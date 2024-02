Tennis Tracker: 19letá Palicová přežila mečboly a je ve finále. Svrčina zvládl čtvrtfinále

Barbora Palicová odvrátila pět mečbolů a po roce a půl postoupila do finále

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 9. února?

19:34 – 26. hráč světa Sebastián Báez vykročil za obhajobou titulu na domácím antukovém turnaji ATP 250 v Córdobě vydřenou výhrou. Bolívijského tenistu ze druhé světové stovky Huga Delliena v repríze loňského semifinále zdolal v deštěm odloženém utkání 4:6, 6:3, 6:4 a postoupil do čtvrtfinále. V něm by se měl druhý nasazený Argentinec utkat ještě dnes s jedním z dua krajanů - Thiagem Tirantem, nebo Facundem Díazem Acostou.

19:09 – Karen Chačanov v hale v Marseille, kde před šesti lety získal jeden ze svých pěti titulů na okruhu ATP, přehrál 6:1, 6:4 Číňana Zhizhen Zhanga a postoupil do semifinále. V něm se třetí nasazený Rus střetne s Bulharem Grigorem Dimitrovem, nebo Francouzem Arthurem Rinderknechem.

18:25 – Bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová šampionka Simona Halepová po projednávání svého dopingového případu u Sportovního arbitrážního soudu (CAS) uvedla, že věří, že se brzy vrátí k tenisu. Dvaatřicetiletá Rumunka se k nejvyššímu sportovnímu tribunálu v Lausanne odvolala proti čtyřletému distanci, který dostala loni v září. "Měla jsem možnost přednést svou obhajobu a věřím tomu, že pravda vyjde najevo a že se brzy budu moc i vrátit na kurty," řekla dnes Halepová novinářům po třídenním jednání CAS. Verdikt arbitráže se dá podle agentury AFP očekávat v řádu týdnů až měsíců. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) tak Halepové udělila loni v září čtyřletý distanc do 6. října 2026, kdy jí bude 35 let.

17:11 – 14. hráčka světa Darja Kasatkinová v Abú Zabí smetla 6:2, 6:0 Rumunku Soranu Cirsteaovou a zkompletovala kvarteto semifinalistek. O druhé letošní finále si ruská tenistka zahraje se sousedkou ze světového žebříčku Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou (h2h 0:2).

17:07 – Ve skvělé formě hrající Tomáš Macháč neuspěl ve čtvrtfinále turnaje ATP ani na třetí pokus. V hale ve francouzském Marseille třiadvacetiletý Čech nestačil na světovou osmičku Poláka Huberta Hurkacze, proti polskému obhájci titulu a nasazené jedničce si nevypracoval jediný brejkbol a vinou dvou zaváhání na servisu prohrál 3:6, 4:6.

16:39 – Jaqueline Cristianová na domácí halové akci v Kluži porazila 6:3, 7:5 bývalou světovou jedenátku Anastasiji Sevastovovou z Lotyšska, jež hrála první turnaj WTA po mateřské pauze, a počtvrté v kariéře postoupila do semifinále. O vyrovnání svého maxima z Lince 2021, kde do finále postoupila bez boje, si pětadvacetiletá Rumunka zahraje s krajankou Anou Bogdanovou, nebo nejvýše nasazenou Nizozemkou Arntxou Rusovou.

15:51 – 21. hráč světa Ugo Humbert na domácím halovém turnaji ATP 250 v Marseille porazil 6:1, 6:4 Španěla Alejandra Davidoviche a ani při svém třetím startu nechybí v semifinále. O první finále na akci Open 13 Provence si pětadvacetiletý Francouz zahraje s Tomášem Macháčem, nebo s polským obhájcem titulu Hubertem Hurkaczem.

15:38 – Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová v Abú Zabí porazila 6:3, 6:4 světovou šestku Ons Jabeurovou z Tuniska a připsala si jubilejní 10. skalp hráčky TOP 10, první od květnového Roland Garros. V semifinále, kterým vyrovnala loňský výsledek, světová třináctka čeká na vítězku duelu mezi Darjou Kasatkinovou a Soranou Cirsteaovou.

15:27 – Zdeněk Kolář na halovém challengeru v Nottinghamu stejně jako před týdnem v německém Koblenzu bránu do semifinále neotevřel. Český tenista na britských ostrovech ztroskotal na žebříčkově hůře postaveném Francouzi Matteu Martineauovi, kterému podlehl 3:6, 2:6.

15:23 – Linda Nosková v Abú Zabí postoupila podruhé v kariéře do semifinále turnaje WTA ve čtyřhře a vyrovnala své maximum z loňské Varšavy. Devatenáctileté Češce se tento týden daří na prvním společném turnaji s Britkou Heather Watsonovou, ve čtvrtfinále zdolaly 7:6, 3:6, 10:6 japonsko-srbské duo Šuko Aojamaová a Alexandra Kruničová. O místo ve finále si zahrají s Polkou Magdou Linetteovou a Američankou Bernardou Peraovou.

15:16 – Třetí nasazený Dalibor Svrčina na challengeru v indické Čennaí zdolal i třetího soupeře po třísetovém boji. Domácího Mukunda Sasikumara porazil 6:7, 6:2, 6:4 a navázal na první dva letošní úspěchy v hlavní soutěži. O celkově 6. finále si jednadvacetiletý český tenista zahraje s dalším Indem Sumitem Nagalem (h2h 0:1), s nímž loni prohrál zápas o titul na antuce v Tampere.

14:46 – Harriet Dartová v hale v rumunské Kluži přehrála 6:3, 6:2 Španělku Nuriu Párrizasovou, oplatila jí měsíc starou porážku z finále turnaje ITF a na pátý pokus se přehoupla přes čtvrtfinále podniku WTA. V prvním semifinále se sedmadvacetiletá Britka utká s Karolínou Plíškovou, nebo Sarou Erraniovou.

14:00 – 359. hráčka světa Barbora Palicová na halovém turnaji ITF W50 v britském Edgbastonu zdolala po odvrácení pěti mečbolů 3:6, 6:0, 7:6 Gruzínku Miriam Bolkvazdeovou, oplatila jí pár týdnů starou porážku ze Sunderlandu a po roce a půl postoupila do finále. O třetí titul a první mimo antuku si devatenáctiletá Češka zahraje s Belgičankou Magali Kempenovou (h2h 0:1).

13:13 – Nejvýše nasazená Kazaška Jelena Rybakinová v Abú Zabí porazila 6:1, 6:4 španělskou debutantku ve čtvrtfinále turnaje WTA Cristinu Bucsaovou a postoupila mezi kvarteto nejlepších. O druhé letošní finále si světová pětka zahraje s neoblíbenou soupeřkou a loňskou finalistkou Ljudmilou Samsonovovou (h2h 0:4).

12:45 – Světová dvacítka Elina Svitolinová, která na konci ledna kvůli bolestem zad vzdala osmifinále Australian Open proti Lindě Noskové, se již připravuje na návrat na kurty. Ukrajinka stále zůstává přihlášená na turnaj WTA 1000 v katarském Dauhá, jehož hlavní soutěž startuje už v neděli.

12:14 – Dominik Palán si podruhé v kariéře a znovu v Indii zahrál ve čtvrtfinále challengeru, své maximum z loňského Puné ale nevyrovnal. V Čennaí třiadvacetiletý Čech nepřekvapil proti domácímu favoritovi Sumitu Nagalovi, kterému podlehl dvakrát 3:6.

11:53 – Barbora Krejčíková dohrála na turnaji WTA 500 v Abú Zabí stejně jako před rokem po dvousetové porážce s Ljudmilou Samsonovovou. Letos ve čtvrtfinále přišla čtyřikrát o podání a obhájkyni finále podlehla 5:7, 4:6. Osmá nasazená Ruska si o zopakování loňského výsledku zahraje s Jelenou Rybakinovou, nebo španělskou náhradnicí Cristinou Bucsaovou.

11:32 – Finalistka Australian Open 2021 Jennifer Bradyová se loni v létě vrátila na kurty po téměř dvouleté pauze zaviněné zdravotními problémy, odehrála však jen šest turnajů, než se znovu zranila. Osmadvacetiletá Američanka si v říjnu poranila koleno a tento týden po čtyřech měsících neúspěšné konzervativní léčby podstoupila operaci. "Po této operaci budu na delší dobu mimo hru, protože proces zotavení bude intenzivnější," oznámila bývalá světová třináctka už v lednu. "Operace proběhla extrémně dobře," poslala zprávu svým fanouškům krátce po chirurgickém zákroku.

11:13 – Marek Gengel na turnaji ITF M15 v egyptském Šarm aš-Šajchu přišel o sérii 15 setů bez porážky, šňůru vítězství ale natáhl už na osm zápasů. Osmadvacetiletý Čech, který minulý týden na jižním cípu Sinajského poloostrova ukončil 14 měsíců dlouhé čekání na finále i na titul, ve čtvrtfinále porazil 6:3, 4:6, 7:5 Brita Emilea Hudda a postoupil mezi kvarteto nejlepších.

10:20 – Ajla Tomljanovicová si musí dát od tenisu další pauzu opět kvůli zdravotním potížím. Třicetiletá Australanka, jež se naposledy představila na konci ledna v thajském Hua Hin, podstoupila odstranění děložních myomů (nezhoubný nádor, který lze najít u více než 50 % žen). "Moc jsem se těšila na další turnaje na tvrdém povrchu, ale bohužel teď pár týdnů nebudu hrát... Musela jsem si nechat odstranit pár děložních myomů, během rekonvalescence budu tenis sledovat z domova. Brzy se vrátím," informovala bývalá 32. hráčka světa aktuálně figurující až na 221. místě žebříčku WTA.

09:42 – Antukový turnaj ATP 250 v Córdobě měl ve čtvrtek jen dva vítěze – Itala Luciana Darderiho a déšť. Ten na začátku třetího setu přerušil souboj 2. kola domácího Romana Burruchagy s Němcem Yannickem Hanfmannem, vůbec se na kurt nedostali Sebastián Báez s Hugem Dellinenem a Thiago Tirante s Facundem Díazem Acostou. V pátek jsou tak na programu osmifinálové dohrávky i následné čtvrtfinálové duely.

09:22 – Favorit Frances Tiafoe úspěšně vstoupil do domácího halového turnaje v Dallasu. Nejvýše nasazený Američan si po obratu prvního setu ze stavu 2:4 poradil 6:4, 6:3 s krajanem Alexem Michelsenem (19), když fanouškům v Texasu předvedl řadu exhibičních momentů. Ve čtvrtfinále se střetne s Marcosem Gironem (h2h 3:1).

09:17 – Jordan Thompson ve dvou zápasech na halovém turnaji ATP 250 v Dallasu ztratil proti domácím soupeřům dohromady jen pět gamů. Znovu po roce si v Texasu poradil s Denisem Kudlou, letos zvítězil po skvělém výkonu drtivě 6:1, 6:1 a vzájemnou bilanci upravil na 5:2. I ve čtvrtfinále devětadvacetiletý Australan narazí na Američana, tentokrát už ale bude v roli outsidera proti světové šestnáctce Benu Sheltonovi (h2h 0:2).