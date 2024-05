Házenkáři znají soupeře pro MS. Utkají se s Německem, Polskem a Švýcarskem

Čeští házenkáři se na lednovém mistrovství světa představí v základní skupině A, v níž jsou pouze evropské týmy. Národní mužstvo se utká s pátým celkem z minulého šampionátu Německem, Polskem a Švýcarskem. Celou úvodní fázi odehraje v dánském Herningu. Rozhodl o tom dnešní los v Záhřebu.

Mistrovství světa bude od 14. ledna do 2. února příštího roku poprvé hostit trojice zemí, turnaj uspořádají Dánsko, Chorvatsko a Norsko. Los rozdělil 32 účastníků do osmi čtyřčlenných základních skupin. Z nich vždy první tři celky postoupí do další fáze turnaje, kterou budou čtyři šestičlenné skupiny. Následovat bude od čtvrtfinále vyřazovací fáze.

Český tým se představí na mistrovství světa poprvé od roku 2015, kdy v Kataru obsadil 17. místo. Svěřenci španělského trenéra Xaviera Sabatého postoupili na šampionát poté, co v play off kvalifikace zdolali Rumunsko.

Před losem byl český celek ve druhém ze čtyř výkonnostních košů a měl jistotu, že se v úvodní fázi vyhne spolupořadateli Chorvatsku, Španělsku, Portugalsku, Rakousku, Islandu, Nizozemsku a Itálii.

Druhý koš přišel na řadu až jako poslední. Českému týmu se nabízelo několik papírově snadnějších variant, nakonec se ale dostal do jediné čistě evropské skupiny, která patří mezi nejtěžší.

Favoritem bude Německo, které vloni na předešlém světovém šampionátu obsadilo pátou pozici. V roce 2007 na domácí půdě vybojovalo zlato. Na posledním mistrovství Evropy letos v lednu skončili Němci rovněž coby pořadatel turnaje těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě.

Polsko na minulém světovém šampionátu obsadilo 15. příčku, v letech 2009 a 2015 bralo bronz a v roce 2007 stříbro. Švýcaři nejsou pravidelným účastníkem velkých akcí. Nechyběli sice na dvou z posledních mistrovství Evropy, mezi světovou elitou ale od roku 1997 startovali jen jednou. Na předminulém šampionátu v Egyptě skončili na 16. pozici.

Český celek vstoupí do turnaje 15. ledna proti Švýcarsku. O dva dny později změří síly s Polskem a 19. ledna vyzve favorita Německo. V případě postupu by ho v další fázi rovněž v Herningu čekala trojice týmů ze skupiny B, v níž jsou obhájce zlata Dánsko, Itálie, Alžírsko a Tunisko.

Před třemi lety měli reprezentanti hrát na šampionátu v Egyptě, kvůli vysokému počtu případů koronaviru v mužstvu ale na poslední chvíli účast odřekli. Českým maximem od rozdělení federace je osmé místo z roku 1995.