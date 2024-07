Schauffele má titul z dalšího majoru, tentokrát ovládl British Open

Americký golfista Xander Schauffele (30) vyhrál British Open a letos získal po květnovém PGA Championship titul z druhého majoru. V závěrečném kole zahrál šest ran pod par, celkově zvítězil se skóre -9 a nejbližší soupeře předčil o dva údery. Světovou trojku nyní v Paříži čeká obhajoba olympijského zlata z Tokia.

"Stojíte tady, slyšíte svoje jméno a za ním to, že jste vítěz Open. O tom jsem opravdu hodně dlouho snil," řekl třicetiletý Schauffele. "V závěru mi hodně pomohlo právě to, že už jsem jeden major vyhrál. Byl jsem úplně klidný, přitom to byly nesmírně těžké jamky," doplnil.

Třicetiletý Schauffele po sobotním třetím kole patřil mezi šestici pronásledovatelů vedoucího krajana Billyho Horschela, který měl náskok jedné rány. Zahrál šest birdie, Horschel byl ve větrném závěrečném kole o tři rány horší. O druhé místo se podělil s Angličanem Justinem Rosem.

Ir Shane Lowry, který vedl v polovině soutěže o dvě rány, ale sobota mu nevyšla, nakonec obsadil šesté místo. O sedmé se podělil první hráč žebříčku Američan Scottie Scheffler, který letos ovládl šest turnajů PGA Tour včetně dubnového majoru Masters.

Všechny majory v roce vyhráli američtí golfisté naposledy v roce 1982. Zbývající letošní triumf přidal Bryson DeChambeau na US Open.

Výsledky British Open