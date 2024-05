Mistrovský Inter zavařil Frosinone v boji o záchranu. Frattesi na dálku pomohl svému klubu

Fotbalisté Interu porazili ve 36. kole Serie A domácí Frosinone suverénně 5:0. Na vítězství italského mistra se rozhodujícím gólem a asistencí podílel Davide Frattesi (24), jenž v dresu Nerazzurri hostuje ze Sassuola, kterému svým výkonem v bitvě o záchranu výrazně pomohl. Obhájce titulu potvrdil naprostou dominanci ve vzájemných duelech, když proti Frosinone vyhrál i šesté utkání v řadě.

Rekord Gianluigiho Buffona v podobě 21 čistých kont sice byl v ohrožení, zápas Interu na půdě Sassuola ale mohl legendu uklidnit. Horečka totiž vyřadila ze hry držitele 18 nul Yanna Sommera, bez nějž navíc Nerazzurri překvapivě prohráli. O poznání nervóznější závěr sezony čekal Frosinone, jehož vyhlídky na záchranu ovšem vylepšovala série šesti zápasů bez porážky, byť jen jednou vyhrálo.

Proti Ciociari byl tradiční strážce brány Interu již připraven, v úvodu zápasu však mnoho práce neměl. To jeho protějšek Michele Cerofolini musel v 19. minutě poprvé lovit míč ze sítě. Přičinil se o to Marcus Thuram, který si naběhl na přihrávku do vápna a centrem, který ještě tečoval domácí obránce, vybídl ke skórování Frattesiho.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

O pár minut později nechybělo mnoho, aby Marco Brescianini stav srovnal. Sommer ale ukázal, proč na něj Nerazzurri tolik spoléhají a předvedl výborný zákrok. Na střelu Walida Cheddiry už švýcarský brankář nedosáhl, zachránilo jej však břevno.

Canarini vstoupili do druhého dějství aktivně a v 52. minutě Emanuele Valeri jen těsně minul vzdálenější tyč. Nebylo jim to ovšem nic platné, jelikož se o devět minut později podruhé v zápase radovali hosté. Domácí obrana si nepohlídala Frattesiho, který měl v šestnáctce spoustu místa, předložil míč Marku Arnautovičovi a rakouský útočník už pouze uklízel do prázdné brány.

Na rozdíl tří branek zvýšil v 77. minutě svým premiérovým gólem v dresu Interu Tajon Buchanan, jenž si poradil s několika protihráči a ze střední vzdálenosti prostřelil Cerofoliniho. Zápas se proměnil takřka v exhibici. Záhy se totiž přihrávky ve vápně chopil nikým nestřežený nejlepší střelec Serie A Lautaro Martínez a z otočky přidal čtvrtou branku. Frosinone naprosto rezignovalo na obranu, a tak se po samostatném úniku prosadil ještě Thuram.