Garciaová ukončila předčasně sezonu, na vině je rameno i psychické problémy

Francouzská tenistka a bývalá světová čtyřka Caroline Garciaová (30) ukončila předčasně sezonu. Vítězka předloňského Turnaje mistryň uvedla, že vedle potíží s ramenem trpí také psychickými problémy a volno využije k tomu, aby se fyzicky i mentálně připravila na další ročník. Třicetiletá hráčka to napsala na sociální síti X.

"Po fyzické stránce jsem tlačila na své rameno a snažila se zotavit během soutěží. Nicméně to nefunguje a potřebuji víc času, abych se pořádně uzdravila," uvedla Garciaová.

"Po psychické stránce potřebuji také restartovat. Musím vystoupit z neustálého tenisu, vzít si opravdové volno, znovu se spojit s rodinou a mít možnost dýchat bez neustálého tlaku na výkon," doplnila.

Semifinalistka předloňského US Open neprožila dobrou sezonu. Na Australian Open, Roland Garros a Wimbledonu vypadla ve 2. kole, na závěrečném grandslamu US Open v New Yorku nestačila hned na úvod na Mexičanku Renatu Zarazúaovou.

Vítězka Fed Cupu z roku 2019 se naposledy představila na turnaji v Guadalajaře, kde prohrála v semifinále s Polkou Magdalenou Frechovou. V současné době jí patří ve světovém žebříčku 36. místo.

"Jsem vyčerpaná z úzkostí, záchvatů paniky a slz před zápasy. Jsem unavená, že přicházím o chvíle s rodinou a že nemám místo, které bych mohla nazývat opravdovým domovem. Už mě nebaví žít ve světě, kde se má hodnota měří podle výsledků z minulého týdne, umístění v žebříčku nebo podle nevynucených chyb," prohlásila Garciaová.

Během kariéry vyhrála dva grandslamové tituly ve čtyřhře a 11 singlových trofejí na okruhu WTA, ale v současné době nedokáže dostat z hlavy negativní myšlenky. "Uvízla jsem v tom, čeho jsem nedosáhla. Nikdy jsem se nedostala na post světové jedničky, nevyhrála grandslam ve dvouhře, ani nezískala olympijskou medaili. Byla jsem nekonzistentní a nedokázala se udržet po celý rok ve světové desítce," líčila.

Garciaová si potřebuje odpočinout. MARTIN BERNETTI / AFP

Volno chce využít k tomu, aby se co nejlépe zotavila před dalším ročníkem. "Navzdory všemu tenis pořád miluju. Přinesl mi spoustu lekcí, zkušeností, úžasných lidí (jako je můj snoubenec) a nezapomenutelných emocí. Tenis ze mě udělal člověka, kterým jsem. Rozhodla jsem se z něj teď odejít, vezmu si pár týdnů na zotavení a poté se začnu fyzicky, psychicky i takticky připravovat na rok 2025," doplnila Garciaová.