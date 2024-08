Cutem na Czech Masters prošli Zach a Mrůzek, v čele je Francouz Ravetto

Po druhém kole Czech Masters vede turnaj evropské série DP World Tour francouzský golfista David Ravetto (27). Cutem prošli z deseti českých hráčů Šimon Zach (28) a Filip Mrůzek (32). O jednu ránu unikl postup do víkendových finálových bojů na hřišti PGA National Oaks v Nebřenicích u Prahy Petru Hrubému (23).

Zach si oproti úvodnímu kolu pohoršil o pět úderů, když zahrál par 72 ran. V průběžném pořadí klesl ze 14. na 51. místo. Cutem na Czech Masters prošel na sedmý pokus poprvé. "Dneska to bylo docela náročné. Trefoval jsem to možná i lépe než včera, akorát jsem nedával putty jako včera. Na druhou stranu jsem ale dal nějaké dobré putty do paru, které mi dost pomohly," uvedl osmadvacetiletý hráč na webu golfextra.cz. "Jsem s tím spokojený a zítra si myslím, že už budu klidnější," řekl Zach.

Mrůzek si naopak v druhém kole polepšil, když zahrál tři údery pod par a posunul se na 62. pozici. Na Zacha ztrácí jednu ránu.

Rekordem hřiště v podobě 63 ran se blýskli Angličan Andrew Johnston a Francouz David Ravetto, který zvládl druhé kolo bez chyby, předvedl sedm birdie a jeden eagle. V čele soutěže s dotací 2,5 milionu dolarů (asi 58 milionů korun) má náskok jednoho úderu před Johnstonem, Švédem Jesperem Svenssonem a Skotem Richiem Ramsaym.

Cutem neprošla jedna z hvězd turnaje Američan Jason Dufner. Vítěz pěti turnajů PGA Tour včetně majoru PGA Championship z roku 2013 skončil na děleném 104. místě. Jeho krajan Brandt Snedeker, někdejší čtvrtý hráč světa, je zatím sedmnáctý.

