Livesport Daily #264: Loni jsme se ubránili k smrti. Klíčem proti USA je aktivita, říká Pospíšil

Hokejový šampionát v Česku jde do finále. Základní skupiny jsou minulostí a ode dneška začíná ten pravý a nelítostný boj o světové medaile. Český tým čeká už poněkolikáté čtvrtfinálový duel s Američany, ve kterém se tradičně rozhodne o tom, zda bude turnaj všeobecně považován za úspěšný nebo nikoliv. Jak může parta kouče Radima Rulíka (58) proti nabitým Američanům uspět? Kdo další patří v tuhle chvíli mezi největší favority? A jak ovlivnila televizní vysílání nehoda Milana Antoše (54)? To všechno jsme probrali s bývalým extraligovým hráčem a televizním expertem Davidem Pospíšilem (54).

Český výběr má za sebou základní skupinu, kterou zakončil s bilancí šestnácti bodů ze sedmi zápasů, když body poztrácel jen s opravdu silnými soupeři, tedy Finskem, Švýcarskem a Kanadou. Do posledního utkání už nastoupili i útočníci Bostonu David Pastrňák a Pavel Zacha, ovšem obrovská síla je i na straně čtvrtfinálového soupeře Čechů. První tři příčky kanadského bodování MS patří právě Američanům, konkrétně Boldymu, Tkachukovi a Gaudreauovi.

"Musíme hrát i dnes pořád aktivně, stejně jako ve skupině. Loni jsme se ubránili k smrti a nebyli jsme schopní nikoho silného porazit. Kari Jalonen to měl postavené na tom, že neinkasojeme a že někde pláchneme a dáme gól. Tenhle pasivní hokej už v téhle době nefunguje, musíme dostat Američany pod tlak, využít domácí halu. Amerika má takové sebevědomí, že nám bude chtít vnutit jejich hokej, to ale musíme udělat naopak my," říká David Pospíšil.

Ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Zákulisí televizní práce během MS.

Formu největších favoritů a hráčských hvězd.

Vliv Davida Pastrňáka na tým.

