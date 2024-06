Euro ONLINE, den 2: Bajrami dal nejrychlejší gól v dějinách ME, historii psali i Španělé

Nedim Bajrami poslal Albánii do vedení nad Itálií už ve 23. sekundě.

Úvodní duel evropského šampionátu mezi Německem a Skotskem, který opanoval výběr pořadatelské země 5:1, už je minulostí. Fotbaloví fanoušci si na své ovšem přišli i v sobotu, na programu 17. edice turnaje totiž byly hned tři zápasy včetně šlágru Španělska s Chorvatskem. Hlavní události druhého dne Eura sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění ME přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

23:24 – Za Itálii se proti Albánii střelecky prosadili Alessandro Bastoni a Nicoló Barella, tedy dva hráči, jež na klubové úrovni zaměstnává Inter. Když dva zástupci tohoto klubu naposledy skórovali v jednom zápase na závěrečném turnaji v dresu Gli Azzurri, psal se 17. červen 1970. Tehdy se za Itálii trefili proti Západnímu Německu v semifinále MS Roberto Boninsegna a Tarcisio Burgnich.

23:00 – Poslední sobotní utkání Eura už další gól nenabídlo, Italové tak porazili Albánii 2:1 a oslavili jubilejní 100. výhru na evropských šampionátech (včetně kvalifikací). V této statistice vyrovnali na čtvrté příčce českou, potažmo československou reprezentaci. Více informací najdete v článku.

Sestřih utkání Itálie – Albánie. Livesport CZ+SK

22:20 – V chorvatském táboře po prohře se Španělskem 0:3 logicky nevládla dobrá nálada. "Dali jsme soupeři hodně prostoru a on nás za to potrestal. Chyběla nám energie a větší agresivita," řekl kouč Zlatko Dalič a pokračoval: "První branku jsme dostali po naší chybě, ale nejhorší byl gól v nastavení prvního poločasu, tím bylo rozhodnuto. Musíme rozebrat, co bylo špatně, a pokusit se o dvě vítězství."

22:12 – Třetí gól Španělska při vítězství nad Chorvatskem dával Dani Carvajal, jenž se ve věku 32 let a 156 dní stal nejstarším střelcem La Rojy v historii evropských šampionátů. Asistenci na jeho trefu si stylově připsal Lamine Yamal, ve věku 16 let a 338 dnů nový nejmladší nahrávač v dějinách ME.

21:52 – Breel Embolo šel proti Maďarsku do hry v 74. minutě a v nastavení zvyšoval na konečných 3:1. Ze současného kádru Švýcarska je tak jediným hráčem, který skóroval na všech třech posledních velkých akcích, tedy na minulém Euru, na MS v Kataru a na aktuálním turnaji v Německu.

21:48 – Přestože je v Dortmundu k vidění svižný a pohledný fotbal, zejména ze strany Squadry Azzury, do přestávky už další branka nepadla. Itálie tak po prvním poločase vede nad Albánií 2:1.

Statistiky prvního poločasu. Opta by Stats Perform

21:44 – Robert Lewandowski začal s individuálním tréninkem. Polský útočník si během generálky proti Turecku přivodil svalové zranění a v neděli nenastoupí proti Nizozemsku. Jeho účast v dalším duelu s Rakouskem se však jeví reálně.

21:17 – V Signal Iduna Parku se s góly roztrhl pytel, Nicolo Barella dal pohotovým a dokonale přesným volejem z hranice šestnáctky druhou branku Itálie. Diváci tak viděli tři trefy během pouhých 16 minut.

21:11 – Netrvalo to dlouho a v Dortmundu je vyrovnáno. V 11. minutě dával hlavou na 1:1 obránce Interu Alessandro Bastoni.

21:02 – Nedim Bajrami poslal Albánii proti Itálii do vedení nejrychlejším gólem v historii evropských šampionátů. Záložník Sassuola skóroval už ve 23. vteřině, dosavadní rekord držel Rus Dmitri Kiričenko, který se v roce 2004 trefil proti Řecku v 65. vteřině zápasu.

21:00 – V posledním utkání sobotního programu Eura vstupuje do hry obhájce titulu. Itálie v Dortmundu vyzvala Albánii, která za sebou v kvalifikaci nechala český národní tým. Zápas můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Základní sestavy Itálie a Albánie. Livesport

20:40 – I přes jednoznačné vítězství 3:0 měli Španělé nižší držení míče (47 %) než Chorvaté, což se jim v soutěžním utkání stalo porpvé od finále Eura 2008 proti Německu (46 %). Skončila tak série dlouhá 136 zápasů, ve kterých La Roja soupeře v držení balonu předčila.

19:58 – Španělsko si poradilo s Chorvatskem 3:0. Gólový účet zápasu otevřel Morata, jenž se stal prvním Španělem, který se prosadil na třech různých evropských šampionátech. Zkušený útočník těžil při zakončení z perfektní přihrávky Ruize, jenž o chvíli později sám skóroval. Lamine Yamal zaznamenal v roli nejmladšího účastníka ME v historii asistenci na třetí branku Carvajala. Více informací najdete v článku.

Sestřih utkání. Livesport

19:14 – Aurélien Tchouaméni se zapojil do tréninku francouzské reprezentace. Záložník Realu Madrid, jenž vinou zranění přišel o závěr ligové části sezony, však do pondělního utkání proti Rakousku ještě nezasáhne. Do dalších zápasů by měl být připraven.

18:50 – V prvním poločase úvodního utkání skupiny B se prosadili Álvaro Morata, Fabián Ruiz a Dani Carvajal a Španělsko vede nad Chorvatskem už 3:0. Dokážou Vatreni se zápasem ještě něco udělat? To můžete sledovat na Livesport.cz.

Statistiky prvního poločasu. Opta by Stats Perform

17:43 – Španělsko v 18:00 nastoupí proti Chorvatsku a v jeho základní sestavě se objeví i Lamine Yamal. Útočník Barcelony se tak stane nejmladším hráčem v historii evropských šampionátů, dnes mu je 16 let a 338 dní.

17:23 – Nejlepším hráčem utkání mezi Švýcarskem a Maďarskem byl zvolen Granit Xhaka, záložník odehrál celé utkání a podílel se na triumfu 3:1.

17:12 – Thomas Müller v pátek naskočil k zápasu se Skotskem a na své konto si připsal 130. start za německou reprezentaci, v historických tabulkách se posunul na třetí místo. Mezi krajany jsou na tom lépe jen Miroslav Klose (136) a Lothar Matthäus (150).

16:57 – Švýcaři vstoupili do mistrovství Evropy v Německu vítězstvím 3:1 nad Maďarskem. První dva góly v Kolíně nad Rýnem vstřelili už v prvním poločase, kdy se trefili premiéroví reprezentační střelci Kwadwo Duah a Michel Aebischer. Po změně stran snížil Barnabas Varga, v nastavení ale stanovil konečný výsledek střídající Breel Embolo. Více informací naleznete v článku.

Sestřih zápasu. Livesport CZ + SK.

16:54 – Dvoubrankový náskok vrátil Švýcarům ve třetí minutě nastavení Breel Embolo. Maďaři už se na zdramatizování utkání nezmohli.

16:25 – Maďarům dal v 66. minutě utkání se Švýcarskem naději Barnabás Varga, jenž po centru Dominika Szoboszlaie snížil na 1:2

15:50 – Průběh utkání mezi Maďarskem a Švýcarskem je zatím překvapivě jednoznačný. Čtvrtfinalisté minulého Eura vedou v Kolíně n. R. po prvním poločase 2:0, góly dali Kwadwo Duah a Michel Aebischer.

14:09 – Za necelou hodinu vypukne v Kolíně n. R. zápas Maďarska se Švýcarskem, který zkompletuje první hrací den skupiny A. Průběh utkání můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Základní sestavy Maďarska a Švýcarska. Livesport

13:57 – Italští fotbalisté se při obhajobě titulu mistrů Evropy budou muset podvolit tvrdému režimu, který během šampionátu v Německu nastavil jejich trenér Luciano Spalletti. Zakázal svým hráčům používat oblíbený PlayStation, nosit sluchátka či mít u sebe mobil při masážích. Zkušený 65letý kouč přiznal, že se mu stýská po minulosti, kdy moderní technologie nebyly.

13:11 – Je to nechtěné dědictví po úspěšném Luisi Aragonésovi, kouči mistrů Evropy z roku 2008. Právě tento letopočet představuje datum, kdy prakticky zmizel ze sestavy španělských fotbalistů klasický útočník typu legendárního Raúla. Aragonés totiž obětoval hrotového hráče pro jiné úkoly a tento styl po něm už nikdo nezměnil. Přesto Španělé nasázeli v osmi zápasech této kvalifikace 25 branek. I tak je jeden z jejich nejproduktivnějších útočníků Álvaro Morata terčem kritiky. Nejen to, proč tomu tak je, se můžete dočíst v článku.

11:28 – Reportér Lukáš Pečeně navštívil v dějišti Eura slovenskou výpravu a pořídil rozhovor s Dávidem Hanckem. Těšit se a něj můžete na Livesport Zprávách.

10:36 – Vyprodané hotely a také plné vlaky či autobusy, na to vše se v Německu musí připravit fanoušci, kteří do země míří na fotbalové mistrovství Evropy. Stovky tisíc návštěvníků ale budou vzpruhou pro německé hospodářství. Mnichovský ekonomický institut Ifo předpokládá, že zahraniční příznivci přinesou německému hospodářství jednu miliardu eur (24,7 miliardy Kč).

10:05 – Kapitán skotských fotbalistů Andrew Robertson se omluvil skvělým fanouškům a uznal, že jeho tým nebyl v úvodním utkání mistrovství Evropy domácímu Německu (1:5) rovnocenným soupeřem. Co dalšího po utkání řekl, si můžete přečíst v článku.

08:53 – V prvním kole turnaje se v rámci skupiny B utkají také bývalí vítězové ze Španělska s nevyzpytatelným týmem Chorvatska. Svěřenci Luise de la Fuenteho vstupují do tohoto střetnutí jako favorité, a to především díky tomu, že vyhráli svou kvalifikační skupinu, ve které zvítězili v sedmi z osmi zápasů (1 prohra), přičemž inkasovali pouhých pět branek. Více o utkání si můžete přečíst v článku.

EURO preview: Španělsko – Chorvatsko. Livesport CZ + SK

08:46 – Obhájci titulu z Itálie zahájí své tažení na Euru 2024 v dortmundském Signal Iduna Parku a vzhledem ke složení skupiny B budou doufat, že se jim podaří začít vítězstvím nad Albánií, aby se popáté za sebou dostali do vyřazovací fáze velkého evropského turnaje. Vzhledem ke skutečnosti, že v posledních dvou úvodních zápasech na mistrovství Evropy vyhráli s čistým kontem (Turecko 3:0, Belgie 2:0), nelze něco podobného vyloučit ani tentokrát. Více o utkání si můžete přečíst v článku.

EURO preview: Itálie – Albánie. Livesport CZ + SK

08:04 – Trenér Skotska Steve Clarke prohlásil, že jeho tým musí rychle zapomenout na páteční porážku 1:5 od hostitelského Německa v úvodním zápase evropského šampionátu. Kouč ostrovního celku na tiskové konferenci také uvedl, že hra se jeho výběru příliš brzy vymkla z rukou. Nejen o tom, ale i o skotských cílech pro zbylé zápasy si můžete přečíst v článku.

Sestřih zápasu. Livesport CZ + SK.

07:01 – Asistent trenéra Jaroslav Veselý je přesvědčen, že česká reprezentace má na mistrovství Evropy 26 vyrovnaných hráčů a kdokoliv z nich by obstál v základní sestavě. Tři dny před úvodním zápasem s Portugalskem s kolegy stále zvažují, kdo nastoupí ve středu pole vedle kapitána Tomáše Součka. Co dalšího člen realizačního týmu českého výběru prozradil, si můžete přečíst v článku.

06:22 – Když se míč dostane ke kopačkám Toniho Kroose, vždy to pro soupeře znamená nepříjemné starosti navíc. Německý špílmachr v utkání se Skotskem (5:1) zvládl spoluhráčům přihrát 102krát. Hned 101 balonů přitom našlo správného adresáta. Jde o nejlepší počin jakéhokoli hráče minimálně od doby, kdy statistici sbírají podrobnější data, tedy od roku 1980.

06:14 – Sobotním zápasem vstoupí do mistrovství Evropy v Německu fotbalisté Švýcarska a Maďarska. Alpská země postoupila na minulém Euru do čtvrtfinále, její soupeř hodlá na turnaji potvrdit vzestup z posledních let. Utkání má výkop v 15:00 v Kolíně nad Rýnem. Dalšími týmy ve skupině A jsou Německo a Skotsko, které vzájemným duelem dnes večer otevřou celý šampionát. Více o utkání si můžete přečíst v článku.