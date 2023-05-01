18. LISTOPADU
15:57 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Brankář Milan Klouček prodloužil o dvě sezony smlouvu v Českých Budějovicích a hokejistou Motoru bude nejméně do roku 2029. Jihočeši na svém webu oznámili, že součástí nové dohody s osmadvacetiletým gólmanem je i opce na další ročník.
16. LISTOPADU
15:21 – ODCHOD – Útočník Renars Krastenbergs předčasně končí angažmá v Českých Budějovicích a nově bude působit ve finské Hämeenlinně. Motor informoval o odchodu lotyšského reprezentanta na svém webu. "Renars se bohužel od začátku sezony nedokázal výrazně prosadit, proto jsme vyhověli zájmu o přestup z Finska. Děkujeme mu za odvedenou práci a přejeme mu hodně štěstí v další kariéře," uvedl sportovní ředitel Václav Nedorost.
14:40 – ŽÁDOST O VÝMĚNU – Obránce Ondřej Mikliš opouští Pardubice. Třicetiletý bek, který pomohl Dynamu v uplynulé sezoně k zisku mistrovského titulu, skončil v klubu na vlastní žádost, nově bude oblékat dres finské KalPy. Na smlouvě se dohodl do konce probíhající sezony. Mikliš nastoupil za Pardubice naposledy minulý týden ve středu v Lize mistrů na ledě SaiPy, v extralize vynechal oba zápasy po reprezentační přestávce. Doma proti Brnu i na jihu Čech byl na střídačce jako osmý bek a do hry nezasáhl.
11. LISTOPADU
16:48 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Brankář Adam Brízgala bude i nadále působit v Kladně, kde prodloužil smlouvu do konce sezony 2030. Odchovanec Sparty obléká dres Rytířů s drobnou přestávkou už od roku 2018. Celkem v extralize odchytal 133 utkání s průměrem 2,70, úspěšností 91,02 procenta a osmkrát udržel nulu.
10. LISTOPADU
18:37 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Mladá Boleslav prodloužila o dva roky smlouvy s brankářem Vojtěchem Mokrym a útočníkem Matějem Gardoněm. Mokry přišel do klubu loni na jaře z Přerova, v minulé sezoně zasáhl do 13 extraligových utkání a měl úspěšnost zákroků 93,39 procenta. V tomto ročníku zatím odchytal osm zápasů. Gardoň je nejproduktivnějším hráčem týmu spolu s lotyšským útočníkem Felikssem Gavarsem, oba nasbírali v 17 zápasech čtyři góly a šest asistencí.
9. LISTOPADU
13:05 – KONEC SMLOUVY – Kanadský útočník Danny Katic předčasně končí angažmá v Plzni a v kariéře bude pokračovat ve Zvolenu. V dresu Indiánů se mu v extralize střelecky nedařilo, v 11 zápasech dal gól a přidal asistenci. Úspěšnější byl v Lize mistrů, kde měl v šesti utkáních bilanci 2+5.
12:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Finský útočník Niko Ojamäki bude i v příští sezoně extraligy hájit barvy Kladna. S vedením Rytířů se jeden z tahounů týmové ofenzivy dohodl s předstihem na prodloužení smlouvy, dres Středočechů bude díky tomu oblékat nejméně do roku 2028.
7. LISTOPADU
09:50 – ODCHOD – Slovenský útočník Adam Lukošik míří z Karlových Varů zpět do Slovanu Bratislava, odkud na západ Čech před sezonou 2025/26 přišel. Energie, s kterou získal čtyřiadvacetiletý odchovanec Prešova v extralize bronz, o tom informovala na svém webu.
6. LISTOPADU
15:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Kanadský obránce Griffin Mendel podepsal novou smlouvu s Kladnem a dres Rytířů bude oblékat do konce sezony 2028/29. Sedmadvacetiletý hokejista působí v klubu od roku 2024. "Jsme rádi, že se Griffin rozhodl u nás pokračovat i v dalších letech. Je důležitou součástí obrany. Známe jeho schopnosti a velkou obětavost na ledě, kterou jde příkladem. Víme, že se na něj můžeme spolehnout," uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec v tiskové zprávě.
5. LISTOPADU
15:47 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Brankář Petr Kváča podepsal v extraligovém Liberci novou smlouvu na další dva roky. Jednička Bílých Tygrů působí v klubu s roční přestávkou od sezony 2020/21 a nastoupila za ně v součtu s play off do 269 utkání, v nichž vychytala 149 výher a připsala si 21 čistých kont.
14:11 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Václav Nedorost podepsal nový kontrakt s Českými Budějovicemi. Mládežnický reprezentant je nyní s Motorem smluvně vázaný do května 2029. Syn sportovního ředitele Jihočechů přišel do Budějovic v průběhu minulé sezony ze Švédska. V aktuálním ročníku si připsal v extralize 11 startů, ve kterých přihrál na dva góly.
4. LISTOPADU
15:43 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Kanadský útočník Daniel Audette odehraje i příští ročník extraligy v barvách Kladna. S vedením Rytířů se třicetiletý tahoun ofenzivy aktuálně třetího celku tabulky dohodl na novém kontraktu na sezonu 2027/28, jehož součástí je opce do roku 2029. Středočeši o dohodě informovali na webu.
3. LISTOPADU
15:10 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Obránci Denis Zeman a Kristaps Zile budou i nadále působit v extraligovém Liberci. Zeman podepsal nový kontrakt na další tři roky až do konce ročníku 2029/30. Lotyš Zile, který stejně jako Zeman posílil Bílé Tygry z Litvínova, se upsal na dva sezony.
11:45 – ODCHOD DO QMJHL – Sedmnáctiletý útočník Michal Hartl opouští extraligové Brno a nově bude hrát v týmu Chicoutimi Saguenéens v zámořské juniorské soutěži QMJHL. Talentovaný útočník měl podle původních plánů působit v Brně celou sezonu a do zámoří se případně vydat až po draftu do NHL. Hartl za Kometu odehrál v extralize 14 zápasů již v minulé sezoně, v tomto ročníku zasáhl do deseti utkání a vstřelil jeden gól.
10:20 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Vedení Rytířů podepsalo se čtyřiadvacetiletým útočníkem Jakubem Konečným novou tříletou smlouvu.
2. LISTOPADU
15:41 – KONEC V TÝMU – Kanadský útočník Ryan McGregor končí po měsíci angažmá v Kladně. Sedmadvacetiletý rodák z Burlingtonu neuspěl u Rytířů na zkoušce. Klub o tom informoval na sociálních sítích. McGregora draftovalo Toronto v roce 2017 na 172. místě, ale do NHL se nikdy neprosadil. V extralize odehrál šest zápasů, ve kterých nebodoval.
12:25 – PŘESTUP – Novou posilou Sparty Praha se stal Jan Rutta. Zkušený reprezentant, který má doma zlato z mistrovství světa i dva prsteny pro vítěze Stanley Cupu, přichází ze Servette Ženeva. Více informací najdete v článku.
30. ŘÍJNA
18:21 – PODPIS SMLOUVY – Útočník Adam Měchura bude i nadále působit v Plzni, se kterou prodloužil o tři roky smlouvu až do konce sezony 2029/30. Odchovanec Písku zamířil na Západ Čech v říjnu 2024 z Providence z AHL. V extralize bývalý hráč Liberce nasbíral ve 110 utkáních 65 bodů (40+25). V minulém ročníku debutoval i v české reprezentaci a ve čtyřech duelech zaznamenal dvě asistence.
28. ŘÍJNA
14:40 – VÝMĚNA – Během své druhé sezony v dresu budějovického Motoru se s kabinou loučí zkušený obránce Ondřej Vála, který v této sezoně zaznamenal tři nahrávky ve 14 zápasech. Stěhuje se do kabiny Hradce Králové za jiného obránce Graema McCormacka, který v Česku mění barvy poprvé.
25. ŘÍJNA
13:32 – VÝMĚNA – Útočník Kryštof Hrabík byl vyměněn ze Sparty do Kladna, Pražané místo něj získali jiného útočníka Martina Procházku. Sedmadvacetiletý Hrabík u Rytířů krátce hostoval v minulé sezoně, teď se do mateřského klubu vrací trvale. Oba extraligové kluby o výměně informovaly na svých webech. Procházka za Spartu hrál před deseti lety. "I když Kryštof se Spartou prodloužil (v květnu) smlouvu, od začátku sezony se necítil využitý podle svých představ. Kryštofovi děkujeme za jeho působení a přejeme, ať se mu daří," uvedl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.
20. ŘÍJNA
17:20 – ODCHOD – Kanadský obránce Jérémie Blain předčasně končí angažmá v extraligovém Kladně. Rytíři na klubovém webu oznámili, že se s čtyřiatřicetiletým bekem domluvili na ukončení spolupráce. "Jérémieho pokračování na Kladně se odvíjelo od jeho zdravotního stavu, který ho minulou sezonu dost limitoval. Vzhledem ke zkušenostem i kvalitě na ledě jsme mu chtěli i letos dát šanci. S postupující sezonou jsme se ale rozhodli, že ve spolupráci už nebudeme pokračovat," uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec.
19. ŘÍJNA
10:35 – ODCHOD – Americký obránce Josh Wesley končí předčasně angažmá v extraligových Vítkovicích. Ostravský klub na svém webu oznámil, že se s třicetiletým hráčem domluvil na ukončení smlouvy. Wesley přišel do Vítkovic loni v prosinci ze Zvolena. V tomto ročníku nastoupil do devíti zápasů, ve kterých vstřelil jeden gól. Rodák z Hartfordu působil v sezoně 2022/23 v Litvínově.
15. ŘÍJNA
10:52 – HOSTOVÁNÍ – Obránce Stanislav Svozil bude působit v extraligovém Litvínově. Severočeši převzali smlouvu bývalého juniorského reprezentanta od Komety Brno, která s třiadvacetiletým bekem přestala počítat a v úvodu sezony jej vyřadila z kádru. Verva o jeho příchodu informovala na svém webu.
09:40 – ODCHOD – Předposlední tým extraligy Vítkovice opouští předsezonní posila Filip Krivošík. Slovenský útočník si v osmi utkáních připsal jednu asistenci a v poslední době se dostal na hranu sestavy. Vedení klubu se s ním domluvilo na ukončení spolupráce.
14. ŘÍJNA
20:04 – VÝMĚNA – Po osmi letech se do Pardubic vrací mistr světa z Prahy z roku 2024 Jan Ščotka. Třicetiletý obránce přichází z brněnské Komety, se kterou v roce 2025 získal extraligový titul. Dynamo za něj obětovalo o pět let staršího útočníka Tomáše Vondráčka, který českou nejvyšší soutěž vyhrál třikrát. V této sezoně zatím oba čekají na gól.
19:10 – KONEC KARIÉRY – Vedení Pardubic oznámilo, že útočník Hunter Fejes se ve 32 letech rozhodl kvůli zdravotním problémům ukončit profesionální kariéru. Američan, jenž byl v roce 2012 draftovaný Phoenixem ze 178. pozice, působil většinu kariéry v zámoří. V roce 2020 ale zamířil do Evropy, kde si postupně vyzkoušel angažmá v Rakousku, Švédsku, Slovensku a nakonec i v Česku, kde hrál za Dynamo a pomohl mu k mistrovskému titulu. Pohár slavil i s Košicemi.
13. ŘÍJNA
15:01 – PODPIS SMLOUVY – Kristián Pospíšil podepsal s Kometou novou smlouvu na další tři sezony. Slovenský reprezentant přišel do Brna v lednu 2023 a zařadil se mezi opory klubu, se kterým loni získal titul. V posledních týdnech byl spojován s přestupem do Sparty.
12. ŘÍJNA
10:54 – KONEC ZKOUŠKY – Obránce Jacob Modry předčasně ukončil původně měsíční zkoušku v extraligovém Hradci Králové. Syn bývalého hráče NHL Jaroslava Modrého přišel na východ Čech před třemi týdny, klub nyní na svém webu informoval, že se s hráčem dohodl, že už v dresu Mountfieldu nebude pokračovat.
10. ŘÍJNA
12:00 – PŘESTUP – Hokejisté Třince získali do obranných řad Rayena Petrovického. Čtyřiadvacetiletý slovenský reprezentant přichází k Ocelářům z Olomouce. Třinec počítá s využitím Petrovického i v partnerském Frýdku-Místku v první lize. V této sezoně odehrál za Kohouty čtyři utkání a zaznamenal asistenci. Celkem má na extraligové scéně bilanci 63 zápasů a 13 bodů (2+11). Za Slovensko nasbíral rodák ze švýcarské Bellinzony 28 startů.
6. ŘÍJNA
14:38 – KONEC ZKOUŠKY – Norský obránce Ole Einar Eingeland Andersen nebude pokračovat v extraligových Českých Budějovicích. Vedení Motoru se sedmadvacetiletým účastníkem mistrovství světa z roku 2023 rozloučilo po měsíční zkoušce. Andersen si v pěti zápasech v extralize připsal jednu asistenci. V minulé sezoně působil v mezinárodní rakouské lize ICEHL v maďarském týmu Fehérvár AV19.
5. ŘÍJNA
20:30 – VÝMĚNA – Hotovo, první extraligová výměna aktuální sezony je na světě. Sparta a Mladá Boleslav se dohodly na trejdu útočníků Tomáše Hyky a Vojtěcha Hradce. Zkušený centr Hyka opouští Spartu ve své třetí sezoně v klubu a domů se vrací po devíti letech. Za Mladou Boleslav, která ho hokejově vychovala, totiž naposledy nastoupil v ročníku 2016/17. Pražané za něj na oplátku získávají teprve 21letého Hradce, jenž nedávno proti Kometě přerušil téměř roční gólový půst.
1. ŘÍJNA
10:17 – ZKOUŠKA – K hokejistům Kladna se připojil kanadský útočník Ryan McGregor. Sedmadvacetiletý hráč s bohatými zkušenostmi z AHL přichází k Rytířům na zkoušku a bude usilovat o první angažmá mimo zámoří. Středočeši o dohodě informovali na klubovém webu.
23. ZÁŘÍ
20:43 – HOSTOVÁNÍ – Obránce Tomáš Galvas se vrací z kempu Pittsburghu do Liberce. Penguins po úterní porážce 4:7 v přípravném utkání proti Detroitu zúžili kádr, ze kterého byl vyřazen i český reprezentant. Zástupci Pittsburghu draftovali dvacetiletého beka letos ve 2. kole jako celkově 54. hráče a následně s ním podepsali tříletou nováčkovskou smlouvu.
18. ZÁŘÍ
14:09 – HOSTOVÁNÍ – Americký útočník Hunter Fejes odešel z mistrovských Pardubic na hostování do prvoligového Zlína. Východočeši na svém webu uvedli, že součástí smlouvy je dohoda o střídavých startech dvaatřicetiletého hráče zpět v Dynamu.
15. ZÁŘÍ
12:09 – PŘESTUP – Obránce David Němeček po šesti letech opouští Spartu a bude nově hrát za IFK Helsinky. Do Sparty přišel v roce 2020 z Finska a s týmem získal stříbrnou a tři bronzové medaile. V minulé sezoně odehrál včetně play off 50 zápasů, vstřelil tři branky a přidal tři asistence. V IFK naváže na angažmá v TPS Turku a Lukko Rauma.
8. ZÁŘÍ
18:47 – ZKOUŠKA – Norský obránce Ole Einar Eingeland Andersen bude nově působit v Českých Budějovicích. Sedmadvacetiletý bek s reprezentačními zkušenostmi přišel do Motoru na měsíční zkoušku. "Chtěli jsme ještě rozšířit konkurenci v obraně. Ole je pohyblivý obránce, který dobře pracuje s pukem a má zkušenosti z mezinárodního hokeje. Teď bude mít měsíc na to, aby nás přesvědčil," uvedl sportovní ředitel Václav Nedorost.
17:31 – UKONČENÍ SMLOUVY – Útočník Ondřej Pšenička končí po roce angažmá v Plzni, pětadvacetiletý hráč se s klubem domluvil na předčasném ukončení smlouvy. Západočeši o tom informovali na svém webu. Pšenička přišel do Plzně před rokem ze zámoří, kde působil v univerzitní soutěži NCAA. V extralize odehrál za Škodu 42 utkání, ve kterých vstřelil tři branky a přidal dvě asistence. V přípravě na blížící se start nové sezony nastoupil do jednoho zápasu.
7. ZÁŘÍ
13:24 – PŘESTUP – Útočník Dominik Lakatoš bude po předčasném angažmá v Mladé Boleslavi hrát za Duklu Trenčín. Slovenský klub informoval o příchodu devětadvacetiletého českého hráče na svém webu. Víc v článku.
31. SRPNA
11:49 – KONEC ANGAŽMÁ – Obránce Brandon Davidson končí v angažmá v extraligovém Brně. Kometa na klubovém webu uvedla, že se s pětatřicetiletým Kanaďanem dohodla na ukončení spolupráce. Důvodem je přetlak v kádru.
27. SRPNA
16:24 – PODPIS – Hokejový útočník Richard Žemlička bude působit v extraligové Plzni. Dvacetiletý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů měl přitom původně hrát ve finském týmu SaiPa Lappeenranta, který před měsícem avizoval jeho návrat ze zámoří. Západočeši ale dnes na klubovém webu oznámili, že se synem stejnojmenného bývalého kapitána pražské Sparty podepsali dvouletou smlouvu s opcí.
26. SRPNA
10:42 – PODPIS – Kanadský útočník Steven Jandric se stal novou posilou Mladé Boleslavi. Devětadvacetiletý hráč se zkušenostmi z AHL hrál naposledy za finský klub Lukko Rauma, s vedením Bruslařů podepsal smlouvu na nadcházející sezonu. Středočeši o jeho příchodu informovali na webu.
24. SRPNA
15:45 – ODCHOD – Po dvou sezonách se s Bruslaři z Mladé Boleslavi loučí Dominik Lakatoš. Klub s ním rozvázal spolupráci po vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy a důvodem by měla být nenaplněná očekávání nejen z hledisla výkonů, ale i každodenního fungování v týmu.
"Naše představy a Dominikovo fungování se v tomto směru nepotkávají, proto jsme se rozhodli spolupráci ukončit. Na tomto kroku panuje shoda napříč vedením klubu i realizačním týmem,“ uvedl sportovní ředitel BK Mladá Boleslav Tomáš Vlasák.
23. SRPNA
18:14 – PODPIS – Karlovy Vary posílil Quinn Schmiemann, který nastupoval v minulé sezoně za Litvínov. Kanadský obránce podepsal na západě Čech smlouvu na jednu sezonu s opcí, do konce září je v klubu na zkoušku. V předchozím extraligovém ročníku odehrál 39 zápasů a zaznamenal tři asistence, v baráži s Jihlavou pomohl Litvínovu udržet nejvyšší soutěž. V minulosti hrál AHL, slovenskou extraligu za Duklu Trenčín a švédskou ligu za Färjestad.
14. SRPNA
12:05 – PODPIS – Syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka Marek uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích a podepsal s hokejovým Motorem roční smlouvu. Klub to uvedl na svém webu. Útočník má za sebou čtyři roky na Harvardské univerzitě. V závěru minulé sezony nastupoval v nižší zámořské soutěži ECHL za Utah Grizzlies.
3. SRPNA
11:56 – ZKOUŠKA – Útočník Dominik Volejníček je na zkoušce v extraligovém Litvínově a v následujícím měsíci se pokusí vybojovat si v severočeském klubu smlouvu. Osmadvacetiletý hráč se narodil ve Švýcarsku, kde doposud působil. Verva o tom informovala v tiskové zprávě.
31. ČERVENCE
12:45 – PODPIS – Kanadský útočník Daniel Katic bude v nadcházející sezoně působit v Plzni. Západočeši oznámili angažmá pětadvacetiletého hráče, jenž byl v minulé sezoně nejlepším střelcem nižší zámořské ligy ECHL, na klubovém webu.
"Danny je důrazný útočník s výbornými fyzickými parametry, který vyniká tvrdou hrou před brankou a kvalitním zakončením. Není náhodou, že se v uplynulé sezoně stal nejlepším střelcem ECHL, a věříme, že nám v ofenzivě pomůže," uvedl generální manažer Martin Straka na adresu útočníka, jenž podepsal roční smlouvu s opcí.
09:42 – PŘESTUP – Pardubice po extraligové sezoně, kterou po 14 letech zakončily ziskem titulu, nepřestávají s mohutným zbrojením. Další výraznou posilou Dynama je útočník Tomáš Nosek, vítěz Stanley Cupu s Floridou ze sezony 2024/25. Více v článku.
28. ČERVENCE
14:30 – HOSTOVÁNÍ – Do Litvínova přišel na roční hostování z Pardubic útočník Tomáš Urban. Severočeský klub o angažování čtyřiadvacetiletého hokejisty, jenž už za Vervu nastupoval krátce v sezoně 2023/24, informoval na oficiálním webu. Urban v minulé sezoně odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání. Většinou působil v první lize, v dresu B týmu Dynama nastoupil k 35 zápasům základní části a připsal si 17 bodů. Celkově v české nejvyšší soutěži absolvoval za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů, vstřelil šest branek a připsal si 11 přihrávek.
24. ČERVENCE
13:50 – OBNOVENÍ SMLOUVY – Útočník Marek Daníček se po roce v zámoří vrací zpět do Sparty a v přípravě zabojuje o místo v extraligovém týmu. Devatenáctiletý mládežnický reprezentant loni odešel do juniorské soutěže QMJHL a s Pražany se domluvil na pozastavení smlouvy. Ta byla nyní obnovena.
13:39 – PŘESTUP – Obránce Janis Jaks se po dvou letech vrací zpět do Litvínova. Lotyšský reprezentant naposledy působil v Karlových Varech, kde měl platnou smlouvu i na nadcházející sezonu. Západočeši se jej ale rozhodli uvolnit ze svých služeb a Verva převzala jeho kontrakt.
10:20 – PODPIS A ZKOUŠKA – České Budějovice posílí lotyšský reprezentační útočník Renars Krastenbergs, který v uplynulé sezoně hájil barvy Olomouce. Na zkoušku do jihočeského klubu přichází další útočník Marek Hejduk, syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka. Ten má americké občanství a v dresu USA se představil dvakrát na MS hráčů do 18 let. Až do minulé sezony působil na Harvardské univerzitě.
23. ČERVENCE
11:47 – PODPIS – Další posilou Českých Budějovic je kanadský útočník Parker Bell. Dvaadvacetiletý hráč vysoký 195 centimetrů podepsal roční smlouvu a čeká ho první angažmá v Evropě. Motor o jeho příchodu informoval na webu. Bella draftovalo v roce 2022 Calgary, ale do NHL se neprosadil a nastupoval v nižší soutěži AHL. Ve farmářském celku Calgary Wranglers odehrál 118 utkání a připsal si deset branek a devět asistencí.
21. ČERVENCE
09:35 – PŘESTUP – České Budějovice posílí švédský obránce Lucas Nordsäter. Sedmadvacetiletý bek naposledy působil v druholigovém Björklövenu. V nejvyšší švédské soutěži předtím odehrál více než sto zápasů a působil i ve finské lize. Motor o jeho angažování, i prodloužení smlouvy Štepána Hocha, informoval na klubovém webu.
17. ČERVENCE
20:54 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Martin Havelka prodloužil o dva roky smlouvu v Litvínově. Severočeský klub informoval o prodloužení spolupráce s osmadvacetiletým mosteckým rodákem a vlastním odchovancem do konce sezony 2027/28 na svém webu.
14. ČERVENCE
15:05 – PODPIS – Po konci roční jednocestné smlouvy s Bostonem, se z boje o NHL do extraligy vrací český reprezentační střelec a účastník posledního mistrovství světa Matěj Blümel. Odchovanec Pardubic podepsal se Spartou čtyřletou smlouvu. K týmu se připojí při prvním tréninku na ledě na konci července. Více informací najdete v článku.
8. ČERVENCE
10:55 – PODPIS – Dánský obránce Anders Koch se stal novou posilou hokejistů Hradce Králové. Osmadvacetiletý rodák z Esbjergu hrál v uplynulé sezoně ve Štýrském Hradci v mezinárodní rakouské lize ICEHL. Naopak Mountfield opouští finský bek Tommi Kivistö, který se z vážných rodinných důvodů dohodl s vedením na předčasném ukončení smlouvy.
7. ČERVENCE
12:19 – PODPIS – Velkou posilu před novou sezonou vítá hokejový Litvínov. Po devíti letech v zámoří se do české extraligy vrací reprezentant David Kämpf. V Litvínově podepsal smlouvu na tři roky. Odchovanec Chomutova si v extralize vyzkouší angažmá ve druhém klubu.
3. ČERVENCE
12:20 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Slovenský brankář Matej Tomek bude i nadále působit v Litvínově. Na severu Čech uzavřel novou, roční smlouvu. Informoval o tom klubový web Vervy. Devětadvacetiletý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu z roku 2022 přišel do Litvínova v sezoně 2022/23 z Komety Brno.
29. ČERVNA
17:35 – ODCHOD – Obránce Michal Plutnar skončil v Litvínově už po jedné sezoně. Loni podepsal víceletou smlouvu, ale klub nyní na sociálních sítích oznámil jeho odchod. Odchovanec Havlíčkova Brodu odehrál za Litvínov 42 zápasů, v nichž si připsal gól a pět asistencí.
25. ČERVNA
10:15 – PODPIS – Vedení Karlových Varů hlásí zvučnou posilu v podobě Daniela Brickleyho. Americký útočník, který přichází z finské Tappary, má na kontě i několik zápasů v NHL, kde hájil barvy Los Angeles Kings. Na západě Čech podepsal roční smlouvu s opcí.
24. ČERVNA
12:45 – PODPIS – Mladá Boleslav angažovala útočníka Antoina Moranda, který uplynulé čtyři sezony strávil ve Finsku. Kanaďan s Bruslaři podepsal roční smlouvu. Morand se přesunul do Evropy v roce 2022 poté, co se tři sezony neúspěšně snažil prosadit do NHL a hrál v nižší AHL. Jeho hráčská práva vlastnil postupně Anaheim, Tampa a San Jose. Ve Finsku hrál nejprve za SaiPu a poté za tým Lukko Rauma. V uplynulé sezoně odehrál včetně play off 57 zápasů, v nichž vstřelil deset branek a přidal 19 asistencí.
11. ČERVNA
10:47 – PODPIS – Obránce Adam Rulík se přesouvá z Karlových Varů do Kladna, kde v uplynulé sezoně krátce hostoval. Dres Rytířů bude i nadále oblékat kanadský bek Jérémie Blain, jenž většinu uplynulého ročníku ze zdravotních důvodů vynechal. Středočeši o tom informovali v tiskové zprávě.
8. ČERVNA
13:04 – PODPIS – Slovenský útočník Matúš Spodniak se stal novou akvizicí Olomouce. Odchovanec Košic se loni po jedenáctiletém působení v Severní Americe vrátil do vlasti a odehrál sezonu v dresu Michalovců, ve slovenské extralize v ní v 50 zápasech nasbíral 35 bodů (24+11). V 11 duelech play off si připsal pět gólů a dvě přihrávky.
10:16 – PODPIS – Kladno posílí švédský ofenzivně laděný obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu KalPa Kuopio. "Jsme rádi, že jsme se domluvili na příchodu Filipa Westerlunda. Je to obránce, který dokáže hrát spolehlivě v obranném pásmu a také kvalitně podpořit ofenzivu. Věříme, že bude důležitým článkem našeho týmu v příští sezoně," uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec.
5. ČERVNA
14:59 – PODPIS – Do Liberce se po dvou letech vrací nejlepší extraligový střelec ročníku 2023/24 Jakub Rychlovský. Uplynulé dvě sezony strávil útočník v zámoří, kde měl jako nedraftovaný hráč smlouvu s Detroitem, ale nastupoval výhradně v nižší AHL za Grand Rapids. Bílí Tygři oznámili na svém webu, že Rychlovský podepsal ve staronovém působišti dvouletý kontrakt. Více najdete v článku.
3. ČERVNA
11:01 – PODPIS – Obránce Stanislav Svozil bude po pěti letech strávených v zámoří hrát znovu extraligu za Kometu Brno. Klub o návratu třiadvacetiletého hráče, který ve dvou zápasech nahlédl do NHL, informoval na svém webu. Podmínky spolupráce nezveřejnil. "Další důležitý dílek do skládačky defenzivních řad. Po letech v zámoří vyslyšel vábení svého bývalého klubu," uvedla Kometa.
1. ČERVNA
13:10 – PŘESTUP – Obránce Michal Hrádek přestupuje z extraligových Pardubic do Olomouce. Čtyřiadvacetiletý bek na Hané v uplynulé sezoně několik měsíců hostoval, teď se stal trvalou součástí olomouckého klubu. Hrádek přišel do Olomouce na hostování z Pardubic loni v polovině září a odehrál na Hané 39 zápasů, ve kterých si připsal dvě asistence. V lednu se vrátil do Dynama a v jeho dresu získal mistrovský titul. V play off ale odehrál jen čtyři utkání, v základní části v celé sezoně za Pardubice celkem osm.
31. KVĚTNA
18:36 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Kanadský brankář Malcolm Subban bude chytat za Pardubice i v příští sezoně, v mistrovském týmu znovu vytvoří dvojici s Romanem Willem. Mladší bratr někdejšího hvězdného obránce P.K. Subbana přišel do Dynama loni v listopadu. V základní části extraligy odchytal devět zápasů a další tři utkání absolvoval v play off. Dříve působil v zámoří, v NHL si připsal 87 startů.
27. KVĚTNA
13:26 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Finský obránce Niko Seppälä bude pokračovat v dresu pražské Sparty, s kterou prodloužil smlouvu na nadcházející ročník. "Má za sebou těžkou sezonu. Nebyl v našich očích přesně takový, jak jsme si představovali. V play off byl ale vynikající. Když jsme po sezoně řešili kádr s novým trenérským štábem, projevili velký zájem, aby pokračoval," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek.
25. KVĚTNA
12:38 – PODPIS – Olomouc vyztužila útočné řady o zajímavé jméno. Na Hanou přivedla Kanaďana Zacharyho Senyshyna, jehož si na draftu NHL v roce 2015 jako 15. v pořadí vybral Boston. Za Bruins a poté Ottawu odehrál celkem pouze 16 zápasů s bilancí 3+2, většinu kariéry strávil v AHL a naposledy působil ve slovenské Žilině.
18. KVĚTNA
16:55 – PODPIS – Tři sezony na farmě Vegas má za sebou útočník Jakub Brabenec, do prvního týmu se z Hendersonu nikdy nedokázal probojovat a vrací se do Komety Brno, kde hokejově vyrostl. Útočník, kterého si Golden Knights vybrali ve 4. kole draftu v roce 2021 zvládl v AHL 172 utkání a sesbíral 66 bodů. Je majitelem juniorského stříbra z MS v roce 2023.
16:30 – PŘESTUP – Hokejové Pardubice na přestupovém trhu nespí. Úřadující extraligoví mistři po Davidu Tomáškovi zlákali dalšího účastníka zimních olympijských her v Miláně Matěje Stránského. Opora Davosu s východočeským celkem podepsala víceletý kontrakt. Více informací najdete v článku.
14:01 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Lotyšský reprezentační útočník Martinš Dzierkals bude i v příští sezoně hájit barvy Sparty. Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023, který startuje i na letošním šampionátu ve Švýcarsku, podepsal s Pražany novou roční smlouvu. "Je to pro nás útočník číslo jedna na oslabení. Výborný bruslař a pracant. Není ve Spartě primárně kvůli bodům, ale aby dokázal ubránit soupeře a byl pro soupeře maximálně nepříjemný. To po celou sezonu splňoval," uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
12:35 – PŘESTUP – Hokejisty Olomouce posílí švédský útočník Carl Berglund, který v nyní končící sezoně oblékal dres Mladé Boleslavi. Berglund odehrál za Mladou Boleslav 29 zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal čtyři asistence. Odchovanec Hammarö před příchodem k Bruslařům působil v zámoří. Nejprve v univerzitní soutěži NCAA, poté se neúspěšně snažil prosadit do kádru Edmontonu a San Jose v NHL.
12. KVĚTNA
14:12 – PŘESTUP – Pardubice dva týdny po oslavách mistrovského titulu představily obrovskou posilu do ofenzivy. Útok východočeského celku vyztuží reprezentant David Tomášek. Zkušený forvard se vrací do Česka po třech sezonách, které strávil ve Švédsku a NHL.
10:47 – PŘESTUP – Útočník Daniel Herčík odchází z mistrovských Pardubic do Olomouce. Odchovanec Kolína odehrál v uplynulé sezoně v extralize za Dynamo 11 utkání, jinak působil v prvoligovém "béčku".
11. KVĚTNA
21:17 – PODPIS – Finský obránce Mikael Seppäla bude i příští sezonu hrát za Spartu. Mistr světa z roku 2022, který bude startovat i na letošním světovém šampionátu ve Švýcarsku, podepsal s Pražany novou roční smlouvu. Seppäla je dvojnásobným finským šampionem, s Tapparou Tampere v roce 2023 ovládl i Ligu mistrů. Více informací najdete v článku.
14:23 – PODPIS – Obránce Petr Gewiese bude v kariéře pokračovat v Olomouci. Odchovanec Šumperku opouští po dvou letech Mladou Boleslav, za kterou v poslední sezoně odehrál 49 zápasů s bilancí gólu a čtyř asistencí. V extralize nastoupil k 247 utkáním, v nichž vstřelil 10 branek a přidal 43 asistencí. Vedle Bruslařů hrál i za Vítkovice.
13:06 – PODPIS – Dominik Pavlát je už pátou posilou Kladna. Brankář české reprezentace se vrací do extraligy po dvou sezonách ve finském Ilves Tampere. U Rytířů se bývalý gólman Plzně či Pardubic sejde s trenérem Radimem Rulíkem, jenž jej zároveň nominoval na blížící se světový šampionát ve Švýcarsku. Více informací najdete v článku.
8. KVĚTNA
14:55 – PODPIS – Nicolas Hlava se po čtyřech letech vrací do Kladna. Jednatřicetiletý útočník, který strávil uplynulé čtyři sezony v Litvínově, se stal čtvrtou posilou Rytířů. V uplynulém ročníku nasbíral Hlava v základní části extraligy 10 gólů a sedm asistencí. V baráži proti Jihlavě pomohl Litvínovu udržet nejvyšší soutěž brankou a přihrávkou.
7. KVĚTNA
16:01 – PŘESTUP – Trojnásobný extraligový šampion Andrej Nestrašil bude pokračovat v Třinci. Zkušený útočník měl původně po sezoně odejít do Vítkovic, kde se již domluvil na smlouvě, ale nakonec tam zamíří jiný forvard David Cienciala.
6. KVĚTNA
21:22 – PODPIS – Útočník Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. Mountfield na webu oznámil, že trojnásobný domácí šampion podepsal smlouvu na rok s opcí. V hradeckém týmu pětatřicetiletý Kousal obnoví spolupráci s Lukášem Radilem, s nímž se zná od dorosteneckých let
11:41 – PODPIS – V české extralize má odehraných jen 21 zápasů. Všechny stihl útočník Jiří Sekáč v dresu pražské Sparty, který znovu obleče i v nové sezoně. Zkušený forvard, jenž si v minulých letech vyzkoušel vedle NHL také angažmá v Rusku a ve Švýcarsku, naposledy působil v Luganu. Na staronovou adresu se rodák z Aše vrací po necelých 14 letech. Více informací v článku.
10:09 – KONEC SMLOUVY – Ve vedení hokejového Litvínova končí po šesti letech generální ředitel Pavel Hynek. Severočeši na klubovém webu oznámili, že se s šestapadesátiletým funkcionářem domluvili na předčasném ukončení smlouvy ke konci května. Hynkův odchod souvisí i s plánovanou změnou majetkové struktury, kdy má Litvínov převzít od současného většinového majitele Orlen Unipetrol skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem.
5. KVĚTNA
21:14 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Kryštof Hrabík podepsal novou dvouletou smlouvu se Spartou a bude tak i nadále působit v pražském klubu. "Kryštof je ve výborném věku a má skvělé hokejové parametry. Určitě má potenciál se dál zlepšovat a hokejově růst každým zápasem i sezonou. Věříme, že tento progres udělá," uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
13:24 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Plzeňský rodák a odchovanec Jakub Lev i v příští sezoně spojí své působení s mateřským klubem HC Škoda Plzeň. Pětatřicetiletý forvard v tomto ročníku odehrál za Indiány včetně play off 59 zápasů, ve kterých vstřelil šest branek a přidal čtyři asistence. V klubových historických tabulkách mu s 528 starty patří osmé místo. Celkově má v extralize na svém kontě 878 zápasů s bilancí 180 gólů a 208 asistencí.
13:13 – PŘESTUP – Vedení hokejového Kladna si může mnout ruce, nejnovější posilou Rytířů se totiž stal Michal Kempný, který se do extraligy vrací po ročním angažmá ve švédském Brynäs Gävle. Velezkušený obránce, jenž je mistrem světa z Prahy a vítězem Stanley Cupu s Washingtonem, podepsal s klubem roční kontrakt. Více informací najdete v článku.
4. KVĚTNA
13:40 – NÁVRAT – Útočník Ondřej Procházka se po hostování v Mladé Boleslavi vrací do Liberce, který s ním podepsal novou roční smlouvu s opcí na další sezonu. "Na Ondru jsme měli právo uplatnit opci. Nadále jsme ho sledovali a viděli jsme, že v Boleslavi šel výkonnostně nahoru," uvedl sportovní manažer Liberce Michal Birner.
12:22 – PŘESTUP – Třinec posílí reprezentační obránce Filip Pyrochta. Devětadvacetiletý bek, jenž startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i nyní, naposledy působil v Mladé Boleslavi. V sestavě nahradí jiného zadáka národního týmu Tomáše Kundrátka, jenž odešel do Českých Budějovic. Víc v článku.
12:05 – ODCHOD – Útočník Petr Fridrich bude po odchodu z extraligové Olomouce působit ve finském týmu SaiPa Lappeenranta. Na severu Evropy podepsal roční smlouvu. Pětadvacetiletý útočník s reprezentačními zkušenostmi byl v uplynulé sezoně nejproduktivnějším hráčem Hanáků. V 52 zápasech základní části vstřelil 21 branek a přidal 11 asistencí. Ve třech utkáních předkola play off si poté zapsal jednu asistenci.
10:45 – ODCHOD – Brankář Lukáš Klimeš bude po odchodu z extraligových Vítkovic působit na Slovensku. Jako svou novou gólmanskou jedničku jej na klubovém webu představil Zvolen, který od příští sezony povede český kouč Marek Zadina.
10:00 – PODPIS – Velký návrt domů hlásí Kladno, kam se po třech letech vrací odchovanec Adam Kubík. "Je to návrat domů. Moc se na to těším," uvedl sedmadvacetiletý útočník.
09:50 – PODPIS – Vedení extraligové Olomouce potvrdilo angažování hokejového útočníka Michala Vitoucha, který doposud působil ve Spartě. Dvaadvacetiletý hráč se tak opět v jednom týmu potká se starším bratrem Davidem, který na Hanou odešel ze Sparty již v průběhu sezony.
3. KVĚTNA
14:37 – KONEC SMLUV – Útočníci Jani Lajunen a Michal Vitouch nebudou pokračovat ve Spartě. Vitouch působil v klubu od mládežnických let, v extralize debutoval v sezoně 2022/23. V uplynulém ročníku odehrál včetně play off 61 zápasů s bilancí 3+6. Podle neoficiálních zpráv zamíří za starším bratrem do Olomouce. Lajunen se vrací do rodné země. Do Sparty přišel před třemi lety, ale v poslední sezoně odehrál s ohledem na zdravotní problémy jen šest zápasů.
2. KVĚTNA
09:45 – PODPIS – Své ambice směrem k nové sezoně potvrzuje Kladno. Středočeský klub, který již představil nový realizační tým v čele s Radimem Rulíkem, ukázal první posilu. Rytířem se stal útočník Filip Přikryl, který naposledy působil v Českých Budějovicích. V uplynulém ročníku stihl v dresu Motoru pětadvacetiletý forvard, jenž hrál v minulosti také za Plzeň a má na kontě i šest startů za seniorskou reprezentaci, posbírat 25 kanadských bodů.
09:16 – PODPIS – Po dvou letech ve Švýcarsku se do Třince vrací reprezentační útočník Daniel Voženílek. Třicetiletý forvard byl s Oceláři na comebacku dopředu dohodnutý. "Od začátku jsme tak byli domluvení. Až mi skončí smlouva v Zugu, vrátím se sem. Jsem rád, že jsem si angažmá v cizině mohl vyzkoušet. Ukázalo mi to něco nového, posunulo mě to věřím hokejově i lidsky. Teď jsem ale nadšený, že můžu zase obléct dres Ocelářů. Pořád tvrdím, že rozhodnutí podepsat v roce 2022 smlouvu v Třinci bylo to nejlepší v mé kariéře. Byl to pro mě zlom. Už se těším na fanoušky i kluky v kabině," uvedl po podpisu. Více informací najdete v článku.
1. KVĚTNA
15:25 – PODPIS – Útočník Šimon Stránský se po více než šesti letech vrací do Vítkovic. Osmadvacetiletý odchovanec ostravského klubu, který strávil uplynulou sezonu a půl v Kometě Brno a získal s ní loni extraligový titul, podepsal ve staronovém působišti dlouhodobou smlouvu.
12:10 – KONEC SMLOUVY – Pardubický dres nadále nebude oblékat útočník Robert Kousal, jenž za čerstvého českého mistra odehrál 645 extraligových utkání. Kde bude velezkušený forvard pokračovat, zatím není jisté.
09:22 – KONEC SMLUV – Litvínov oznámil jména osmi hráčů, kteří v klubu nebudou pokračovat. Severočeský celek opustí obránci Quinn Schmiemann, Markuss Komuls, František Gajdoš a útočníci Nicolas Hlava, Markus Hännikäinen, Axel Holmström, Maxim Čajkovič a Jaroslav Brož.
09:16 – PODPISY – Vedení Komety představilo 10 nových tváří pro příští sezonu. Řada hokejistů v Brně již působila. Na jih Moravy přichází slovenský brankář Eugen Rabčan, obránci Radek Kučeřík, Dalimil Mikyska, Richard Nedomlel, Američan Luke Witkowski a útočníci Michal Kunc, Silvester Kusko, Jan Süss, Slovák Maxim Čajkovič a Fin Robert Leino. Kometa na webu zároveň oznámila, že jedná o návratu Stanislava Svozila a Jakuba Brabence, kteří dosud působili v zámoří.
06:30 – PODPISY – Hned pět nových tváří představil českobudějovický Motor. Na jih Čech se přestěhoval především velezkušený obránce, mistr světa a účastník poslední olympiády Tomáš Kundrátek, jenž podepsal dvouletý kontrakt. Po jeho boku budou nastupovat také útočníci Jakub Pour, Marek Zachar, Samuel Drančák a Švéd Filip Ahl.
30. DUBNA
15:50 – PODPIS – Patrik Zdráhal se stal novou posilou Mountfieldu HK. Jednatřicetiletý útočník, který uplynulou sezonu dokončil v dresu Mladé Boleslavi, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dvě sezony.
12:55 – PŘESTUP – Mladou Boleslav posílí obránce Petr Zámorský. Třiatřicetiletý bek, který naposledy působil v Plzni, podepsal s Bruslaři dvouletou smlouvu. "Petra Zámorského osobně velmi dobře znám. Vím, jak je fyzicky i psychicky připravený, měl by to být jeden z lídrů. Je to hráč na přesilovku s velmi dobrou ranou. Když jsme se dozvěděli, že přijdeme o Filipa Pyrochtu a že máme možnost získat jeho, neváhali jsme," uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák, jenž v minulosti v Plzni působil.
09:05 – PODPIS – Novou posilou Karlových Varů se stal ofenzivní obránce Elmeri Eronen. Jednatřicetiletý zadák, jenž v uplynulém roce nastupoval ve Finsku za klub Hameenlinna, podepsal s Energií roční smlouvu s roční opcí.
29. DUBNA
18:48 – PŘESTUP – Po pěti sezonách strávených v Kometě Brno bude kanadský obránce Rhett Holland hrát za Vítkovice. V české nejvyšší soutěži to bude ještě po Pardubicích jeho třetí působiště. Vítkovický klub na svém webu oznámil, že s dvaatřicetiletým zadákem podepsal víceletou smlouvu. "Každý soupeř proti němu nerad hraje. Hodně jsme o něj stáli," řekl majitel klubu Aleš Pavlík. Podle klubu Holland v současnosti trénuje za mořem a k týmu se připojí až později.
18:40 – KONEC V TÝMU – Obránce Stuart Percy končí předčasně v angažmá v Plzni. Západočeši na svém webu oznámili, že se dohodli s dvaatřicetiletým kanadským bekem na rozvázání smlouvy. Percy přišel do Plzně před rokem z Vítkovic.
13:45 – ODCHODY – Třinecký trenér Boris Žabka v pozápasovém rozhovoru potvrdil, že dres Ocelářů v nadcházející sezoně nebudou oblékat Tomáš Kundrátek (pokračování v Motoru), Richard Nedomlel ( pokračování v Kometě) a Petr Vrána, jenž se rozhodl uzavřít kariéru.
09:20 – PODPIS – První letní posilu hlásí Karlovy Vary, které přivedly finského obránce Tobiase Winberga. Sedmadvacetiletý bek, jenž naposledy oblékal dres klubu Jyväskylä, podepsal na západě Čech roční smlouvu s opcí.
28. DUBNA
17:51 – PŘESTUP – Další posilou Vítkovic je slovenský reprezentační útočník Filip Krivošík, který přichází z Košic. Za ně v této nasbíral 23 branek a 25 asistencí, loni s týmem vyhrál slovenskou extraligu a letos vypadl v semifinále. Titul získal v minulosti i ve Finsku v dresu Hämeenlinny. V ročníku 2023/24 odehrál 23 zápasů za Mladou Boleslav.
15:39 – PŘESTUP – Obránce Aleš Čech bude po angažmá v Mladé Boleslavi hrát extraligu za Plzeň. Západočeši příchod jednadvacetiletého majitele stříbra a bronzu z mistrovství světa hráčů do 20 let oznámili na klubovém webu. Čech v novém působišti podepsal smlouvu na dvě sezony s opcí na další.
14:47 – PŘESTUP – Obránce David Moravec se po čtyřech letech vrací do Mladé Boleslavi. Předchozí dvě sezony strávil v Karlových Varech, předtím dva roky působil v kanadské juniorské soutěži QMJHL. Se stříbrným medailistou z mistrovství světa do 20 let z roku 2023, jenž má na kontě i dva starty a gól za seniorskou reprezentaci, podepsali Bruslaři dvouletou smlouvu.
10:51 – PŘESTUPY – Útočníci Jan Bernovský a Dominik Petr budou v příští sezoně působit ve Vítkovicích. Pětadvacetiletý Bernovský se do ostravského klubu vrací z první ligy, kde naposledy působil v Litoměřicích, o pět let mladší Petr hrál poslední tři sezony v zámořské juniorské soutěži WHL.
27. DUBNA
12:51 – PŘESTUP – Útočník Martin Štohanzl bude hrát za Olomouc. K novému angažmá mu dopomohla vydařená sezona v první lize, kde byl v základní části nejproduktivnějším hráčem Kolína. Štohanzl hrál v mládežnických kategoriích za Hradec Králové, část ročníku 2018/19 strávil v zámoří a po návratu zamířil do Litoměřic a Kolína. První starty v extralize si připsal v sezoně 2021/22 za Mountfield, v jehož dresu má dosud na kontě 125 zápasů v nejvyšší soutěži a play off.
26. DUBNA
18:58 – PODPIS – Mladou Boleslav posílí obránce Vojtěch Budík. Osmadvacetiletý bek, který naposledy působil ve Vítkovicích, podepsal s Bruslaři roční smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.
25. DUBNA
19:30 – PODPIS – Další posilou Plzně se stal kanadský obránce Carter Robertson, který na západ Čech přichází z Liptovského Mikuláše, kde v 62 zápasech zaznamenal 42 bodů za 10 gólů a 32 asistencí. Šestadvacetiletý bek podepsal s klubem roční smlouvu s opcí.
24. DUBNA
18:05 – PODPIS – Druhou posilou Mountfieldu HK se stal Viliam Čacho, který v uplynulé sezoně hájil barvy Olomouce. Slovenský útočník podepsal s východočeským klubem kontrakt na dvě sezony.
17:10 – PODPIS – Patrik Švančara se stal novou posilou Vítkovic. Třiadvacetiletý brankář bude chtít jít ve stopách Aleše Stezky nebo Lukáše Klimeše, kteří se z druhé nejvyšší soutěže vyšvihli v opory mezi třemi tyčemi. Letos hájil barvy Přerova.
23. DUBNA
17:52 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Obránce Jakub Zbořil a útočník Jan Hladonik budou nadále hrát hokejovou extraligu za Vítkovice. Ostravský klub oznámil na svém webu, že se s oporami dohodl na pokračování spolupráce i pro nadcházející sezonu.
15:01 – PŘESTUP – Obránce Šimon Kubíček se stal novou posilou extraligové Mladé Boleslavi, kde v této sezoně měsíc hostoval z Českých Budějovic. Čtyřiadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant, jenž má na kontě i jeden start za A-tým, podepsal s Bruslaři smlouvu na dva roky. Středočeši o dohodě informovali na webu.
10:18 – KONEC SMLUV – Barvy hokejistů Kladna už nebudou v příští extraligové sezoně hájit obránce Jan Piskáček a trio útočníků Antonín Melka, Jakub Strnad a Tristen Robins. Středočeši o jejich odchodu informovali v tiskové zprávě. Více informací najdete v článku.
22. DUBNA
18:14 – PODPIS – Plzeň hlásí další posilu, roční kontrakt s opcí na následný ročník podepsal na západě Čech kanadský ofenzivní bek Dylan MacPherson. Brzy osmadvacetiletý rodák z Jižní Alberty působí v Evropě tři sezony, všechny strávil v rakouské ICE Hockey League v dresu Villachu. Za tamní klub odehrál 155 utkání, v nichž posbíral bilanci 22+63.
16:19 – KONEC SMLUV – V Liberci nebude v příští sezoně pokračovat pětice hokejistů, kteří v kádru Bílých Tygrů zakončili aktuální ročník. V klubu končí brankář Štěpán Lukeš, obránci David Aubrecht s Markem Baránkem a útočníci Marek Zachar a Jasper Weatherby. Více informací najdete v článku.
21. DUBNA
16:30 – PODPIS – Mladá Boleslav podepsala roční kontrakt s lotyšským reprezentantem Felikssem Gavarsem. Třiadvacetiletý útočník poslední čtyři sezony strávil v univerzitní NCAA.
12:15 – PODPIS – Vedení Plzně ulovilo další zajímavou posilu, která vyztuží defenzivu. Dres Indiánů bude od nové sezony oblékat dvacetiletý obránce Jakub Chromiak. Slovenský zadák podepsal na západě Čech smlouvu na dva roky s roční opcí.
20. DUBNA
15:56 – KONEC V TÝMU – V Kometě Brno nebudou pokračovat slovinský gólman Gašper Krošelj, v obraně Tomáš Bartejs se Slovákem Markem Ďalogou a Kanaďanem Rhettem Hollandem a útočníci Šimon Stránský, Jakub Kos a Radim Ferda. Všichni získali loni s Kometou mistrovský titul a Kos už byl oznámen jako posila Olomouce. Více najdete v článku.
13:50 – PODPIS – Hokejisty Olomouce od nové sezony posílí dvaadvacetiletý útočník Jakub Kos, loňský mistr extraligy s Kometou Brno a juniorský vicemistr světa z roku 2023. Kos je odchovancem Komety, z níž v roce 2019 zamířil do Finska. Působil v mládežnických výběrech Ilvesu Tampere a zahrál si i tamní nejvyšší soutěž. Do Brna se vrátil na podzim roku 2023 a odbyl si v dresu Komety extraligový debut. V této sezoně včetně play off odehrál 56 zápasů, v nichž nasbíral 12 bodů za pět gólů a sedm asistencí.
12:17 – PODPIS – Obránce David Sýkora se přesouvá z prvoligového Kolína do Hradce Králové, za který už v této sezoně odehrál čtyři zápasy na střídavý start. S Mountfieldem podepsal čtyřiadvacetiletý odchovanec Mladá Boleslavi dvouletou smlouvu.
"David je jedním z mladších obránců, kterého jsme vytáhli do extraligy i přesto, že není naším odchovancem. Vidíme v něm velký potenciál směrem k extralize, proto jsme se s ním domluvili na dvouleté smlouvě," uvedl předseda představenstva a generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.
19. DUBNA
12:54 – KONEC SMLUVY – Bronzový tým extraligy Karlovy Vary po sezoně opouští asistent trenéra David Moravec a pět hokejistů. Olympijský vítěz z Nagana Moravec přišel do klubu před dvěma lety s hlavním koučem Pavlem Paterou, o jeho odchodu Západočeši informovali na svém webu. V týmu Energie nebudou pokračovat ani obránci Tory Dello, Dalimil Mikyska, David Moravec a Adam Rulík i útočník Sebastian Malát. Více informací najdete v článku.
17. DUBNA
12:48 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Jakub Jeřábek bude i nadále hrát za Plzeň. Čtyřiatřicetiletý kapitán Západočechů podepsal s klubem novou roční smlouvu. Do mateřského klubu se vrátil před rokem z Třince a v sezoně odehrál za Plzeň včetně play off 51 utkání s bilancí 2+7. Účastník dvou mistrovství světa a olympiády v Pekingu 2022 je trojnásobným extraligovým šampionem. V roce 2013 ovládl domácí soutěž s Plzní, v letech 2023 a 2024 s Třincem.
16. DUBNA
12:45 – PODPIS – Talentovaný útočník Adam Titlbach se po třech letech v zámoří vrací do Plzně. Dvacetiletý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů podepsal na západě Čech dvouletou smlouvu. Titlbach opustil Plzeň v roce 2023, kdy odešel do týmu Vancouver Giants hrajícího juniorskou soutěž WHL. V poslední sezoně nasbíral ve 49 zápasech 22 bodů za devět branek a 13 asistencí.
15. DUBNA
16:10 – PODPIS – Dvaatřicetiletý obránce Tomáš Pavelka se z Hradce Králové přesunul do mateřských Vítkovic. Podle webu ostravského klubu podepsal hráč s osmi starty za reprezentaci víceletou smlouvu. V extralize čeká Pavelku čtrnáctá sezona, v té minulé odehrál kvůli rodinným problémům a zranění jen 12 utkání. "S rodinou oba pocházíme z Ostravy, takže jsme strašně rádi, že jsme se mohli vrátit a zakotvit tady," řekl Pavelka po podpisu smlouvy s jedenáctým týmem posledního ročníku extraligy, jenž v předkole play off nestačil na Karlovy Vary.
16:00 – PODPIS – Do Mladé Boleslavi přichází kanadský útočník Jordan Martel, který má za sebou zkušenosti ze zámoří i první sezonu v Evropě. Osmadvacetiletý forvard podepsal s Bruslařským klubem roční smlouvu s opcí.
14. DUBNA
14:31 – KONEC SMLOUVY – Slovenský obránce Marek Ďaloga po pěti letech opustí Kometu Brno, se kterou loni získal extraligový titul. Sedmatřicetiletý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu to řekl novinářům během srazu národního týmu v Topoľčanech, nové angažmá zatím hledá.
13. DUBNA
12:13 – PŘESTUP – Lotyšský obránce Ralfs Freibergs se stává první posilou Olomouce pro novou sezonu. Čtyřiatřicetiletý reprezentant zamíří na Hanou po ročním působení ve Vítkovicích. Freibergs má za sebou bohatou kariéru včetně startů na olympijských hrách, mistrovstvích světa a v zámořských soutěžích. V české nejvyšší lize v minulosti nastupoval také za Zlín, Brno, Třinec, Litvínov a Hradec Králové.
11. DUBNA
14:00 – SPEKULACE – Blíží se velký extraligový návrat? Hokejisté Plzně po druhém místě v základní části vypadli ve čtvrtfinále play off se Spartou, na západě Čech tak pomalu začínají skládat kádr na příští sezonu. A zájem mají o opravdu velké jméno. Podle majitele klubu Martina Straky je ve hře návrat reprezentanta Dominika Kubalíka.
"Ta možnost tady nějaká je, i když má ještě smlouvu ve Švýcarsku. Zjišťoval jsem si finanční rámec, abychom věděli, jestli na to vůbec dosáhneme a je jedno, zdali by to bylo teď nebo za rok. O návraty kluků, co jsou venku, máme velký zájem," prozradil Straka.
11:55 – KONEC SMLUV – V Hradci Králové končí šest hokejistů včetně obránce Tomáše Pavelky a kanadského útočníka Connora Bunnamana, kteří měli smlouvu i na příští sezonu. V týmu nebudou pokračovat ani brankář Filip Novotný a útočníci Jakub Pour, Steve Moses, Šimon Marha a Petr Hašek, kterým vyprší kontrakty. Východočeský klub to oznámil na svém webu. Více informací najdete v článku.
10. DUBNA
22:35 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Obránce Martin Skärberg a útočníci Jan Buchtele s Vojtěchem Hradcem budou i nadále hrát za Mladou Boleslav. Skärberg s klubem podepsal novou, dvouletou smlouvu, Hradec roční a na Buchteleho Středočeši uplatnili opci.
17:45 – KONEC SMLUV – Vedení Plzně zveřejnilo seznam sedmi hokejistů, kteří nebudou na západě Čech pokračovat. V týmu končí obránci Petr Zámorský, Radim Šalda, David Kvasnička a Ville Lajunen a útočníci Adam Kubík, Adrián Holešinský a Jakub Šiler. Klub o tom informoval na svém webu. Více najdete v článku.
11:25 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Šestnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř podepsal smlouvu s Libercem. Talentovaný bek, který si v aktuální sezoně připsal za Bílé Tygry 13 startů v nejvyšší soutěži, podepsal s klubem smlouvu do roku 2029. Liberec o tom informoval na webu.
8. DUBNA
12:47 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Brankář Oldřich Cichoň a útočník David Vitouch budou i v příští sezoně působit v Olomouci. Hanáci bez bližších informací oznámili, že oba podepsali s klubem nové smlouvy. Cichoň přišel do Olomouce před sezonou ze Slavie. Jako týmová dvojka nastoupil do 15 zápasů s úspěšností 89,59 % a průměrem 3,32 inkasovaných branek na utkání. Vitouch zamířil na Hanou v průběhu sezony výměnou ze Sparty a za Olomouc odehrál 18 zápasů s bilancí 2+3.
7. DUBNA
18:52 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Brankář Dominik Frodl bude i nadále hájit barvy Karlových Varů. Devětadvacetiletý odchovanec pražské Slavie podepsal novou tříletou smlouvu, Energie si pojistila jeho služby do konce sezony 2028/29. Frodl působí v Karlových Varech třetím rokem, přišel z Pardubic. Víc v článku.
13:18 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Tomáš Černý a útočník Karel Plášek budou i v příští sezoně působit v Olomouci. Hanáci oznámili bez dalších podrobností, že oba hráči podepsali s klubem nové kontrakty. Plášek byl s 12 trefami v minulé sezoně druhým nejlepším střelcem týmu po Petru Fridrichovi (21).
12:26 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – V Mladé Boleslavi bude pokračovat finský útočník Aleksi Rekonen a dvojice mladíků – forvard Vojtěch Malínek a obránce Karel Křepelka. Všichni s klubem uzavřeli nové dvouleté smlouvy.
12:20 – KONEC ANGAŽMÁ – Dres Kladna nebudou v příští sezoně oblékat švédský brankář Oscar Dansk a americký obránce Wyatte Wylie. Oba si v současné chvíli hledají nové angažmá.
5. DUBNA
12:02 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Kanadský útočník Samuel Vigneault bude i v příští sezoně hokejové extraligy oblékat dres Kladna. S vedením Rytířů se třicetiletý centr dohodl na prodloužení kontraktu. Středočeši o pokračování spolupráce informovali na klubovém webu.
3. DUBNA
17:19 – NOVÁ SMLOUVA – Den po 40. narozeninách prodloužil hokejový obránce Jiří Ondrušek smlouvu v Olomouci, kde je kapitánem. Hanácký klub to dnes bez dalších podrobností oznámil na sociálních sítích. Ondrušek je odchovancem Olomouce, strávil v ní prakticky celou kariéru. Jen v sezoně 2006/07 při působení v první lize vypomáhal v třetí nejvyšší soutěži Šternberku a v ročnících 2011/12 a 2012/13 extraligovým Vítkovicím.
2. DUBNA
17:05 – ODCHODY – Ve Vítkovicích před novou sezonou nezůstane kámen na kameni. Poté, co se klub rozhodl odvolat trenéra Václava Varaďu, došla řada i na hráče, kterých skončilo hned devět. Dres Ridery nebudou už oblékat Lukáš Klimeš, Ralfs Freibergs, Vojtěch Budík, Matěj Prčík, Branden Troock, Lucas Edmonds, Martin Hanzl, Vojtěch Lednický a Matěj Přibyl.
31. BŘEZNA
12:44 – PODPISY – Americký obránce Trevor Cosgrove a švédský bek Evan Stella budou i v příští hokejové sezoně působit v extraligové Olomouci. Hanáci na klubovém webu oznámili, že oba hráči podepsali nové smlouvy.
11:52 – PODPISY – Obránci Adam Polášek a Kevin Czuczman i útočník Petr Koblasa budou nadále působit v Litvínově. Severočeši, které čeká baráž o udržení v elitní soutěži, na klubovém webu oznámili, že trojice zkušených hráčů podepsala nové dvouleté smlouvy.
27. BŘEZNA
13:10 – ODCHODY – Na velké změny došlo v Olomouci, kde vedení klubu v pátek oznámilo odchod osmi hráčů. Patří mezi ně Lukáš Nahodil, Silvester Kusko, Petr Fridrich, Viliam Čacho, Jakub Doktor, Renars Krastenbergs, Alex Rašner, David Škůrek.
26. BŘEZNA
15:16 – PŘESTUP – Plzeň vítá v průběhu play off posilu ze Slavie. Škodovce v dalších vyřazovacích bitvách pomůže americký útočník Jake Gricius (26).
24. BŘEZNA
19:10 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Nick Jones (29) bude i v příští sezoně oblékat dres Karlových Varů. Vedení Západočechů na Kanaďana uplatnilo opci. Rodák z Edmontonu přišel do Karlových Varů na konci loňského května po krátkém angažmá v Pardubicích. Na západě Čech se Jones zařadil mezi klíčové opory. Forvard, jenž je aktuálně zraněný, si ve 46 zápasech základní části připsal 31 bodů za 13 branek a 18 asistencí.
23. BŘEZNA
19:59 – KONEC ANGAŽMÁ – V Mladé Boleslavi nebude v nadcházejícím ročníku pokračovat devět hokejistů. Vedení Bruslařů už nepočítá s obránci Alešem Čechem, Petrem Gewiesem, Tomášem Havlínem, Alexem Lintuniemim, Filipem Pyrochtou a útočníky Carlem Berglundem, Ondřejem Procházkou, Filipem Suchým a Patrikem Zdráhalem, jenž v klubu hostoval z Vítkovic. Středočeši o odchodech informovali na webu. Více najdete v článku.
18. BŘEZNA
17:50 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Fanoušci Plzně se mohou i v příští sezoně těšit na oba finské bratry. Ville i Mikko Petman prodloužili na západě Čech své kontrakty o další rok.
17. BŘEZNA
10:24 – KONEC V TÝMU – Vedení Českých Budějovic na klubovém webu zveřejnilo seznam šesti hráčů, kteří nebudou v příští sezoně hájit barvy Motoru. Na jihu Čech končí obránci Milan Doudera s Šimonem Kubíčkem a útočníci Brant Harris, Matej Kašlík, Filip Přikryl a Adrián Holešinský.
16. BŘEZNA
09:55 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Hokejová extraliga nepřijde o velké jméno. Dres Liberce bude i nadále oblékat účastník olympijských her v Miláně Radim Šimek. Zkušený obránce, jenž strávil šest sezon v NHL, prodloužil s Bílými Tygry smlouvu do roku 2030. Více informací v článku.
10. BŘEZNA
11:59 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Martin Faško-Rudáš bude i nadále působit v Liberci. Slovenský reprezentant podepsal na severu Čech novou dvouletou smlouvu s opcí. "Martin u nás působí už pátou sezonu a všichni ho vnímáme jako našeho kmenového hráče. Jsem proto moc rád, že se rozhodl v Liberci pokračovat. Jeho charakter na ledě i v kabině je příkladný a trenéři přesně vědí, co od něj mohou každý den očekávat. Svými výkony má zásadní vliv na výsledky týmu," uvedl sportovní ředitel Michal Birner.
6. BŘEZNA
21:25 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Christophe Lalancette podepsal novou dvouletou smlouvu s Plzní. Kanadský útočník přišel na západ Čech před dvěma lety z Hradce Králové, v aktuálním ročníku pomohl týmu osmi góly a 23 asistencemi v 38 zápasech ke druhému místu po základní části a přímému postupu do čtvrtfinále play off.
4. BŘEZNA
21:53 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Jiří Černoch prodloužil smlouvu v Karlových Varech o tři sezony. Kapitán týmu bude v západočeském klubu pokračovat minimálně do roku 2029. "Vary se pro mě za ty roky staly domovem. Cítím tu důvěru a jsem rád, že můžu být součástí toho, co se tu buduje. Máme skvělý tým a chceme dělat maximum pro to, abychom byli v dalších sezonách úspěšní," uvedl Černoch na klubovém webu.
19:11 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Michal Řepík bude i nadále hrát za Spartu. Sedmatřicetiletý hráč podepsal s Pražany smlouvu na další dvě sezony. Sparta o prodloužení spolupráce s rodákem z Vlašimi, jenž do klubu přišel již v mládežnickém věku, informovala v průběhu dnešního utkání 51. kola soutěže.
10:45 – PODPIS – Hokejisty Karlových Varů posílí ve zbytku sezony nejproduktivnější hráč první ligy Radek Číp ze Sokolova. Útočník by měl nastoupit už ve středu v předposledním kole základní části extraligy proti mistrovské Kometě Brno. Číp ovládl kanadské bodování první ligy poprvé v kariéře. Odchovanec Havířova si připsal ve 47 zápasech 55 bodů a s 27 brankami se stal i nejlepším střelcem. Jeho produktivita Sokolovu nepomohla ani do předkola play off. Po nedělní porážce v Přerově vypadl Baník z postupových pozic a sezona pro něj skončila.
1. BŘEZNA
17:00 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Tomáš Galvas podepsal novou smlouvu v extraligovém Liberci. Dvacetiletý trojnásobný medailista z mistrovství světa juniorů má nyní kontrakt s Bílými Tygry do května 2028. Galvas, jenž byl letos zařazen do All star týmu MS juniorů, na kterém Česku pomohl k zisku stříbrné medaile, měl před dnešním extraligovým kolem na svém kontě 30 zápasů s bilancí osmi branek a 15 asistencí.
20. ÚNORA
15:53 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Brankář Daniel Král bude chytat za karlovarskou Energii i v příští sezoně hokejové extraligy. Západočeský klub na svém webu oznámil, že na dvaadvacetiletého odchovance Havlíčkova Brodu uplatnil opci.
14. ÚNORA
20:18 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Vít Jiskra bude i nadále hájit barvy Karlových Varů. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Energie podepsal novou dvouletou smlouvu, aktuálně druhý tým tabulky si pojistil jeho služby do konce sezony 2027/28. "Víťa je rodilý Varák, který v minulé sezoně udělal výrazný krok dopředu a je stabilním článkem našeho týmu. Jeho pracovitost, charakter a vazba na klub jsou pro nás jasným signálem, že má v Energii oprávněné místo," uvedl sportovní ředitel Karlových Varů Jiří Kalous.
13. ÚNORA
14:34 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Kelly Klíma se dohodl na prodloužení smlouvy s vedením Kladna, jehož barvy hájí od začátku této sezony. Středočeši o tom informovali na klubovém webu. "Jsem rád, že mohu být součástí tohoto klubu. Je vidět, že se Kladno zvedá. Těším se na to, co nás čeká v dalších sezonách," uvedl Klíma.
11. ÚNORA
14:03 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Matěj Maštalířský bude i v nadcházející sezoně působit v Litvínově. Verva využila opční právo na dvacetiletého majitele dvou bronzových medailí z juniorských mistrovství světa z let 2024 a 2025 a uzavřela s ním smlouvu na ročník 2026/27.
10. ÚNORA
12:56 – SPEKULACE – Sparta několik let hodně stála o reprezentačního útočníka Davida Tomáška a debaty o jeho návratu byly aktuální i v předchozích týdnech. Mistr světa z roku 2024 ale po konci v Edmontonu zvolil návrat do SHL do Färjestadu a vedení pražského celku se teď k celé situaci vyjádřilo na sociální síti X.
"Zájem o návrat Davida Tomáška do Sparty byl z naší strany dlouhodobý a velmi intenzivní. Ve chvíli, kdy se návrat stal opět reálně možným, jsme mu předložili nabídku, která by z něj učinila jednoznačně nejlépe odměňovaného hráče v historii Sparty, výrazně nad úrovní dosavadního platového maxima v klubu. David se však rozhodl vydat jinou cestou. Jeho rozhodnutí respektujeme," stojí mimo jiné v příspěvku.
12:47 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Martin Procházka bude i v příštím ročníku hájit barvy Kladna, vedení Rytířů uplatnilo na jednatřicetiletého hráče opci. "Jsem moc rád, že budu dál bojovat za Rytíře. Čeká mě už pátá sezona na Kladně a ke klubu mám silný vztah – mám to tady rád. Udělám maximum, abychom fanouškům dělali radost a dosáhli co nejlepšího výsledku, ať už v této sezoně nebo v té nadcházející," řekl Procházka.
6. ÚNORA
21:54 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Brankář Jan Strmeň přidá už devátou sezonu v dresu Českých Budějovic. Čtyřiatřicetiletý gólman prodloužil s klubem smlouvu na příští ročník s opcí. V Motoru budou pokračovat také juniorský vicemistr světa z letošního roku Štěpán Hoch, další útočníci Tomáš Chlubna a Josef Koláček a obránce Ondřej Kachyňa.
5. ÚNORA
12:05 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Kanadský obránce Griffin Mendel bude i v příští extraligové sezoně oblékat dres hokejistů Kladna. S vedením Rytířů se šestadvacetiletý rodák z Kelowny dohodl na prodloužení kontraktu. Urostlý zadák se zkušenostmi ze zámořské AHL přišel do Kladna před minulou sezonou a rychle se zařadil mezi klíčové opory defenzivních řad Rytířů. V probíhajícím ročníku nastoupil do 45 zápasů a nastřádal 13 bodů za tři branky a deset asistencí. Celkem má na kontě v extralize 97 startů a 19 bodů (4+15).
3. ÚNORA
11:51 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Vedení Kladna uzavřelo nové kontrakty s obráncem Michalem Houdkem a útočníkem Martinem Ryšavým. Oba hráči budou hájit barvy Rytířů i v příští extraligové sezoně. Už v průběhu ledna podepsali nové smlouvy s klubem brankářská jednička Adam Brízgala s obráncem Philem Pietronirem.
2. ÚNORA
20:34 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Vedení Plzně si novými smlouvami pojistilo útočníky Ondřeje Rohlíka a Michala Teplého. První se se Západočechy dohodl na spolupráci v dalších dvou sezonách, druhý zatím jen na příští ročník. V obou případech kontrakt zahrnuje opci na další rok. Klub to oznámil na webu v průběhu dohrávky 36. kola extraligy se Spartou (4:1), v níž Teplý přispěl k výhře gólem a asistencí.
31. LEDNA
18:30 – HOSTOVÁNÍ – Obránce Marek Baránek se přesouvá z Litvínova do Liberce, kde bude hostovat do konce sezony. Bílí Tygři o tom informovali v tiskové zprávě. Třicetiletý odchovanec Ústí nad Labem si vyzkouší v extralize pátý klub poté, co působil také v Karlových Varech, Kladně a Plzni.
13:45 – VÝMĚNA – V české Tipsport extralize se nestává příliš často, že by došlo na výměnu dvou hráčů, vedení Českých Budějovic a Plzně se ale k tomuto kroku odhodlalo. Zatímco do jihočeského Motoru míří slovenský reprezentant Adrián Holešinský, Plzeň získala střelce Adama Kubíka.
30. LEDNA
19:41 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Matteo Kočí prodloužil své působení v Karlových Varech až do roku 2030. S vedením Západočechů podepsal dvacetiletý talent nový kontrakt na další čtyři sezony. Energie o prodloužení spolupráce informovala na klubovém webu.
27. LEDNA
21:30 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočníci Radovan Pavlík a Kevin Klíma budou i nadále v extralize hrát za Hradec Králové. Východočeši na klubovém webu oznámili, že sedmadvacetiletý Pavlík podepsal s Mountfieldem smlouvu do dubna 2029, osmadvacetiletý Klíma o rok kratší.
25. LEDNA
17:05 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Jan Bambula bude i v příštích sezonách hájit barvy Karlových Varů. Pětadvacetiletý odchovanec Havířova, který přišel do klubu na začátku listopadu z Vítkovic výměnou za útočníka Jana Šíra, podepsal na západě Čech novou dvouletou smlouvu do konce sezony 2027/28. Klub o tom informoval na svém webu.
22. LEDNA
16:40 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Lukáš Sedlák bude hájit barvy Pardubic i v dalších sezonách, kapitán Dynama a český reprezentant podepsal s východočeským klubem smlouvu až do roku 2030.
19. LEDNA
21:07 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Pražská Sparta prodloužila smlouvy se svými kanadskými oporami. Minimálně do konce ročníku 2027/28 budou barvy pražského klubu hájit obránce Mark Pysyk a útočník Devin Shore. Více informací najdete v článku.
14:43 – PŘESTUP – Útočník Denis Kusý se v Hradci Králové dohodl na ukončení smlouvy a vrací se do finského klubu Joensuun Kiekko-Pojat (JoKP). Ve druholigovém celku, který potvrdil jeho příchod na webu, odehrál již sezonu 2022/23.
09:05 – PŘESTUP – Útočník Tomáš Mazura bude po odchodu z Liberce hrát za finský tým KooKoo Kouvola. Pětadvacetiletý hráč podepsal na severu Evropy smlouvu do konce příští sezony. V týmu nahradí Radka Koblížka, který v minulých dnech odešel do Mladé Boleslavi. Klub o tom informoval na svém webu.
17. LEDNA
17:28 – PŘESTUP – Zajímavé jméno získal hradecký Mountfield, posílit útok přichází americký útočník Steve Moses, majitel bronzové medaile z MS v Česku v roce 2015. Bývalý útočník Komety Brno či naposledy Mladé Boleslavi podepsal s klubem kontrakt do konce sezony.
15:17 – KONEC V TÝMU – Útočník Tomáš Mazura končí v angažmá v Liberci. Pětadvacetiletý hráč přišel na sever Čech na konci roku z Mladé Boleslavi a odehrál za Bílé Tygry jen šest zápasů. Klub na svém webu oznámil, že se s Mazurou dohodl na předčasném ukončení smlouvy.
12:50 – PODPIS – Mladá Boleslav získala posilu do útočných řad Radka Koblížka. Osmadvacetiletý hokejista působil 12 let ve Finsku s výjimkou jedné sezony v Brně. K Bruslařům, předposlednímu celku extraligové tabulky, zamířil z týmu KooKoo Kuovola. Smlouvu podepsal na dva roky, informoval mladoboleslavský tým v tiskové zprávě. Ve Finsku strávil Koblížek největší část kariéry v Kärpätu Oulu, a to bezmála devět sezon. Ročník 2022/23 odehrál v Brně a během 55 zápasů včetně play off nasbíral 10 gólů a devět asistencí.
14. LEDNA
18:14 – SPEKULACE – Návrat dalšího velkého jména do extraligy je na stole. Útočník Matěj Stránský by se po této sezoně mohl vydat zpět do Česka, přestože má ve švýcarském Davosu platnou smlouvu až do jara 2027. Podle informací tuzemských médií má o mistra světa z Prahy nejvážnější zájem pardubické Dynamo. Více informací najdete v článku.
11:52 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Phil Pietroniro bude i v příští extraligové sezoně oblékat dres hokejistů Kladna. Jednatřicetiletý rodák z Montrealu, který reprezentuje Itálii, podepsal s Rytíři novou, roční smlouvu. Středočeši informovali o prodloužení spolupráce na klubovém webu. Ofenzivní bek Pietroniro přišel do Kladna před minulou sezonou a stal se jedním ze základních pilířů mužstva.
13. LEDNA
14:15 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – V pardubickém kádru bude i nadále působit útočník Vladimír Sobotka, který se s klubem dohodl na ročním prodloužení spolupráce. Součástí Dynama tak bude i v sezoně 2026/2027. Více informací najdete v článku.
13:05 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Servác Petrovský bude i nadále působit v extraligovém Liberci. Severočeši na klubovém webu oznámili, že s jedenadvacetiletým členem širšího kádru slovenské reprezentace, podepsali novou dvouletou smlouvu s opcí. Petrovský, který se třikrát představil na MS juniorů, přišel do Liberce před minulou sezonou ze zámoří. Doposud za Severočechy odehrál včetně play off 73 zápasů, ve kterých vstřelil šest branek a přidal tři asistence.
12. LEDNA
18:59 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Brankář Jan Růžička a útočníci Dominik Simon s Adamem Měchurou budou i nadále hrát za Plzeň. Západočeši na klubovém webu oznámili, že v případě Růžičky a Měchury uplatnili opce ze smluv, Simon podepsal nový dvouletý kontrakt. "Všichni tři patří ke stěžejním článkům týmu," uvedl generální manažer Martin Straka.
12:10 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Brankář Adam Brízgala podepsal novou roční smlouvu s extraligovým Kladnem a bude tak i nadále působit ve středočeském klubu. Rytíři o dohodě s týmovou jedničkou informovali v tiskové zprávě. Brízgala přišel do Kladna poprvé již v roce 2018, kdy tým působil v první lize. V další sezoně chytal vedle Kladna i za České Budějovice a Prostějov, ročník 2021/22 poté strávil v Porubě. Nyní už je ale čtvrtou sezonu součástí kladenského kádru. Více informací najdete v článku.
8. LEDNA
16:52 – PODPIS – Ofenzivu Vítkovic posílil Kanaďan Branden Troock, který v této sezoně okusí již třetí angažmá. Jednatřicetiletý hráč nastupoval nejprve za Zvolen a poté ve finské lize v dresu Vaasy. V Ostravě podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další rok, uvedl klub na svém webu. Vítkovice naopak opustil útočník František Řehák.
14:03 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Americký útočník Hunter Fejes bude po měsíční výpomoci pokračovat v Pardubicích. Dynamo na jednatřicetiletého rodáka z Anchorage na Aljašce uplatilo opci a po prosincovém příchodu z Prešova bude Fejes na východě Čech působit minimálně do konce této sezony. Za Dynamo nastoupil v extralize ve třech zápasech a nebodoval. Za "béčko" Pardubic v první lize odehrál dva duely a připsal si dva body za gól a asistenci.
1. LEDNA
14:31 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Lotyšský obránce Markuss Komuls a útočník Theodor Pištěk budou i nadále působit v Litvínově. Poslední celek extraligové tabulky na svém webu oznámil, že v případě Komulse uplatil opci na smlouvu do konce sezony a u Pištěka, s 10 góly aktuálně nejlepšího střelce týmu, dokonce pro příští extraligový ročník. Třebaže se nad ním na severu Čech stále vznášejí ekonomické otazníky.
12:47 – VÝMĚNA – Útočník Ondřej Najman se vrací z Olomouce do Sparty. Sedmadvacetiletý hráč zamířil před sezonou na Hanou na hostování, které ale Pražané předčasně ukončili. Místo Najmana do Olomouce míří jiný forvard David Vitouch, s nímž už pro příští sezonu ve Spartě nepočítají. Víc v článku.
30. PROSINCE
18:31 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Kanadský obránce Michael Vukojevic bude i nadále pokračovat v extraligovém Hradci Králové. Čtyřiadvacetiletý bek s chorvatskými předky podepsal s Východočechy novou, dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.
29. PROSINCE
10:54 – VÝMĚNA – Mladá Boleslav a Liberec si vyměnily útočníky. Na sever Čech do osmého týmu tabulky míří Tomáš Mazura. Za Bruslaře, kteří v tabulce nejvyšší domácí soutěže mají jen čtyřbodový náskok na poslední Litvínov, bude nově nastupovat Ondřej Procházka. Oba hráči budou v nových působištích hostovat do konce sezony.
24. PROSINCE
14:09 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Vítkovice oznámily jako vánoční dárek svým fanouškům prodloužení smluv s členy elitní útočné formace. Jindřich Abdul a Kanaďan Chad Yetman budou po uplatnění opce pokračovat minimálně do roku 2027, Yetmanův krajan Anthony Nellis podepsal kontrakt do 2028.
23. PROSINCE
22:10 – PRODLOUŽENÍ SMLUV – Brankář Dominik Hrachovina a kanadský obránce Joey Leahy prodloužili smlouvy s Vítkovicemi. Jednatřicetiletý Hrachovina i o tři roky mladší kanadský bek budou díky nové dohodě působit ve Vítkovicích také v příští sezoně. Hrachovina je od svého lednového příchodu z Banské Bystrice jedničkou ve výběru Václava Varadi a v probíhající sezoně má úspěšnost 92,35. Ke stabilním členům týmu se zařadil i Leahy, jenž stejně jako Hrachovina do Ostravy přišel v závěru ledna před koncem přestupního termínu. Aktuálně má na kontě v 28 zápasech tři branky a sedm asistencí.
18:30 – PODPIS – Vedení hokejové Sparty ještě před odjezdem na Spenglerův pohár do švýcarského Davosu oznámilo novou posilu, kterou se stal útočník Kristian Vesalainen. Finský reprezentant má za sebou i štaci v NHL, kde oblékal barvy Winnipegu Jets. Více informací najdete v článku.
22. PROSINCE
18:53 – ZKOUŠKA – K Vítkovicím se na měsíční zkoušku připojil útočník Lucas Edmonds, kanadský rodák a bývalý švédský mládežnický reprezentant. Sezonu zahájil ve finské lize v barvách Pelicans Lahti. Ostravský klub na webu uvedl, že by měl být připraven nastoupit už v úterním domácím duelu s Libercem. Pokud ve zkušebním období uspěje, prodlouží s ním Vítkovičtí spolupráci do konce sezony.
17:34 – HOSTOVÁNÍ – Útočník Patrik Zdráhal bude do konce sezony hostovat v Mladé Boleslavi. Přichází z Vítkovic, za které v aktuální sezoně odehrál 31 zápasů s bilancí tří branek a sedmi asistencí. Středočeši získali i dalšího forvarda Pavla Musila, který bude v týmu působit formou střídavých startů z prvoligového Kolína.
21. PROSINCE
16:42 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Obránce Martin Pláněk a útočník Aleš Jergl budou i nadále hrát za Hradec Králové. Východočeši se s čtyřiatřicetiletým kapitánem týmu Pláňkem domluvili na prodloužení smlouvy o rok s opcí. O tři roky mladší Jergl podepsal tříletou smlouvu.
12:10 – PŘÍCHOD – Litvínov hlásí posilu do defenzivy v podobě zkušeného obránce Petra Šenkeříka, který doposud působil v Mountfieldu HK. Zlínský rodák má za sebou bohatou kariéru napříč českou extraligou i zahraničím. "O Petra jsme měli zájem dlouhodobě, a jsme proto moc rádi, že se jeho příchod podařil dotáhnout. Je to kvalitní obránce s velkými zkušenostmi a věřím, že bude pro náš tým posilou," řekl generální ředitel Vervy Pavel Hynek.
18. PROSINCE
16:34 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Layton Ahac předčasně prodloužil smlouvu v Liberci o další sezonu. Bílí Tygři se kanadským obráncem dohodli do konce dubna 2027. Ahac přišel na sever Čech letos v lednu z týmu AHL Abbotsford Canucks, farmářského mužstva Vancouveru. Včetně play off dosud odehrál za Bílé Tygry 50 zápasů s bilancí 2+13.
13:56 – HOSTOVÁNÍ – Kladno posílí bývalý juniorský reprezentant a stříbrný medailista z mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2023 Marcel Marcel. Mladý útočník se do Česka vrací po třech letech ze zámoří, naposledy působil na farmě Chicaga v týmu Rockford IceHogs v nižší AHL. Více informací najdete v článku.
12:47 – HOSTOVÁNÍ – Útočník Jakub Klepiš bude nově působit v Mladé Boleslavi. Mistr světa z roku 2010 přichází k Bruslařům na výpomoc z prvoligových Litoměřic, zatím na hostování do konce ledna. Klepiš v aktuální sezoně nastoupil čtyřikrát i pražskou Spartu. Více informací najdete v článku.
16. PROSINCE
17:20 – PODPIS – Útočník Šimon Marha je nově hráčem Hradce Králové. Dvaadvacetiletý syn hradeckého odchovance Josefa Marhy dosud působil v Churu ve druhé švýcarské lize. S Mountfieldem podle tiskové zprávy klubu podepsal prozatím krátkodobý kontrakt do konce ledna s opcí do konce sezony a následnou opcí na další ročník.
15. PROSINCE
10:25 – MĚSÍČNÍ HOSTOVÁNÍ – Mladá Boleslav reaguje na dlouhodobé absence v obranných řadách měsíčním hostováním třiadvacetiletého obránce Šimona Kubíčka z Českých Budějovic.
10. PROSINCE
11:00 – PODPIS – Defenzivu hokejistů Vítkovic posílil obránce Josh Wesley. Američan, jenž už si v minulosti extraligu vyzkoušel v barvách Litvínova, přišel ze Zvolena a smlouvu má do konce příští sezony. Většinu kariéry Wesley strávil v nižších zámořských soutěžích, v AHL odehrál 172 utkání. V roce 2014 ho ve čtvrtém kole draftovala Carolina, v jejímž dresu získal v roce 2006 jeho otec Glen Wesley Stanleyův pohár, sám si ale v elitní lize nikdy nezahrál.