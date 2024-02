Grandslamová finalistka Bradyová je po operaci kolena, zákrok podstoupila i Tomljanovicová

Přes čtvrt roku trvající konzervativní léčba nezabrala, Američanka Jennifer Bradyová (28) musela tento týden s kolenem na operaci. Finalistka Australian Open 2021 odehrála za poslední dva a půl roku jen šest turnajů. Po lékařském zákroku se zotavuje také Australanka Ajla Tomljanovicová (30).

Když byla v létě 2020 obnovena sezona po pětiměsíční pandemii koronaviru, Bradyová si na domácí půdě v Lexingtonu zahrála poprvé ve finále turnaje WTA a proměnila ho v titul. Na následném US Open si zahrála poprvé v semifinále grandslamu a na Australian Open dokonce bojovala o titul.

Ve světovém žebříčku atakovala TOP 10, jenže v srpnu 2021 v Cincinnati vzdala zápas kvůli zranění nohy a o pár dní později si během tréninku před domácím grandslamem přivodila únavovou zlomeninu kolena.

Dva roky nehrála, než se loni v létě na kurty v solidní formě vrátila. Na US Open se dostala do třetího kola dvouhry a do semifinále čtyřhry. Jenže odehrála jen šest turnajů, než se znovu ozvaly bolesti kolena.

Po čtyřech měsících neúspěšné konzervativní léčby v lednu oznámila, že musí na operaci. "Po této operaci budu na delší dobu mimo hru, protože proces zotavení bude intenzivnější."

Chirurgický zákrok bývalá světová třináctka podstoupila tento týden. "Operace proběhla extrémně dobře. Děkuji celému lékařskému týmu za úžasnou péči," poslala Bradyová zprávu fanouškům.

Další pauzu od tenisu si opět kvůli zdravotním potížím musí dát i Ajla Tomljanovicová. Třicetiletá Australanka, jež se naposledy představila na konci ledna v thajském Hua Hin, podstoupila odstranění děložních myomů (nezhoubný nádor, který lze najít u více než 50 % žen).

"Moc jsem se těšila na další turnaje na tvrdém povrchu, ale bohužel teď pár týdnů nebudu hrát... Musela jsem si nechat odstranit pár děložních myomů, během rekonvalescence budu tenis sledovat z domova. Brzy se vrátím," informovala bývalá 32. hráčka světa aktuálně figurující až na 221. místě.