Podmínky jsou tu hrozné, postěžoval si slovenský obránce Nemec na velké teplo v hale

Slovenský hokejový obránce Šimon Nemec (20) si po nedělní porážce s Lotyšskem na mistrovství světa stěžoval na náročné podmínky v aréně v Ostravě, kde je zejména při večerních utkáních velké teplo. Kanadský kouč slovenského výběru Craig Ramsay (73) ale poukázal na fakt, že podobně náročné je to zejména z pohledu ledové plochy i v zámoří v arénách NHL. Organizátoři dnes uvedli, že si žádný tým na podmínky v hale nestěžoval a oni se snaží udělat maximum proto, aby byly co nejlepší.

"Podmínky jsou tu hrozné, někdo by se na to měl podívat. Nejsme roboti, jsme lidi a myslím, že takhle to dál nepůjde," zlobil se Nemec.

Dvacetiletý bek New Jersey a jedna z největších hvězd slovenského výběru narážel hlavně na teplotu. "Je takové teplo, že v 5. minutě máme mokré rukavice a nedá se vystřelit, v podstatě nemáme puk pod kontrolou. Už při nástupu, rozcvičce, je tak velké teplo... Nevím, čím to je, ale zažívám to poprvé. Měli by se na to zaměřit kompetentní lidé," řekl Nemec po prohře 2:3 po samostatných nájezdech.

Sestřih utkání Slovensko – Lotyšsko. Livesport

Podle organizátorů si žádný z týmů na podmínky a vysokou teplotu v ostravském dějišti turnaje nestěžoval. "Vyjádření slovenských hráčů nás mrzí. Z pohledu organizačního výboru je nejdůležitější zajistit co nejlepší podmínky pro hráče, zejména kvalitu ledu, kterou neustále kontrolují experti IIHF. Ti dosud žádný problém neavizovali, ba naopak, doposud jsme od nich v této souvislosti slyšeli jen slova chvály," uvedl mediální manažer ostravské části šampionátu Štěpán Sedláček.

Důvodem vysokých teplot v aréně je i skutečnost, že všechny zápasy Slovenska jsou vyprodané. "Cirkulace a kvalita vzduchu v areně je pochopitelně ovlivněna vysokým počtem fanoušků – mluvíme o více než devíti tisícovkách diváků, kteří se v hale zdržují déle než tři hodiny. Navíc se v době příchodu a odchodu diváků dostává do haly teplý vzduch zvenčí, a vzhledem k velmi krátké době mezi jednotlivými utkáními není k dispozici potřebná doba na ještě výraznější vychlazení haly, která je jinak vždy chlazena celou noc," řekl Sedláček.

Led v NHL je ještě horší

Jako realitu bral náročné podmínky v aréně i zkušený třiasedmdesátiletý kouč Ramsay. Ví, že mohou být i horší. "Věřte mi nebo ne, ale v NHL je led zřejmě nejhorší. Hrál jsem tam řadu let a bylo to špatné. Ale musíte se na něm naučit hrát. Nezáleží na tom, jaká je aréna, jaký je led. A vaší úlohou je najít způsob, jak v takových podmínkách hrát," řekl Ramsay, který v kanadsko-americké soutěži odehrál přes tisíc zápasů a poté v NHL řadu let působil i jako trenér.

Aktuální tabulka skupiny B. Livesport

Na kvalitu ledu se ale Nemec, jenž má za sebou první kompletní sezonu v NHL, nestěžoval. "Organizátoři se snaží, jak můžou, led není až tak špatný. Ale když máte vodu v bruslích a rukavicích, hraje se těžko hokej," řekl Nemec.

Slovensko je po šesti odehraných zápase čtvrté ve skupině B s náskokem tří bodů na Lotyšsko, se kterým v neděli prohrálo. Oba týmy tak mají ještě šanci postoupit do čtvrtfinále. Slováky čeká v úterý závěrečný souboj se Švédskem, Lotyšsko se utká se Spojenými státy americkými.