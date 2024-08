Kvalifikoval se jako poslední, přesto slavil. Golfista Bradley vyhrál v Castle Rocku

CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Americký golfista Keegan Bradley (38) vyhrál turnaj BMW Championship v Castle Rocku a získal sedmý titul na okruhu PGA Tour. Na předposlední akci sezony se přitom kvalifikoval podle pořadí FedEx Cupu z 50. místa až jako poslední, na hřišti Castle Pines ale zapsal skóre 276 a s bilancí -12 o ránu porazil trojici soupeřů.

Díky vítězství si vypracoval nadějnou pozici i pro finále sezony v Atlantě. Do turnaje Tour Championship hraného ve speciálním formátu s handicapy podle bodovacího systému FedEx Cupu vstoupí ze čtvrtého místa se skóre -6 za jedničkou žebříčku Scottiem Schefflerem.

"Páni, tady je vidět, proč je potřeba každý týden makat, protože nikdy nevíte, jak rychle se věci můžou změnit," řekl Bradley, jenž minulý týden do poslední chvíle napjatě čekal, zda se do turnaje vůbec kvalifikuje. "Já teď jedu do Atlanty s šancí vyhrát FedEx Cup. Ani tomu nemůžu uvěřit. Jsem nadšený," dodal golfista, jenž byl v červenci zvolen kapitánem amerického týmu pro Ryder Cup.

Bradley se v posledním kole ujal vedení na desáté jamce, kterou zvládl v paru. Australan Adam Scott, jenž s ním držel krok, naopak na závěrečné devítce nasbíral čtyři bogey a nakonec se musel podělit o druhou příčku. O ránu víc než Bradley zahráli i jeho krajan Sam Burns a Švéd Ludvig Aberg.

Výsledky turnaje