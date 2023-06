Šest českých golfistek prošlo v Berouně cutem, ve vedení je Dagarová

Šest českých golfistek včetně první a druhé hráčky loňského pořadí Jany Melichové a Kláry Davidson Spilkové prošlo cutem na turnaji Czech Ladies Open v Berouně. Na akci elitní Ladies European Tour (LET) se představí v nedělním finále také Sára Kousková, jež byla třetí nejlepší hráčkou druhého kola a dělí se s Melichovou o osmé místo. Postoupily i Denisa Vodičková a Patricie Macková, které startují se statusem amatérek, a také Kateřina Vlašínová.

Mezi devíti vyřazenými Češkami je naproti tomu Kristýna Napoleaová, jež nenavázala na týden starý triumf z German Masters, kde se jako třetí česká golfistka stala vítězkou turnaje LET. V čele berounského pořadí je Dikša Dagarová z Indie se skóre -10 a s náskokem pěti úderů na trojici pronásledovatelek. Dvaadvacetiletá hráčka si udržela formu z Michendorfu, kde před týdnem skončila třetí, a útočí na druhý titul v kariéře.

Nejlepší hráčka loňského ročníku druhé nejvyšší evropské série LETAS Kousková obešla ve druhém kole hřiště s parem 72 na 66 úderů a oproti pátku si polepšila o devět ran. Zapsala jediné bogey proti sedmi birdie, jen o ránu lepší výsledek dnes předvedly Dagarová a francouzská golfistka Agathe Sauzonová.

Výsledky Czech Ladies Open

"Už dlouho jsem čekala na vydařený puttovací den a k němu dnes přispěly i skvělé greeny. Včera nemohly být tak rychlé kvůli větru, ale greenkeepeři dnes odvedli skvělou práci, bylo to rychlé, to mám ráda. Dnes už bez větru to byl Beroun, jak ho známe - je zde řada možností skórovat," pochvalovala si Kousková v tiskové zprávě pořadatelů.

Melichová měla jen o jedno birdie horší bilanci a skvěle se jí povedly zejména jamky 4 až 8, na nichž pětkrát za sebou skórovala.

Zatímco v pátek žádná česká hráčka nepokořila par hřiště, tentokrát se to povedlo právě šestici golfistek, které budou v turnaji pokračovat. Davidson Spilková zahrála 68 ran, stejně jako Melichová vylepšila páteční výkon o sedm úderů, a s celkovým skóre -1 se posunula na dělené 20. místo. Jen o ránu horší výsledek předvedla v druhém kole nejlepší česká amatérka Vodičková a drží se o jeden úder před domácí jedničkou a vítězkou dvou turnajů LET na sdílené 15. pozici.

Vlašínová po dvou dnech drží normu hřiště a je na 27. příčce, Macková za ní o jednu ránu následuje s dalšími hráčkami jako 43. v pořadí.

Na postup bylo potřeba skóre +2. Napoleaová přes mírné zlepšení po nepovedeném pátku zůstala o dvě rány pod čarou stejně jako Šideri Váňová a turnaj skončil například i pro Terezu Meleckou (+6).