Finanční odměna pro golfisty USA za Ryder Cup. Já osobně bych za to platil, diví se McIlroy

Američtí golfisté budou za účast v Ryder Cupu dostávat finanční odměnu. Podle britského listu The Daily Telegraph každý z členů týmu kapitána Keegana Bradleyho (38) obdrží v příštím roce 400.000 dolarů (9,6 milionu korun). Prestižní souboj výběrů USA a Evropy se uskuteční koncem září či začátkem října ve Farmingdale ve státě New York.

Při loňském ročníku Ryder Cupu v Římě rozvířil debaty o odměnách Patrick Cantlay, který odmítl nosit čepici amerického týmu na protest proti tomu, že hráči žádné peníze za start v soutěži nedostávají. Podle evropských hvězd je však účast v Ryder Cupu otázkou cti.

"Já osobně bych za to platil, abych mohl hrát Ryder Cup," řekl BBC Rory McIlroy ze Severního Irska. "Dvě nejčistší formy soutěže v naší hře jsou právě Ryder Cup a olympijské hry. A je to částečně kvůli tomu, že tam nejde o peníze," uvedl bývalý první hráč světa a vítěz čtyř majorů.

"Je to týden, kdy nehrajete jen za sebe," řekl loňský kapitán vítězného evropského týmu Angličan Luke Donald listu The Daily Telegraph. "Nejde o peníze nebo body, jde o to dát se dohromady jako tým. Fanoušci tím žijí, je to o vášni. Nemyslím si, že bychom za to někdy měli dostávat zaplaceno," uvedla někdejší světová jednička.