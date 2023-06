Golfistka Davidson Spilková: Letošní sezona je moje nejlepší, vyhrát v Berouně by byl sen

Pokud by golfistka Klára Davidson Spilková (28) vyhrála na konci týdne tuzemský turnaj Tipsport Czech Ladies Open v Berouně, splnila by si tím jeden z životních snů. Vítězka dvou soutěží kategorie Ladies European Tour (LET) skončila vloni těsně druhá za krajankou Janou Melichovou (25) a věří, že tentokrát splní roli favoritky. Čtvrtá žena letošního žebříčku LET Race to Costa del Sol si váží stabilních výkonů a novinářům řekla, že hodnotí dosavadní ročník jako nejlepší v kariéře.

"Mám vše pro to, abych vyhrála. Teď je to o tom, jestli v to budu věřit a poskládá se to i na hřišti. Udělám pro to vše. Bylo by to jedno z mých splněných přání. Je ale lepší si dávat vždy menší cíle než ty velké, protože pak se člověk dostane pod tlak a to není potřeba," uvedla Davidson Spilková, která je favoritkou i podle sázkových kanceláří. "Jsem ráda, že jsem v této pozici. Přesně pro tohle hraju a trénuju. Beru to jako výzvu," doplnila.

Rodačka z Prahy skončila vloni v areálu Royal Beroun Golf Clubu druhá. Za nečekanou vítězkou Melichovou zaostala o jednu ránu. "Vloni jsem tomu doopravdy věřila. Ale co dá dělat. Třeba budu mít šanci i teď. Věřím, že ano," podotkla Davidson Spilková.

Vítězka loňského Irish Open nebo turnaje v Rabatu z roku 2017 byla letos na turnajích LET druhá a třikrát čtvrtá. Stejná příčka patří české jedničce i v průběžném hodnocení sezony. "Z hlediska konzistence je to asi má nejlepší sezona. Výsledky tomu odpovídají a je to super. V Berouně to sice není mé domácí hřiště, ale pořád je to domácí turnaj. Bylo by skvělé, kdybych zde uspěla. Šlo by o jeden z mých splněných snů a cílů," líčila Davidson Spilková.

Dvojnásobná účastnice olympijských her prožívá 13. sezonu. Hřiště v Berouně dobře zná, přesto chce jít turnajem postupně. "Hřiště je velmi podobné a snad kromě zkrácené třetí a páté jamky jsme oproti loňsku na hřišti moc změn nenašli. Měnit tak nebudeme ani loňskou úspěšnou strategii. Teď si jen přát, aby nám vyšlo i počasí. Nic víc nepotřebujeme. O vše ostatní je dobře postaráno," usmála se Davidson Spilková.

Cení si, že již není z Češek v elitní společnosti sama. Davidson Spilková je jednou z devíti tuzemských profesionálek na turnaji. Vedle ní a obhájkyně Melichové budou startovat také čerstvá vítězka German Masters Kristýna Napoleaová, Sára Kousková, Tereza Melecká, Tereza Koželuhová, Šideri Váňová, Eva Koželuhová a Kateřina Vlašínová. Českou účast podtrhne dalších šest amatérek.

"Je to pro mě jiné, než když jsem začínala. Tehdy jsem tam měla jedinou mentorku Zuzanu Kamasovou. Jsem ráda, že jsme tam teď s dalšími holkami. Myslím, že jsou mezi námi dobré vztahy. Pomáháme si hlavně psychicky, navzájem se podporujeme," dodala.

Turnaj Tipsport Czech Ladies Open se hraje v Berouně od 23. do 25. června. Celková dotace činí 300 tisíc eur (přes sedm milionů korun).