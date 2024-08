Kordová na lovu zlata: Americká golfistka s českými kořeny chce obhájit olympijský triumf

Americká golfistka s českými kořeny Nelly Kordová (26) ve středu zabojuje o obhajobu olympijského zlata. Je považována za favoritku, přestože se jí v posledních měsících nedařilo. Světová jednička přijela na hřišti Le Golf National s cílem zastavit náhlý pokles formy, a naopak navázat na sérii šesti vítězství v sedmi turnajích.

Kordová na začátku roku trhala rekordy. Vítězstvím na květnovém Americas Open se stala první hráčkou LPGA Tour, která vyhrála šestkrát v jedné sezoně. Naposledy se to povedlo olympijské vítězce z Ria Inbee Parkové v roce 2013.

Ale malá katastrofa na US Open, kde Kordová na paru 3 zahrála hrozivých 10 ran, či 26. místo na červencovém Evian Championship, fanoušky děsí. "Golf je zábavná hra," řekla v pondělí novinářům. "Někdy se cítíte na vrcholu světa a během pár vteřin máte pocit, že jste na dně moře. Donutí vás to vážit si dobrého golfu, který hrajete, ale ne vždy se všechno povede."

Kordová před třemi lety na hrách v Tokiu o jednu ránu předstihla Japonky Mone Inami a Lydii Ko a získala zlato. Se sestrou Jessicou se staly olympioničkami po vzoru své matky, bývalé české tenistky Reginy Rajchrtové. Jejich otec Petr Korda, vítěz Australian Open z roku 1998, se na olympiádě nikdy nepředstavil.

Bratr Sebastian, rovněž tenista, se rozhodl pařížských her neúčastnit a místo toho o víkendu triumfoval na turnaji ATP ve Washingtonu. Díky tomu dosáhl kariérního maxima, ve světovém žebříčku vystoupal na 18. místo. "Vždycky si z kluků děláme legraci, že v rodině Kordových jsou olympioniky jenom holky a kluci ne," pronesla Nelly s úsměvem na tiskové konferenci před začátkem své cesty za obhajobou zlata. Stala by se první golfistkou, jíž by se takový kousek podařil.