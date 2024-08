Parma se vyrovnáním rozhodit nenechala, cenný skalp AC vystřelil Cancellieri. Lazio padlo

AC Milán nezvítězil ani ve druhém kole Serie A. Na hřišti nováčka z Parmy prohrál 1:2, v 77. minutě rozhodl střídající útočník Matteo Cancellieri. Udinese se doma poradilo s Laziem 2:1, když už v páté minutě rozjásal tribuny Lorenzo Lucca a těsně po pauze přidal druhý gól Florian Thauvin. Od 68. minuty hráli domácí v oslabení, ale Lazio přetavilo přesilovku v kontaktní gól až v nastavení, kdy se trefil Gustav Isaksen.

V přípravě kouč Parmy Fabio Pecchia tvrdil, že jediným cílem bude udržení v nejvyšší lize. Jeho tým však proti velkému favoritovi udeřil hned ve druhé minutě po střele Dennise Mana ze středu hřiště a ambice domácích rázem směřovaly hodně vysoko. Milánský celek pod vedením Paula Fonseky se vůbec nedokázal v úvodních minutách chytit.

Noah Okafor i Christian Pulisic se svými šancemi naložili prachbídně. V nastavení prvního poločasu mohli zdvojnásobit vedení postupně Simon Sohm a Valentin Mihaila, ani jeden z nich se ale na listinu střelců nezapsal. Po změně stran začal hostující velkoklub dominovat.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tijani Reijnders dělovkou napálil břevno, Pulisicův další pokus vyškrábl domácí brankář Zion Suzuki. Nakonec se aktivně hrající Američan dočkal. V 66. minutě ho mistrovskou přihrávkou do odkryté branky našel Rafael Leao a Pulisic srovnal. Očekával se velký tlak Milána a honba za otočkou i třemi body, ale vše bylo nakonec jinak.

Kouč Pecchia vyslal ještě před vyrovnáním na hřiště žolíka Mattea Cancellieriho a ten se odvděčil. Kmenový hráč Lazia ve službách Parmy vyslal nechytatelnou střelu do dolního rohu po přesném pasu Pontuse Almqvista a rozpoutal na tribunách peklo.

Parma v závěrečné čtvrthodince odolala hvězdné ofenzivě milánských a připsala si nečekané tři body.

Svěřenci Kosty Runjaiče byli po pozdním vyrovnání proti Boloni z minulého víkendu stále na koni. To se silně promítlo do úvodní branky v páté minutě, kdy Thauvin poslal do pokutového území křižnou přihrávku, po které Lucca hlavičkoval přesně a potvrdil tak, že hra ve vzduchu je jeho silná stránka.

Po půlhodině hry to bylo málem 2:0, když Thauvin zahrozil svižnou střelou do vzdálenějšího rohu branky Lazia, avšak ve skórování mu zabránily konečky prstů Ivana Provedela.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Lazio však na toto varování nedbalo a pouhé čtyři minuty po návratu ze šaten se Thauvinovi poštěstilo podruhé, když Matteo Guendouzi ztratil míč. Thauvin měl po chybě Francouze dostatek prostoru, aby přeběhl polovinu hřiště a vypálil tak přesně, že i Provedel byl tentokrát bezmocný.

Šance pro hosty z Říma přišla v 68. minutě, neboť Hassane Kamara z Udinese dostal druhou žlutou kartu. Lazio ale poskytnutou výhodu dlouho nedokázalo využít, jelikož obranný val týmu ze severovýchodu Itálie fungoval znamenitě.

Náladu na stadionu nezkazila ani pozdní trefa Isaksena, který v závěru nastaveného času upravil stav zápasu na 1:2 z pohledu hostů. Zebretti se ve zbývajících vteřinách ubránili, čímž vyrovnali počet domácích výher z minulé sezony.

Tabulka Serie A