ve druhém soutěžním zápase. Naopak Neapol ukončila osmizápasové čekání na ligový triumf, které se táhlo už od jarní části minulé sezony.

