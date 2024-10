Lazio proti Empoli dovršilo obrat, v závěru rozhodl Pedro. Boloňa si rozdělila body Parmou

MARCO ROSI - SS LAZIO / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Lazio si v sedmém kole Serie A poradilo doma s Empoli. Hosté sice vedli, Římané však v nastavení prvního poločasu vyrovnali a byť po přestávce zahodil Taty Castellanos penaltu, radují se ze tří bodů díky utěšené střele Pedra z 84. minuty. V utkání účastníka Ligy mistrů Boloni s Parmou se diváci gólu nedočkali.

Hosté přijeli do hlavního města jako jeden ze dvou zbývajících neporažených celků v probíhajícím ročníku Serie A. I proto mohli spřádat plány na to, aby poprvé v historii porazili Lazio na jeho vlastním hřišti. A po devíti minutách se to zdálo reálné.

Gustav Isaksen se pokusil pod tlakem vyvézt míč, ale ztratil ho. Toho využil Giuseppe Pezzella, jenž mohl po levém křídle přejít do útoku a přihrát Sebastianu Espositovi, který hlavičkoval mimo dosah Ivana Provedela.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Touha domácích vrátit se zpět na bodový výsledek se okamžitě projevila, když Devis Vásquez zneškodnil hned několik slibných střel Castellanose. Odpor Empoli se však zhroutil v závěru prvního poločasu, kdy Nuno Tavares pronikl po levé straně, přihrál do pokutového území a Mattia Zaccagni hlavičkoval do vzdálenějšího rohu branky.

Šest minut po začátku druhé půle srazil Alberto Grassi uvnitř šestnáctky Boulayeho Diu, což mělo za následek penaltu. Castellanos se postavil ke svému prvnímu pokutovému kopu v italské nejvyšší soutěži, ale slabou střelou přímo doprostřed dal jedinečnou příležitost Vásquezovi k úspěšnému zákroku.

Následný tlak Lazia však gradoval, Biancocelesti totiž vrhli veškeré svoje síly do útoku. Odměna za neúnavnou snahu přišla v 84. minutě, kdy Castellanos po průniku středem hřiště předložil míč Pedrovi.

Ten se rozhodl pro odvážnou variantu a vyplatilo se mu to, neboť míč se od břevna odrazil do sítě, a zpečetil tak zisk všech tří bodů. Výhra poslala Lazio zpět mezi nejlepší čtyři týmy neúplné tabulky.

Domácí měli k dispozici dlouhou přesilovku, jelikož v 52. minutě šel předčasně do sprch Woyo Coulibaly. Boloňa však po výměně stran ani jednou nevystřelila na bránu.