Golfové Czech Masters vede před finále Svensson, Mrůzek a Zach se propadli

Do nedělního finále golfového Czech Masters půjde jako lídr Švéd Jesper Svensson. Osmadvacetiletý hráč převzal dnes vedení od Francouze Davida Ravetta (27), který ale po třech kolech zaostává na druhém místě o jedinou ránu. S výkonem o další jeden úder horším následuje čtveřice pronásledovatelů. Čeští golfisté Filip Mrůzek (32) a Šimon Zach (28) zahráli v Nebřenicích, kde dnes program narušila bouřka a déšť, každý zatím své nejhorší kolo a figurují v sedmé a osmé desítce pořadí.

Také Svensson a Ravetto nenavázali na skóre z předchozích dnů. Seveřan nicméně ani jednou nechyboval, zaznamenal čtyři birdie a dosud zahrál rovných 200 ran. Za tři dny se dopustil jediného bogey, a to v pátek. Ravetto naproti tomu dnes nesplnil normu na třech jamkách a pět birdie na udržení vedení nestačilo.

Nejlepším hráčem dne byl Jihoafričan Robin Williams, který s 63 údery vyrovnal páteční rekordní výkony Ravetta a Angličana Andrewa Johnstona. Díky sedmi birdie a jednomu eaglu se posunul na dělené sedmé místo o ránu za kvarteto, v němž nechybí ani Johnston.

Mrůzek i potřetí splnil par hřiště, tentokrát ho ale jen vyrovnal díky třem birdie a třem bogey. V pořadí ztratil oproti pátku šest pozic a s výkonem 212 úderů mu patří dělené 68. místo. "Docela jsem si připravoval pozice, ale nepadaly mi tam putty jako v minulých dnech. Nebyl to ale žádný úlet. Nebylo to kolo úplně ono, ale bylo v paru. Za to naštvaný na takovém hřišti nejsem, i když to mohlo být lepší," řekl serveru golfextra.cz Mrůzek.

Zach ve třetím kole pohořel na tříparové trojce, kde spotřeboval sedm úderů. "Zkazil jsem první ránu. Trefil jsem míček krčkem hole. Druhou ránu jsem pro změnu zatáhl do bunkeru, protože jsem to měl ještě trochu v hlavě. Potom jsem si ještě špatně přihrál. První ránu jsem ztratil, druhou pokazil," litoval výsledkového kolapsu. Vzápětí si ale připsal eagle na pětiparu a jinak zapsal po třech bogey a birdie.

"Dneska byla moje karta trochu víc barevná. Nebylo to tak bez chyb jako včera a předevčírem. Navíc jsem nedal pár puttů do paru, což bylo v kartě také vidět," uvedl Zach. Po skvělém prvním kole, v němž atakoval první desítku a držel se na 14. místě, pokračoval jeho propad pořadím a aktuálně se s výkonem 214 dělí o 74. pozici, poslední mezi finalisty.

