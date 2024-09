Dojednáno. Gólman Pavlenka posílil PAOK Soluň, může se tak postavit Plzni i Slavii

Řecký mistr PAOK Soluň angažoval brankáře Jiřího Pavlenku (32), který byl po vypršení smlouvy ve Werderu Brémy bez angažmá. Bývalý český fotbalový reprezentant podepsal v novém působišti, kde by měl být dvojkou za Dominikem Kotarskim (24), kontrakt do konce sezony s opcí na další rok.

Pavlenka ztratil na podzim minulého roku ve Werderu pozici jedničky a přes Michaela Zetterera už se mezi tři tyče nevrátil. Proto nebylo překvapením, když se v létě stal volným hráčem. Bývalý gólman Baníku Ostrava nebo pražské Slavie byl spojován s odchodem do Saúdské Arábie, z toho ale sešlo. Objevil se i mezi kandidáty na uvolněné místo v brance Barcelony.

Nakonec však posílí úřadujícího řeckého šampiona PAOK Soluň, s nímž ho kromě jiného čeká Evropská liga. V ní budou soupeřem černobílých i v říjnu Plzeň a v lednu Slavia, v obou případech hrají české kluby venku. Pavlenka bude podle všeho dvojkou za chorvatským reprezentantem Kotarskim, měl by zastoupit dlouhodobě zraněného Antonise Tsiftsise.

"Povedlo se podepsat kontrakt, po kterém jsme toužili. V atraktivní lize, ve velmi silném týmu a v místě s vynikajícími podmínkami pro rodinný život. Věděli jsme, že Jirkovi se taková šance v pozici volného hráče v čase naskytne, byli jsme trpěliví," uvedl v tiskové zprávě Viktor Kolář, majitel agentury Sport Invest, která Pavlenku zastupuje.

Podle něj by navíc role dvojky nemusela trvat dlouho. "U Kotarskiho se jednoznačně počítá s transferem v nejbližších přestupových oknech. Tím je Jirkova pozice do budoucna jasně pojmenována, všechny strany hrály otevřenou a fair hru. Jirka by si ještě ve své kariéře rád zachytal v evropských pohárech a věří, ze s PAOKem se tak stane," doplnil Kolář.

Český mistr ze sezony 2016/17 odchytal za Brémy během sedmiletého působení 221 soutěžních zápasů, v nichž 44krát udržel čisté konto. Šest sezon byl jedničkou. V ročníku 2020/21 s Werderem sestoupil do druhé ligy, z klubu však neodešel a pomohl mu k okamžitému návratu mezi elitu.

Svého druhého zahraničního angažmá se nemůže dočkat. Coby volný hráč se chvíli připravoval i s Baníkem Ostrava, kde v minulosti působil. "Možnost vrátit se do Česka byla, měl jsem nabídku od několika klubů. Ale s rodinou jsme byli rozhodnuti, že bychom chtěli ještě zůstat v zahraničí," řekl Pavlenka v nahrávce pro média.

"Těším se na to. Věřím, že jak já po sportovní stránce, tak my s rodinou budeme spokojeni. Do budoucna se však nebráním si českou ligu ještě zachytat a zůstat doma," prohlásil.

Za reprezentaci naposledy nastoupil loni v říjnu při porážce v Albánii, celkem má za národní tým na kontě 21 startů.