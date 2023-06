Domácí Clark ovládl US Open, o jednu ránu porazil čtyřnásobného vítěze majorů McIlroye

Reuters

Wyndham Clark (29) udržel nervy na uzdě a o jedinou ránu vyhrál 123. ročník golfového US Open. Američan získal v Los Angeles svůj první triumf na majoru a připravil čtyřnásobného vítěze elitních turnajů Roryho McIlroye (34) o první titul po devíti letech.

Clark na osmnácté jamce zahrál krátký put a šampionát zakončil se skóre 270 – 10 ran pod parem. O jedinou ránu tak porazil Roryho McIlroye ze Severního Irska. Světová jednička Scottie Scheffler byl třetí s výsledkem sedm pod par. Rickie Fowler, který spolu s Wyndhamem po třetím kole vedl, ve finále brzy uvadl a musel se spokojit s pátým místem.

"Tak dlouho jsem tvrdě pracoval a snil o tomto okamžiku," řekl Clark při přebírání trofeje a šeku na 3,6 milionu dolarů pro vítěze. "Tolikrát jsem si představoval, jak stojím před vámi a vyhrávám tento šampionát. Cítil jsem, že nadešel můj čas."

Clark překonal potíže na turnu a zdálo se, že má vše pod kontrolou, když na čtrnácté jamce zahrál birdie, a to zvýšilo jeho náskok čtyři jamky před koncem na tři rány. Na krátké patnácté jamce se ale dostal do problémů s bogey a vedl už jen o jedinou ránu, když mu na šestnácté jamce vypadl put.

Domácí golfista ale udržel nervy na uzdě a na dvou dlouhých závěrečných jamkách uhrál par, zatímco McIlroyovi se na osmnácté jamce nepodařilo zahrát 12 metrů dlouhý birdie put, který by ho posunul na první místo.

"Na zadní devítce je těžké snažit se vyhrát turnaj, ale cítil jsem se v pohodě," řekl Clark. "Pořád jsem si říkal, že to zvládnu, že to zvládnu." Novopečený vítěz US Open věnoval titul své zesnulé matce. "Cítil jsem, jako by na mě dnes dohlížela moje máma," řekl Clark, který před deseti lety zvažoval, že s golfem skončí poté, co jeho matka zemřela na rakovinu prsu.