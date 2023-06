Výměna za Vlahoviče? Juventus si vyhlédl v Anglii hvězdu MS dvacetiletých

Róbert Krupár

Casadei s cenou pro nejlepšího střelce mistrovství světa hráčů do 20 let.

Podle deníku La Gazzetta dello Sport se Juventus intenzivně zajímá o talentovaného Cesareho Casadeie (20) z Chelsea a je připraven ho přivést do Turína na hostování s opcí. Pokud by tahle cesta neklapla, je Stará dáma ochotná přistoupit na výměnný obchod, do kterého zahrne Dušana Vlahoviče (23).

Bývalý záložník Interu byl nejlepším střelcem mistrovství světa hráčů do 20 let v Argentině a byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Podle listu La Gazzetta dello Sport má Juventus o mladého fotbalistu, který přišel do Chelsea loni v létě z Interu za 20 milionů eur, velký zájem.

Casadei strávil druhou část sezony 2022/23 v Readingu v Championship, ale Blues ho údajně chtějí v blížící se sezoně vyzkoušet v jedné z nejlepších evropských lig.

Juventus je údajně připraven vzít si Casadeie na hostování, jehož součástí bude ale opce na budoucí přestup. Alternativou je zařazení italské hvězdičky do výměnného obchodu za Dušana Vlahoviče.

Chelsea nechce za srbského reprezentanta utratit více než 60 milionů eur a do dohody by tak zahrnula jednoho ze svých hráčů, aby se vyrovnala požadované hodnotě Staré dámy, která činí 80 milionů eur. Gigant ze Serie A sice preferuje nabídku v hotovosti, zároveň se však nebrání variantě s Casadeiem.