17. LISTOPADU
14:26 - ODCHOD Z NHL - Ruský veterán Jevgenij Dadonov (37) se loučí s NHL, na tři roky podepsal v ruské Kazani. V zámoří hrál za Floridu, Ottawu, Vegas, Montreal, Dallas a New Jersey a v 641 zápasech dal 164 gólů a na 198 nahrál. V KHL už dříve dvakrát slavil titul, z mistrovství světa má kompletní sbírku medailí.
06:55 - VÝMĚNA - Obránce Jérémy Davies (29), jenž byl dosud součástí organizace Vegas, se stal novou posilou Minnesoty Wild. Za Kanaďana, který v NHL odehrál dosud jen 23 zápasů, budou Golden Knights požadovat "budoucí vyrovnání ". Ačkoliv toho Davies v NHL mnoho neodehrál, v AHL má na kontě již 415 duelů a 225 bodů (54+171).
16. LISTOPADU
10:00 - VÝMĚNA - Situace v brankovišti NY Rangers je stále velice živá. Poté, co klub umístil Igora Šesťjorkina na season ending injured reserve (což znamená, že nesmí do této sezony zasáhnout), získal z Chicaga Arvid Söderbloma (27), se kterým Blackhawks nebyli spokojení. Majitel 117 startů v NHL má v tomto ročníku bilanci 0-3-1. Blackhawks za něj získali jiného gólmana Spencera Martina (31), který v této sezoně odchytal 35 minut.
09:23 - WAIVERS LISTINA - Letošní vítěz Stanley Cupu obránce Mike Reilly (33) opouští Carolinu a vydává se do Colorada, které bude jeho sedmým týmem v NHL. Hráč ze čtvrtého kola draftu 2011 má v lize odehraných 468 zápasů, v tomto ročníku dvakrát nahrával v osmi duelech.
11. LISTOPADU
11:32 - WAIVERS LISTINA - Náročné dny má za sebou obránce Cameron Crotty (27). Ani ne dva týdny poté, co si ho z listiny nechráněných hráčů z Ottawy stáhla Minnesota (kde už dříve působil), mění 82. hráč draftu 2017 barvy znovu. Stejným způsobem ho získal Vancouver, kde by mohl dostat čas na ledě. V této sezoně zvládl za Senators jen tři zápasy, celkem má v NHL na kontě 11 utkání a jednu nahrávku.
10. LISTOPADU
14:14 - ODCHOD Z NHL - Agilní útočník Evander Kane (35) si podle předpokladů zahraje KHL, Kanaďan podepsal roční kontrakt s Novosibirskem. Čtvrtý hráč draftu z roku 2009, který kariéru začínal v Atlanta Thrashers a naposledy hrál za Vancouver, má na kontě 1001 utkání základní části a v nich 339 vstřelených gólů. S Edmontonem byl dvakrát ve finále Stanley Cupu.
7. LISTOPADU
20:41 - ROZVÁZÁNÍ SMLOUVY - Ani ne dva týdny poté, co New York Rangers podepsali roční smlouvu s veteránem Jamesem Reimerem (38), se zkušeným kanadským gólmanem kontrakt rozvazují. Majitel 540 startů v lize, který NHL poprvé chytal v sezoně 2010/11, naskočil pouze do jedné třetiny zápasu proti Los Angeles (3:6), kde dostal tři góly z osmi střel. Následně se zranil a tohle pro něj bude pravděpodobně konec kariéry.
6. LISTOPADU
14:20 - PŘESTUP - Šestý dres oblékne v NHL kanadský mistr světa z roku 2016 z Ruska obránce Ben Hutton (33), který se prosadil na krátké zkoušce u New York Islanders a podepsal roční kontrakt na 900 tisíc dolarů. Uplynulou sezonu strávil 147. hráč draftu 2012 v barvách Vegas Golden Knights, se kterými v roce 2023 získal Stanley Cup a dal šest gólů v 55 zápasech.
5. LISTOPADU
07:48 - SPEKULACE - Čtvrtý hráč draftu 2009 kanadský útočník Evander Kane (35) by podle svého agenta Dana Milsteina měl v příštích dnech oznámit nové angažmá, zahraje si v KHL. Silový forvard, který kariéru začínal v Atlanta Thrashers a naposledy hrál za Vancouver, má na kontě 1001 utkání základní části a v nich 339 vstřelených gólů. S Edmontonem byl dvakrát ve finále Stanley Cupu.
3. LISTOPADU
11:27 - ZKOUŠKA - O dres New York Islanders se bude na zkoušce ucházet vítěz Stanley Cupu s Vegas a mistr světa s Kanadou obránce Ben Hutton (33). Zkušený bek posledních pět sezon hrál za Golden Knights, v NHL nasbíral také v barvách Anaheimu, Toronta, Vancouveru a Los Angeles od roku 2015 celkem 139 bodů v 575 zápasech. Na podobné zkoušce po startu sezony nedávno uspěl u NY Rangers útočník Luke Glendening.
2. LISTOPADU
06:10 - VÝMĚNA - K poměrně zásadnímu trejdu velkých talentů došlo mezi Seattlem a Nashvillem. Zatímco Predators získali do svých řad Shanea Wrighta (22), opačným směrem zamířil Matthew Wood (21). Wright měl být oporou týmu Kraken, stal se čtyřkou draftu roku 2022, ale v lize má zatím na kontě jen 82 bodů ve 183 zápasech.
05:55 - VÝMĚNA - Vedení Washingtonu získalo do svých řad brankáře Rémiho Poiriera (25) z New Jersey výměnou za sedmé kolo draftu 2027. Rodák z kanadského Farnhamu má v AHL odchytáno již 137 zápasů, v NHL však ještě nenastoupil. Devils ho získali na konci září z Dallasu z listiny nechráněných hráčů.
29. ŘÍJNA
18:44 - SPEKULACE - Situace kolem výměny bývalého kapitána Dylana Larkina (30) z Detroitu je velmi nejasná a americký útočník je stále hráčem Red Wings. Za klub během deseti zápasů dvakrát skóroval a na čtyři góly nahrál. Tato cifra se ale pravděpodobně už nebude měnit, podle posledních zpráv to vypadá, že Larkin nebude hrát, dokud nezmění v NHL barvy. "Dylan už toho má dost. Během celé situace se choval velmi profesionálně a spolupracoval," potvrdil konec hráčův agent Pat Brisson.
18:40 - WAIVERS LISTINA - Defenzivně laděný obránce Cameron Crotty (27) se po dvou sezonách a devíti zápasech v barvách Ottawy vrací do organizace Minnesoty, která si ho stáhla z listiny nechráněných hráčů. Bývalý kapitán záložního celku Iowa Wild odehrál předtím v NHL za Minnesotu jeden zápas a ještě dříve zvládl jeden také za Arizonu.
25. ŘÍJNA
22:02 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Trucující ruský obránce Alexandr Nikišin (25) konečně našel společnou řeč s Carolinou. Tedy alespoň dočasnou. Jako chráněný volný hráč prodloužil s Hurricanes o jeden rok a vydělá si tři miliony dolarů. Aktuální vítěz Stanley Cupu má za sebou jednu základní část, ve které odehrál 81 utkání a získal 33 bodů, v play off přidal nahrávku. Je známý pro své tvrdé hity.
17:55 - PŘESTUP - Veterán James Reimer (38) pokračuje v kariéře, jeho devátým týmem v lize jsou New York Rangers, se kterými podepsal roční smlouvu na 850 tisíc dolarů. Kanadský mazák, který poprvé v soutěži startoval v sezoně 2010/11 v dresu Toronta, naposledy působil v Ottawě, kde naskočil do 14 zápasů. Celkem získal 232 vítězství.
13:54 - WAIVERS LISTINA - V Minnesotě ubyl českému obránci Davidu Špačkovi konkurent, z listiny nechráněných hráčů si Daemona Hunta (24) stáhl Nashville. Hunt v 11 zápasech této sezony nebodoval. Barvy mění také obránce Jack St. Ivany (27), který v této sezoně odehrál čtyři zápasy za Winnipeg, ale nově bude působit ve Washingtonu.
23. ŘÍJNA
18:17 - VÝMĚNA - V den, kdy Connoru Hellebuyckovi (33) skončila suspendace kvůli nedostavení se do záříjového tréninkového kempu, ho Winnipeg vyměnil do New Jersey. Jets za stávkujícího trojnásobného vítěze Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL získali balíček, který obsahuje útočníky Dawsona Mercera (24), Alexandera Commanda (18), Nicka Bjugstada (34), brankáře Nica Dawse (25) a dva výběry v draftu. Konkrétně jde o 2. kolo 2029 a 7. kolo 2027.
12:57 - PŘESTUP - New York Rangers posilují, expert na vhazování a hru v oslabení Luke Glendening (37) podepsal roční kontrakt na 850 tisíc dolarů. Naposledy hráč Philadelphie působí v soutěži od ročníku 2013/14, většinu kariéry strávil v Detroitu. V NHL stihl celkem 934 utkání základní části.
21. ŘÍJNA
23:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Všestranný ruský útočník Marat Chusnutdinov (24) prodlouží své setrvání v Bostonu o tři sezony, během kterých si přijde na 11,85 milionu dolarů. Moskveský rodák a bývalý hráč Minnesoty v sezoně 2025/26 v 77 zápasech dosáhl na 33 bodů, což bylo jeho maximum. Slušně rozjel také tento ročník, v devíti duelech vstřelil dvě branky a na tři nahrál.
19. ŘÍJNA
15:40 - ZKOUŠKA - Luke Glendening (37) se v září neprosadil v tréninkovém kempu Tampy Bay a zdálo se, že zkušený mazák s 934 zápasy v základní části na kontě míří ke konci kariéry. Američan ale dostává další šanci, na zkoušku ho berou New York Rangers. Pokud uspěje, půjde o jeho šestý klub v NHL.
11:47 - ODCHOD Z NHL - Po šesti sezonách, 360 zápasech a 179 získaných bodech v základní části nenašel v lize další uplatnění švýcarský reprezentant a majitel stříbra z MS Philipp Kurashev (27). Naposledy hráč San Jose tak odchází do Lausanne. V NHL hrál primárně za Chicago, v ročníku 2023/24 skončil s 54 body druhý v týmovém bodování.
16. ŘÍJNA
15:00 - PŘESTUP - Na roční smlouvě v hodnotě 850 tisíc dolarů se s Dallasem dohodl vítěz Stanley Cupu z roku 2019 útočník David Perron (38), pro kterého půjde o dvacátou sezonu v NHL. Začal v roce 2007 v St. Louis a oblékal také dresy Edmontonu, Pittsburghu, Anaheimu, Vegas, Detroitu a Ottawy. Celkem v lize zaznamenal 812 bodů.
11:48 - VÝMĚNA - Vancouver opouští finský útočník Aatu Räty (23), současný mistr světa, který v NHL naskočil do 118 zápasů, bude hrát za Toronto. To obětovalo útočníky Jacoba Quillana (24), který dal dosud v lize jeden gól a Brandona Buhra (24), jenž v NHL ještě nenastoupil.
15. ŘÍJNA
11:55 - SPEKULACE - Švédský obránce Simon Edvinsson (23) jako chráněný volný hráč dál čeká v Detroitu na novou smlouvu, i když sezona dávno odstartovala. Šestý hráč draftu roku 2021 získal v posledních dvou sezonách ve 150 zápasech celkem 56 bodů (16+40) a generální manažer Red Wings Shawn Horcoff sdělil, že talentovaného hráče nemá v úmyslu vyměnit. "O to absolutně nemáme zájem," řekl médiím. Edvinsson mezitím odletěl do Ameriky, kde trénuje.
14. ŘÍJNA
06:25 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Zatímco Dylan Larkin by chtěl z Detroitu pryč, Alex DeBrincat (28) se rozhodl s Red Wings podepsat novou sedmiletou smlouvu s průměrným příjmem 13 milionů dolarů. Americký kanonýr v NHL odehrál 702 zápasů a zapsal v nich 603 bodů (298+305).
12. ŘÍJNA
23:12 - VÝMĚNA - Buffalo získalo z Pittsburghu americké obránce Caleba Jonese (29) a Daniela Laatsche (24) výměnou za jiného zadáka Ryana Johnsona (25). Laatsch nemá zkušenosti s NHL žádné, juniorský mistr světa Johnson odehrál 47 zápasů a čeká na gól a nejzkušenější Jones má na kontě 255 utkání za Edmonton, Chicago, Colorado, Los Angeles a Pittsburgh.
14:44 - ODCHOD Z NHL - Osmý hráč draftu z roku 2018 švédský obránce Adam Boqvist (26) definitivně vzdává boj o NHL a odchází do Švýcarska, kde bude působit v barvách Ženevy. Bývalý juniorský reprezentant postupně od ročníku 2019/20 hájil barvy Chicaga, Columbusu, Floridy a naposledy New York Islanders, za které v upylnulé sezoně nastoupil do 28 duelů. Celkem v lize zvládl 272 zápasů a ke 27 gólům přidal 76 nahrávek.
11. ŘÍJNA
17:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Útočník Jared Wright (23) se s Los Angeles domluvil na novém dvouletém kontraktu s průměrným příjmem 925 tisíc dolarů. Američan, jenž dosud působil primárně na farmě v AHL a NCAA, odehrál v NHL zatím 24 zápasů a zapsal v nich čtyři asistence.
10. ŘÍJNA
08:45 - VÝMĚNA - Vedení Nashvillu se rozhodlo posílit defenzivní řady týmu, když z Montrealu přivedlo obránce Jaydena Strubleho (25). Opačným směrem míří 2. kolo draftu 2027. Americký bek, jenž prošel NCAA, odehrál v NHL celkem 174 zápasů s bilancí sedmi gólů a 28 asistencí.
8. ŘÍJNA
10:40 - VÝMĚNA - Poprvé se v lize stěhoval švédský útočník Filip Hallander (26), který ročník načal tříbodovým výkonem proti Philadelphii (7:0), ale přesto ho Pittsburgh vyměnil. Majitele celkem dvou branek v soutěži odeslal do Edmontonu a získal obránce Spencera Stastneyho (26). Muž se 117 starty v NHL na kontě rozdělil poslední sezonu mezi Nashville a Oilers.
7. ŘÍJNA
18:10 - PODPIS - Český obránce Vladimír Dravecký (18) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s New York Islanders. Vicemistr světa z letošního šampionátu juniorů, jehož si klub vybral v pátém kole letošního draftu NHL, působil v minulé sezoně v Brandfordu v OHL.
6. ŘÍJNA
23:54 - PŘESTUP - Vedení Philadelphie reaguje na špatný start sezony a posiluje útok, na rok podepsalo finalistu Calder Trophy o nováčka roku ze sezony 2021/22 forvarda Michaela Buntinga (31). Ten od té doby vystřídal několik klubů, naposledy od přestupové uzávěrky působil v Dallasu, ale za 13 zápasů základní části měl jen bilanci 1+1. Kontrakt je na 1,2 milionu dolarů.
1. ŘÍJNA
23:35 - VÝMĚNA - Útočník David Goyette (22), který patřil před pár lety k ofenzivním hvězdám juniorské OHL, odchází ze Seattlu, kde se nedočkal premiéry v lize do Philadelphie. Ta za něj obětovala křídelníka Devina Kaplana (22), který odehrál jeden zápas v sezoně 2024/25.
21:27 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Anaheim přišel s velmi zajímavým kontraktem, nadějný obránce Tristan Luneau (22) podepsal s Ducks šestiletou smlouvu na 43,2 milionu dolarů, přitom dosud v NHL odehrál jen 14 utkání a zaznamenal čtyři body. Kalifornský klub ho draftoval ve druhém kole v roce 2022. Něco takového v lize ještě nebylo.
17:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce Louis Crevier (25), který byl do Buffala v červnu vyměněn z Chicaga, prodloužil se Sabres o další čtyři sezony a bude vydělávat průměrně čtyři miliony dolarů. Dvoumetrový zadák má za sebou první kompletní sezonu, v 78 utkáních získal 25 bodů. Na draftu NHL v roce 2020 šel na řadu až v 7. kole.
30. ZÁŘÍ
22:06 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - William Karlsson (33) zůstane další dva roky v organizaci Vegas Golden Knights, kde působí od ročníku 2017/18, tedy první sezony týmu v NHL. Švéd kvůli zranění v minulé sezoně odehrál jen 14 utkání základní části a 15 té vyřazovací, celkem zapsal 16 bodů. Průměrně bude vydělávat 6,75 milionu dolarů.
16:33 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Spolehlivá brankářská dvojka Dallasu Casey DeSmith (35) zůstává v Texasu, bývalý gólman Pittsburghu či Vancouveru prodloužil o další dva roky a přijde si na pět milionů dolarů. Nedraftovaný Američan patří k ceněným a schopným náhradníkům, za dva roky v barvách Stars vychytal v 57 zápasech celkem 29 výher. Příští vítězství bude jeho sté v NHL.
10:14 - PŘESTUP - Ve střídání klubů pokračuje v posledních sezonách defenzivní obránce Carson Soucy (32), který uspěl v kempu Columbusu a podepsal ročník kontrakt na 1,15 milionu dolarů. Kanaďan se 441 starty v NHL v minulé sezoně hrál za oba newyorské celky a rok předtím působil ve Vancouveru. Jeden bod mu chybí k překonání stobodové hranice.
09:45 - PODPIS - Třetí nejvyšší volba Calgary (36. pozice) na posledním draftu útočník Chase Harrington (18) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s celkovou hodnotou 3,225 milionu dolarů. Kanaďan má za sebou tři kompletní sezony ve Spokane ve WHL, naposledy sesbíral 57 bodů a 105 trestných minut. Pro ránu rozhodně nejde daleko.
29. ZÁŘÍ
15:45 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nejprve to nevypadalo, ale bývalá desítka draftu Tyson Jost (28) zůstává v Nashvillu. Roční dvoucestný kontrakt (850/475 tisíc dolarů) si ale musel vybojovat v kempu. Bývalý hráč Colorada, Minnesoty, Buffala a Caroliny v sezoně 2025/26 získal za Predators v 69 zápasech 16 bodů (8+8).
28. ZÁŘÍ
23:16 - VÝMĚNA - Ruský útočník Kirill Marčenko (26), který v Columbusu požádal o trejd, se dočkal. Ve velké výměně spolu s útočníkem Milesem Woodem (31) a brankářem Elvisem Merzlikinsem (32) putuje do Toronta, kde rovnou podepsal šestiletou smlouvu s ročním platem 12,5 milionu dolarů. Columbus za ruského střelce získal útočníky Matthewa Kniese (23) a Stevena Lorentze (30), obránce Emila Andraeho (24) a volbu ve 2. kole draftu.
27. ZÁŘÍ
21:42 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Bojovník Garrett Wilson (35) prodloužil o rok s Philadelphií, kde dělá kapitána záložního celku v Lehigh Valley. Kontrakt je na 850 tisíc dolarů, ale je dvoucestný. Silový útočník, který nejde pro ránu daleko, odehrál v sezoně 2025/26 tři zápasy za Flyers a šlo pro něj o první utkání v NHL od ročníku 2018/19, kdy hrával za Pittsburgh.
20:23 - WAIVERS LISTINA - Dallas přišel o gólmana Rémiho Poiriera (24) – jednoho z mála gólmanů, který v přípravě na sezonu udržel čisté konto – získali ho v New Jersey. Tam by mohl poprvé nakouknout do NHL. St. Louis Blues získali kanadského mistra světa z roku 2023 obránce Justina Barrona (24), který se do sezony neprosadil do kádru Nashvillu. Za něj v uplynulé sezoně devětkrát v 52 zápasech nahrával.
20:18 - PŘESTUP - V kempu Toronta uspěl drobný obránce Nick Blankenburg (28), který podepsal roční smlouvu na 1,4 milionu dolarů. Nedraftovaný Američan v uplynulé sezoně získal 21 bodů za Nashville a tři za Colorado. V play off za Avalanche dal jeden gól. Na Floridě uspěl útočník Nathan Bastian (28), který naposledy patřil Floridě.
14:59 - PŘESTUP - Krátce před startem nové sezony podepsal jeden z nejvyšších hráčů ligy obránce Logan Stanley (28) s New York Islanders, jde o roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů. Osmnáctý muž draftu z roku 2016 hrál od sezony 2020/21 pouze za Winnipeg, uplynulý ročník dohrál v Buffalu a s 25 body byl jeho nejlepším v kariéře.
26. ZÁŘÍ
20:10 - WAIVERS LISTINA - Dva hráči neustáli přesuny do farmářských celků skrze listinu volných hráčů a mají tak nové domovy. Obrovitý Andreas Englund (30) po letním podpisu v Calgary neodehraje za Flames ani zápas, protože ho získal Detroit. Švéd ve 200 zápasech NHL sesbíral 190 trestných minut. Obránce William Trudeau (23) z Rangers míří do Nashvillu a bude doufat, že se dočká premiéry v soutěži.
13:59 - KONEC V KEMPU - Několik zkušený hráčů neuspělo v kempech. S Tampou Bay se loučí majitel 934 startů v soutěži útočník Luke Glendening (37) a další forvard Kole Lind (27). V Pittsburghu se zase neuchytil gólman Collin Delia (32) známý z Chicaga a Vancouveru.
13:47 - VÝMĚNA - Ottawa získala do dalšího ročníku novou gólmanskou posilu, za švédskou dvojicí Linus Ullmark (33) / Samuel Ersson (26) bude chytat Jonas Johansson (31), který příchází z Tampy Bay a kluby se za trejd vyrovnají v budoucnu. Johansson v NHL působil také v Buffalu, Coloradu a na Floridě a celkem odchytal 105 utkání.
25. ZÁŘÍ
23:50 - PŘESTUP - Po dvou letech v organizaci Toronta, ze kterých navíc minulý ročník strávil jen na farmě, uspěl švédský útočník a osmý muž draftu 2016 Alexander Nylander (28) na zkoušce v Calgary a podepsal doční dvoucestnou smlouvu (850/200 tisíc dolarů). Nylander v NHL odehrál 126 utkání a dal 25 gólů. Za Flames před lety hrál i jeho otec Michael.
21:17 - WAIVERS LISTINA - Poprvé v kariéře se v NHL stěhuje juniorský vicemistr světa s Finskem z roku 2022 brankář Leevi Meriläinen (24), ale zůstává v Kanadě. Z listiny nechráněných hráčů ho z Ottawy stáhl Vancouver. Fin odchytal v NHL 34 zápasů a 16 vyhrál.
18:51 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ruský gólman Pjotr Kočetkov (27), který byl během nedávného tažení Caroliny za Stanley Cupem týmovou trojkou, prodloužil v klubu o další dvě sezony a celkem si vydělá 7,9 milionu dolarů. Kontrakt platí až od sezony 2027/28. Kočetkov v NHL odchytal 125 zápasů a 71 jich vyhrál.
16:38 - PŘESTUP - Těsně před startem nové sezony si angažmá sehnal americký obránce Matt Grzelcyk (32), jenž se na rok upsal Buffalu, kde si vydělá 850 tisíc dolarů. Američan poslední ročník strávil v Chicagu a zakončil ho s chabou bilancí 0+12, přitom o sezonu dříve v Pittsburghu sesbíral 40 bodů. Grzelcyk byl nedávno spojován s možným přesunem do pražské Sparty.
10:31 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Oliver Moore (21) se dohodl na prodloužení spolupráce s Chicagem. Útočník uzavřel s vedením Blackhawks novou, pětiletou smlouvu na 21,25 milionu dolarů (přes 450 milionů korun). Před sebou má ještě rok z tříletého nováčkovského kontraktu s platem ve výši necelého milionu dolarů ročně, po jehož vypršení se mohl stát chráněným volným hráčem. Namísto toho má dvojnásobný juniorský mistr světa o budoucnosti jasno na dlouho dopředu.
09:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Adam Fantilli (21) podepsal s Columbusem novou šestiletou smlouvu na 82,5 milionu dolarů (zhruba 1,7 miliardy korun). Blue Jackets si jej vybrali jako trojku draftu v roce 2023 a nyní z něj udělali nejlépe placeného hráče v týmu. Po minulé sezoně skončil jednadvacetiletému centrovi nováčkovský kontrakt a kvůli jednání o nové smlouvě přišel o úvodní týden přípravného kempu. V uplynulém ročníku odehrál 82 zápasů a s 24 góly a 35 asistencemi byl třetím nejproduktivnějším hráčem mužstva.
24. ZÁŘÍ
11:15 - SPEKULACE - Hvězdný gólman Connor Hellebuyck (33) se po žádosti o výměnu s týmem Winnipegu nepřipravuje na sezonu a o jeho dalším působišti zatím není vůbec jasno. Podle experta Elliotta Friedmana by mohl zamířit do San Jose, tedy do jednoho z nejlepších mladých týmů soutěže. Další otázkou samozřejmě je, zda-li by trojnásobný vítěz Vezina Trophy měl zájem jít do klubu, který není v současné době jedním z adeptů na Stanley Cupu.
21. ZÁŘÍ
18:56 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po životní sezoně, ve které kanadský útočník Sam Steel (28) zaznamenal v dresu Dallasu 33 bodů (12+21) v 73 zápasech základní části, prodloužil bývalý hráč Minnesoty či Anaheimu v Texasu o další čtyři roky. Průměrně si bude vydělávat 3,7 milionu dolarů.
09:10 - PODPIS - Finský útočník Samu Salminen (20) bude o své místo v NHL bojovat na Floridě, která s ním podepsala dvouletý kontrakt s ročním příjmem 980 tisíc dolarů. Urostlý forvard, který byl v roce 2021 draftován New Jersey, dosud působil v univerzitní NCAA.
08:45 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Vedení Anaheimu se dohodlo na nové čtyřleté smlouvě s Timem Washem (25). Rodák z Detroitu má v NHL odehráno pouze 41 utkání, přesto bude ročně pobírat průměrně 2,25 milionu dolarů.
07:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nové roční smlouvy na 975 tisíc dolarů se dočkal Brennan Othmann (23), který bude pokračovat v Calgary. Celková 16. volba draftu z roku 2021 v minulosti oblékala i dres NY Rangers, loni byl ale kanadský útočník vyměněn právě do Alberty.
17. ZÁŘÍ
18:58 - ODCHOD Z NHL - Jako kapitán dovedl v roce 2015 Kanadu k juniorskému zlatu útočník Curtis Lazar (31), ale v NHL velkou díru do světa neudělal, a to i přesto, že si ho Ottawa na draftu v roce 2013 vybrala na 17. místě. Celkem hrál v lize za sedm klubů a v 617 duelech získal 131 bodů. Nejvíc v jedné sezoně získal 25 bodů. Jeho novým působištěm bude švýcarské Lausanne.
15:15 - ODCHOD Z NHL - Slovenský útočník Pavol Regenda (26) po čtyřech sezonách opouští zámoří a vydává se do Švédska, kde podepsal smlouvu s HV71. Slovenský reprezentant v uplynulé sezoně stihl 24 zápasů za San Jose a měl hodně slušnou bilanci 9+1, přesto v NHL nenašel práci. Dřív hájil také barvy Anaheimu.
12:48 - POZVÁNKA DO KEMPU - Dres Tampy Bay by po jednom ročníku rozděleném mezi New Jersey a Philadelphii mohl znovu obléknout pracovitý útočník Luke Glendening (37), kterému chybí 66 zápasů k tisícovce v NHL. Bývalá osmička draftu forvard Alexander Nylander (28) to po dvou takřka celých sezonách na farmě Toronta zkusí v Calgary a Dallas zase otestuje beka Bena Gleasona (28). Ten za Stars odehrál v sezoně 2018/19 čtyři utkání, od té doby hrál jen v AHL. Zkušený zadák a vítěz Stanley Cupu Ben Hutton (33) se pokusí proniknout na soupisku Ottawy, naposledy stihl 55 utkání za Vegas.
16. ZÁŘÍ
23:29 - KONEC KARIÉRY - Obávaný, ale stárnoucí ranař Ryan Reaves (39) se rozhodl ukončit kariéru. Kanaďan začínal v NHL v sezoně 2010/11 jako hráč St. Louis, následně hrál za Pittsburgh, s Vegas se dostal do finále Stanley Cupu, New York Rangers, Minnesotu, Toronto a v poslední sezoně San Jose. V základní části zvládl 962 zápasů a získal 140 bodů a 1137 trestných minut, v play off stihl 113 utkání a vstřelil tři branky.
18:16 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Bývalý kanadský juniorský reprezentant Matthew Poitras (22) bude dál bojovat o dres Bostonu, se kterým podepsal roční dvoucestnou smlouvu. Po sezonách 2023/24 a 2024/25, ve kterých shodně za Bruins odehrál 33 utkání a získal 15 a 11 bodů, zvládl v ročníku 2025/26 jen jeden zápas a byl pátým nejproduktivnějším hráčem Providence v AHL.
16:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Chráněný volný hráč Ethan Del Mastro (23) prodloužil smlouvu s Chicagem, dvouletý kontrakt pro dvojnásobného juniorského mistra světa znamená celkem 1,9 milionu dolarů. Obránce rozdělil poslední dvě sezony vždy mezi Blackhawks a záložní tým v Rockfordu, v NHL má na kontě 45 utkání a sedm bodů (2+5).
11:25 - POZVÁNKA DO KEMPU - Bilanci 312 zápasů v NHL by rád ještě rozšířil urostlý kanadský útočník Nathan Bastian (28), ale nejprve se musí probít kempem Floridy. Rodák z Ontaria v lize začínal v New Jersey, ale hrál také za Seattle a v posledním ročníku za Dallas. Tam sesbíral sedm bodů v 36 zápasech.
07:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Šampioni z Caroliny se budou i v příští sezoně spoléhat na svého kapitána Jordana Staala (38), který se s klubem domluvil na nové roční smlouvě na 4,9 milionu dolarů. Staal má za sebou v lize 21 sezon, v základní části odehrál 1403 zápasů a dalších 181 přidal v play off.
06:00 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Vedení Anaheimu se dohodlo na nové smlouvě s dalším klíčovým hráčem týmu, kterým je Cutter Gauthier (22). Americký útočník, jenž v uplynulé sezoně nastřílel 41 gólů podepsal s Ducks šestiletou smlouvu s průměrným příjmem 13,5 milionu dolarů. Více informací najdete v článku.
05:55 - PODPIS - Ačkoliv byl Luke Evangelista (24) do New Jersey z Nashvillu vytrejdován teprve nedávno a v letošním ročníku mu poběží ještě předchozí smlouva, vedení Devils se rozhodlo si kanadského forvarda pojistit na dalších pět let. A rodák z Toronta si výrazně polepší, ročně mu na bankovní účet bude chodit 7,25 milionu dolarů.
05:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - O své budoucnosti má nyní velmi jasno i Justin Sourdif (24). Kanadský útočník podepsal ve Washingtonu novou osmiletou smlouvu s ročním příjmem 6,35 milionu dolarů. Sourdif má za sebou první sezonu v NHL, v 78 zápasech získal 35 bodů za 15 gólů.
05:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Hned dvojice hokejistů se dočkala nových smluv v Montrealu. Zatímco Alex Newhook (25), jenž sedmi góly zazářil v uplynulém play off, se může těšit ze čtyřleté smlouvy s průměrným příjmem 5,55 milionu dolarů, obránce Arber Xhekaj (25) se musí spokojit pouze s ročník kontraktem na 1,5 milionu dolarů.
15. ZÁŘÍ
16:34 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Ryan Leonard (21) uzavřel novou osmiletou smlouvu s Washingtonem. Američan si díky ní vydělá celkem 84 milionů dolarů (přes 1,76 miliardy korun). Capitals o dohodě platné do roku 2035 informovali na klubovém webu.
15:00 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský útočník Drake Batherson (28) podepsal s Ottawou novou smlouvu – po dobu osmi let si přijde ročně průměrně na 10,75 milionů dolarů. Forvard, jenž v minulé sezoně posbíral 75 bodů (36+39), se stal nejlépe placeným hokejistou v historii organizace Senators.
09:18 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský útočník Noah Östlund (22) bude v příštích letech důležitým členem útočného jádra Buffala. Šestnáctý hráč draftu z roku 2022 prodloužil s týmem o osm let a přijde si celkem na 52,8 milionu dolarů. Östlund v posledním ročníku poprvé výrazně nakoukl do prvního týmu, v 60 zápasech základní části dal 11 gólů a na 16 nahrál.
14. ZÁŘÍ
23:30 - PŘESTUP - Už na své deváté angažmá se vydává jeden z nejstarších hráčů soutěže brankář Cam Talbot (39), který v uplynulé sezoně chytal za Detroit a reprezentoval Kanadu na mistrovství světa. V NHL má na kontě 567 zápasů, hrál také za NY Rangers, Edmonton, Philadelphii, Calgary, Minnesotu, Ottawu a Los Angeles. Roční smlouva s Columbusem je na 950 tisíc dolarů.
13. ZÁŘÍ
22:19 - POZVÁNKA DO KEMPU - Novou adresou poctivého defenzivního beka Carsona Soucyho (32) by se mohl stát Columbus, který naposledy hráče NY Islanders pozval do kempu. Zkušený Kanaďan hrál v lize za Minnesotu, Seattle, Vancouver a NY Rangers. Odtamtud se na konci ledna přesunul k městskému rivalovi, ale tenhle trejd nevyšel a také Soucy byl podepsán pod nečekaným nepostupem do play off.
19:16 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - První sezonu v Montrealu má za sebou kanadský útočník Zach Bolduc (23), který se do týmu dostal před ročníkem 2025/26 v rámci trejdu se St. Louis. Následně získal 30 bodů v základní části a dalších sedm v play off a Canadiens s ním o čtyři roky prodloužili. Každý z nich bude sedmnáctka draftu z roku 2021 vydělávat 4,2 milionu dolarů.
12. ZÁŘÍ
23:17 - PŘESTUP - Jen pár dní poté, co byl kvůli potížím s platovým stropem vyplacen z kontraktu v Anaheimu, podepsal americký veterán Chris Kreider (35) roční smlouvu na 2,15 milionu dolarů s Montrealem. Další tři miliony si může vydělat na bonusech. Dlouholetý útočník NY Rangers má na kontě 348 gólů, v příštím ročníku by měl překonat hranici tisíce utkání v NHL. Více informací najdete v článku.
21:48 - POZVÁNKA DO KEMPU - Jedním ze zajímavých jmen stále na trhu je obránce Nick Blankenburg (28). Americký bek, který měří pouhých 175 centimetrů, se bude ucházet o dres Toronta v kempu. Nedraftovaný zadák odehrál v ročníku 2025/26 první kompletní ročník pouze v NHL, který rozdělil mezi Nashville a Colorado. V základní části získal 24 bodů, v play off jednou skóroval.
18:56 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kapitán Vegas Mark Stone (34) rok před skončením kontraktu s Vegas Golden Knights s týmem prodloužil o další dvě sezony. V každé z nich bude vydělávat devět milionů dolarů. Bývalý hráč Ottawy v Nevadě hraje od roku 2019, v uplynulé sezoně získal mistr světa s Kanadou 73 bodů v 60 zápasech základní části, což pro něj byl kariérní výkon.
12:51 - POZVÁNKA DO KEMPU - Kanadský útočník Kole Lind (27) po dvou letech v organizaci Dallasu, během kterých hrál jen v AHL (získal 87 bodů), zabojuje o dres Tampy Bay. V NHL má na kontě 31 zápasů v barvách Vancouveru a Seattlu, dal v nich dva góly.
12:47 - KONEC KARIÉRY - Kanadský brankář Connor Ingram (29) ukončil kariéru, během níž se potýkal s psychickými problémy a zaháněl je alkoholem. Opakovaně proto absolvoval asistenční program NHL a hráčské asociace NHLPA. Své rozhodnutí oznámil na Instagramu. Více najdete v článku.
11. ZÁŘÍ
17:45 - KONEC KARIÉRY - Dvojnásobný mistr světa John Klingberg (34) ukončil kariéru. Švédský hokejista v NHL odehrál rovných 700 zápasů základní části, dalších 82 utkání přidal v play off. Naposledy nastupoval v obraně San Jose. Klingberg, jenž byl v roce 2010 draftován ze 131. pozice Dallasem, strávil v elitní zámořské lize 12 sezon. Nejvíce času odehrál právě v organizaci Stars, kde si v roce 2020 zahrál finále Stanley Cupu, na vysněný pohár však nedosáhl. Více najdete v článku.
09:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Braeden Bowman (23) má za sebou první sezonu v NHL a vedení Vegas Golden Knights ho okamžitě odměnilo novou šestiletou smlouvou, díky které si přijde ročně na 3,4 miliony dolarů. Kanadský forvard v 55 zápasech zapsal bilanci (8+18).
08:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Hned čtveřice hráčů se v Carolině dočkala nových smluv. Dres úřadujících šampionů budou i nadále oblékat útočníci Skyler Brind'Amour (27) (850 tisíc dolarů / 1 rok), Justin Robidas (23) (850 tisíc dolarů / 1 rok), obránce Mike Reilly (33) (850 tisíc dolarů/ 1 rok) a nově i brankář Cayden Primeau (27) (912 500 dolarů / 2 roky).
9. ZÁŘÍ
19:34 - ROZVÁZÁNÍ SMLOUVY - Z posledního ročníku sedmileté smlouvy vyvázal Anaheim zkušeného amerického střelce Chrise Kreidera (35), který měl z platového stropu ubrat 6,5 milionu dolarů. Právě to je potíž, Ducks totiž stále nemají podepsaného mladého forvarda Cuttera Gauthiera (22). Kreider odehrál celou košatou kariéru v barvách NY Rangers, jen sezonu 2025/26 byl v Anaheimu a získal 50 bodů v základní části a sedm v bojích o Stanley Cup.
18:57 - PŘESTUP - Alex Formenton (26) jako třetí z pěti kanadských hokejistů zproštěných obvinění ze sexuálního napadení ženy v hotelovém pokoji po oslavě triumfu na juniorském mistrovství světa v roce 2018 podepsal smlouvu v NHL. Útočník se dohodl na ročním kontraktu s Edmontonem za minimální možnou mzdu 850 tisíc dolarů na sezonu. Bývalý hráč Ottawy tři z posledních čtyř sezon hrál ve Švýcarsku v barvách Ambri, v sezoně 2024/25 dokonce hokej nehrál vůbec.
00:19 - POZVÁNKA DO KEMPU - Po jedné sezoně v Nashvillu (69 utkání, 8+8) je stále bez smlouvy vicemistr světa s Kanadou z roku 2019 útočník Tyson Jost (28), ale k Predators se možná vrátí. Klub totiž bývalou desítku draftu pozval do kempu před novou sezonou. Jost hrál v lize také za Colorado, Minnesotu, Buffalo a Carolinu.
8. ZÁŘÍ
22:14 - PODPIS - Zkušený ruský gólman Ilja Samsonov (29) opouští po jedné sezoně Soči v KHL a pokusí se o návrat do NHL v dresu San Jose Sharks. Tam někdejší opora Washingtonu či Toronta přistoupila na dvoucestný kontrakt. Jeho soupeři o boj v prvním týmu budou Jaroslav Askarov a Alex Nedeljkovic.
20:59 - PŘESTUP - Kanadský mistr světa z roku 2023 obránce Pierre-Olivier Joseph (27) znovu mění dres. Během uplynulých dvou sezon hrál za Pittsburgh, St. Louis a naposledy Vancouver, kde ve 31 zápasech získal šest bodů za jeden gól. Volba z prvního kola draftu v roce 2017 podepsala s šampiony z Caroliny, jde o roční smlouvu na 850 tisíc dolarů.
15:45 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Talentovaný útočník Fraser Minten (22) poprvé v Bostonu odehrál celou sezonu, získal 35 bodů (17+18) v 82 zápasech a dočkal se sedmiletého prodloužení, které pro něj bude znamenat celkem 50,4 milionu dolarů. Bývalý útočník Toronta byl s bilancí +21 druhým nejlepším hráčem Bruins a v sezoně vstřelil také dvě branky v prodloužení. Po vyřazení v play off oblékal dres Kanady na MS, v deseti zápasech jednou skóroval a třikrát nahrával.
5. ZÁŘÍ
09:25 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Jen 76 utkání základní části má v NHL na kontě americký obránce Zeev Buium (20) a přesto už se dočkal obří smlouvy. Vancouver, kam byl bek v prosinci vyměněn za hvězdného Quinna Hughese (26) z Minnesoty, s mistrem světa prodloužil o dalších osm let a průměrně bude vydělávat 9,38 milionu dolarů ročně. Kontrakt platí až od sezony 2027/28. V uplynulém ročníku zvládl vstřelit šest gólů a na 20 nahrát. K tomu přidal také 33 záporných bodů.
09:17 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Prvnímu týmu Seattlu se výrazně přiblížil útočník Jacob Melanson (23), podepsal smlouvu na další tři sezony s celkovou hodnotou 4,35 milionu dolarů. Celkově 131. hráč draftu 2021 rozdělil poslední sezonu mezi AHL a první tým, tam ve 36 zápasech vstřelil své první dva góly v NHL.
4. ZÁŘÍ
23:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný americký obránce Zach Metsa (27) má za sebou po několika skvělých sezonách v AHL 43 zápasů v prvním týmu Buffala a také prvních šest bodů (2+4). Sabres s ním o rok prodloužili, kontrakt je jednocestný na 900 tisíc dolarů.
2. ZÁŘÍ
10:55 - VÝMĚNA - S blížícím se startem sezony získali hokejisté New Jersey hodně zajímavou posilu do útoku, z Nashvillu přivedli Luka Evangelistu (24). Kanadský forvard sice nemá úplně zvučné jméno, ale má za sebou sezonu s 56 body (12+44), což z něj u Predators udělalo čtvrtého nejproduktivnějšího hráče mužstva. Devils za něj obětovali volby v 1. a 2. kole draftu 2028.
07:45 - PŘESTUP - Velmi zajímavý příchod hlásí vedení NY Rangers, které se dohodlo na roční smlouvě s Eeli Tolvanenem (27). Finský útočník, který má v NHL odehráno v dresech Nashvillu a Seattlu už 423 zápasů, si vydělá 1,5 milionu dolarů.
31. SRPNA
17:11 - ODCHOD Z NHL - S třinácti sezonami za sebou se s NHL loučí všestranný švédský útočník Calle Järnkrok (34), hrát bude nově za Brynäs v SHL. Mistr světa z roku 2013 v následujícím ročníku naskočil do prvních zápasů za Nashville, kde také v zámoří působil nejdéle. Oblékl i dresy Seattlu, Calgary a poslední čtyři sezony hrál za Toronto. S Predators si v roce 2017 zahrál finále Stanley Cupu. Celkem odehrál 774 utkání základní části a ke 143 gólům přidal 173 nahrávek. Ve vyřazovacích bojích stihl 105 duelů.
30. SRPNA
00:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Mladý obránce Chicaga Kevin Korchinski (22) prodloužil s Chicagem o další dva roky a vydělá si 2,7 milionu dolarů. Sedmička draftu z roku 2022 odehrála u Blackhawks celou sezonu 2023/24, ale následně během dvou ročníků působil Kanaďan spíš na farmě a během dvou let stihl v NHL jen 29 zápasů s jedním gólem.
28. SRPNA
23:46 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Elitní obránce Cale Makar (27) se dle očekávání dočkal prodloužení smlouvy s Coloradem. A nový osmiletý kontrakt, který bude platný od ročníku 2027/28, z něj dělá nejlépe placeného hráče historie a prvního vůbec, který bude vydělávat přes dvacet milionů dolarů ročně. Celkem si vítěz Stanley Cupu s Avalanche a dvojnásobný nejlepší obránce NHL přijde na 163 milionů dolarů. Tedy přiblině 3,3 miliardy korun. Více informací najdete v článku.
11:33 - POZVÁNKA DO KEMPU - Vicemistr světa s Kanadou brankář Chris Driedger (32) po roce v barvách Traktoru Čeljabinsk v KHL zabojuje o dres Vancouveru. Rodák z Winnipegu si NHL poprvé zahrál v barvách Ottawy už v ročníku 2014/15, působil také na Floridě a v Seattlu, přesto se dostal jen na 67 startů. V pěti případech udržel čisté konto, celkem vychytal 31 výher.
06:30 - SPEKULACE - Trojnásobný držitel Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL Connor Hellebuyck (33) požádal Winnipeg o výměnu. Americký gólman, jenž na únorových olympijských hrách v Miláně dovedl tým USA ke zlatým medailím, informaci zveřejnil prostřednictvím svého agenta. Klub se k tomu zatím nevyjádřil. Více najdete v článku.
25. SRPNA
20:36 - ODCHOD Z NHL - Rodák z amerického Hanoveru útočník Mike Hardman (27) odchází do Švédska, kde bude hrát za HV71. Dvouletý kontrakt s New Jersey vytěžil naposledy jen na dva zápasy v prvním týmu, v NHL hrál také za Chicago a celkem ve 39 utkáních dal jeden gól.
20:20 - POZVÁNKA DO KEMPU - Stagnující kariéru se pokusí ve Washingtonu nakopnout brankář Cal Petersen (31), kterého Capitals ozkouší v kempu. Borec, který ještě v sezoně 2021/22 zvládl za Los Angeles dvacet vítězství v sezoně a následně podepsal tříletou smlouvu na patnáct milionů dolarů, strávil poslední dva roky jen na farmě v AHL. V sezoně 2025/26 patřil Minnesotě, chytal ale jen v záložním celku v Iowě.
19:05 - ODCHOD Z NHL - Po dvanácti sezonách, 805 odehraných zápasech a 446 získaných bodech (185+261) opouští NHL americký útočník Kevin Hayes (34), hrát bude v KHL za Kazaň. V NHL začínal trojnásobný účastník mistrovství světa v sezoně 2014/15 v barvách New York Rangers a zahrál si také za Winnipeg, Philadelphii, St. Louis a naposledy Pittsburgh. Šestkrát překročil v sezoně čtyřicetibodovou hranici, naposledy získal ve 28 utkáních čtyři góly a stejný počet asistencí.
21. SRPNA
19:27 - ODCHOD Z NHL - Po roce boje o NHL na farmách Tampy Bay a Detroitu odchází německý reprezentační útočník Wojciech Stachowiak (27) do Švédska, bude hrát za Örebro. Majitel stříbra z MS v roce 2023 v AHL odehrál 48 utkání a získal 32 bodů (13+19), do NHL se neprobil.
19. SRPNA
17:44 - PŘESTUP - Kanadské křídlo Nolan Foote (25) opouští po jedné sezoně Floridu (v prvním týmu odehrál 12 zápasů a dal jeden gól) a odchází do Philadelphie, se kterou podepsal roční dvoucestnou smlouvu. Bývalý útočník New Jersey má za sebou 42 startů v NHL, ve kterých vstřelil sedm branek.
17:03 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký obránce Scott Morrow (23) zůstane další rok u New York Rangers, podepsal dvoucestnou smlouvu, jenž mu zaručuje 850 tisíc dolarů v prvním týmu a 125 tisíc na farmě. Bývalý bek Caroliny rozdělil ročník mezi první tým a AHL, za Rangers stihl nahrát na šest gólů ve 29 zápasech.
06:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V uplynulé sezoně odehrál za Philadelphii v NHL pouze jeden zápas, přesto Hunter McDonald (24) podepsal s klubem nový dvouletý dvoucestný kontrakt s průměrným ročním příjmem 912 500 dolarů. Americký obránce má v AHL odehráno již 147 utkání a zapsal 27 bodů (4+23).
16. SRPNA
12:58 - ODCHOD Z NHL - Kanadský útočník Nicolas Aubé-Kubel (30) končí v organizaci Minnesoty, za kterou odehrál v sezoně 2025/26 jen šest utkání a míří do KHL, kde bude oblékat barvy Dinama Minsk. Téměř stokilový křídelník hrál v lize od ročníku 2018/19 za Philadelphii, Colorado, Toronto, Washington, Buffalo, NY Rangers a Wild a ve 310 zápasech dal 32 gólů. Jeho největším úspěchem je zisk Stanley Cupu s týmem Avalanche, Aubé-Kubel je známý tím, že krátce po výhře se slavnou trofejí spadl na led a poničil jí.
14. SRPNA
13:14 - ODCHOD Z NHL - Nováček roku 2011 útočník Jeff Skinner (34) podepsal pro příští sezonu kontrakt se švýcarským Bielem. Bývalá sedmička draftu rozvázala v únoru smlouvu v San Jose a od té doby je bez angažmá. Stříbrný medailista z MS s Kanadou z roku 2017 odehrál většinu kariéry v Carolině a Buffalu a má za sebou šest třicetigólových sezon. Celkem v 1110 zápasech vstřelil 379 gólů a na 333 nahrál. Zajímavostí je, že během šestnácti sezon v NHL se jedinkrát dostal do play off, v roce 2025 byl s Edmontonem až ve finále.
06:00 - PODPIS - Americký útočník Sasha Pastujov (23) bude pokračovat v organizaci Montrealu, kde podepsal novou roční dvoucestnou smlouvu na 850 tisíc dolarů. Forvard, jehož si na draftu v roce 2021 vybral ze 66. pozice Anaheim, na první start v NHL stále čeká, v AHL má nicméně odehráno již 160 zápasů, ve kterých posbíral 125 bodů (48+77).
13. SRPNA
10:41 - ODCHOD Z NHL - Slibný start do kariéry v NHL postupně juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2020 Calen Addison (26) proměnil v odchod do KHL, podepsal s týmem Šanghaj Dragons. Rodák z Manitoby má za sebou 152 utkání v NHL a na obránce slušných 50 bodů, jenže poslední dvě sezony strávil jen v AHL. Naposledy patřil New Jersey, za Utica Comets získal 31 bodů v 65 zápasech.
11. SRPNA
21:11 - PODPIS - Adam Novotný (18), na 24. místě nejvýše draftovaný Čech letošní dražby talentů NHL, podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Vancouver Canucks. Rodák z Hradce Králové má za sebou jednu sezonu v juniorské OHL v Peterborough, celkem si může vydělat 3,225 milionu dolarů.
10. SRPNA
23:53 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Už svůj třetí kontrakt s Winnipegem podepsal obránce Tyler Bauer (24) a jistě doufá, že mu konečně pomůže okusit NHL. Smlouva je na 1,75 milionu dolarů a ve druhém roce je jednocestná. Bauer je defenzivním bekem, naposledy za Manitobu vstřelil v 52 zápasech jeden gól a na čtyři nahrál, ale v lize patřil k těm naprosto nejobávanějším bitkařům. V ročníku 2025/26 se sedmkrát pobil. Jeho listopadový souboj s Yanickem Turcottem byl zvolen v AHL rvačkou roku.
12:43 - ODCHOD Z NHL - Kanadský útočník Massimo Rizzo (25) má za sebou dvouletou smlouvu, kterou podepisoval v roce 2024 s Philadelphií a odchází hrát za švédský Kalmar. Borec ze sedmého kola draftu 2019 se od podpisu kontraktu s Flyers stěhoval do Bostonu, Nashvillu a NY Rangers, v lize ale nikdy nehrál.
8. SRPNA
10:47 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ruský křídelník Nikita Grebjonkin (23) si v příštích dvou letech ve Philadelphii vydělá 2,2 milionu dolarů. Bývalý hráč Toronta má za sebou první sezonu v dresu Flyers, ke 14 bodům (4+10) v 55 zápasech přidal také 46 trestných minut. Do další sezony také vstoupí s novým číslem, místo 29 bude nosit 17.
6. SRPNA
21:44 - ODCHOD Z NHL - Americký křídelník Hudson Fasching (31) se po roce na farmě Columbusu v Clevelandu vydává do Švédska, kde bude hrát za AIK. Fasching za Buffalo, Arizonu a New York Islanders odehrál 175 zápasů, ve kterých dal 17 branek a 23 připravil. Reprezentoval také USA na MS v roce 2016 a na MSJ v letech 2014 a 2015.
18:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ačkoliv má za poslední dvě sezony bilanci jen 47 utkání, dvě branky a 12 nahrávek podepsal útočník Ville Koivunen (23) s Pittsburghem osmiletou smlouvu, která mu ročně zaručuje čtyři miliony dolarů. Rodák z Oulu je juniorským vicemistrem světa s Finskem, v roce 2021 ho draftovala Carolina ve 2. kole.
3. SRPNA
12:06 - PODPIS - Německý reprezentační obránce Maksymilian Szuber (23), kterého Utah na konci června vyměnil do Montrealu, podepsal v Kanadě roční dvoucestný kontrakt, který mu v prvním týmu zařídí 850 tisíc dolarů, ale na farmě jen 135 tisíc. Majitel stříbra z mistrovství světa v roce 2023 má na kontě v NHL jediný zápas ze sezony 2023/24, v uplynulém ročníku byl na farmě v Tucsonu s 11 góly nejlépe střílejícím bekem.
1. SRPNA
13:36 - ODCHOD Z NHL - Po konci roční dvoucestné smlouvy s Buffalem, během které se nevyškrábal z farmy v Rochesteru, bude poprvé v kariéře Jake Leschyshyn (27) hrát hokej v Evropě. Podepsal na rok s finským HIFK. Leschyshyn má na kontě 77 zápasů za Vegas a NY Rangers, ve kterých dal dva góly. Jeho otec Curtis byl trojkou draftu v roce 1988 a vyhrál Stanley Cup s Coloradem v roce 1996.
31. ČERVENCE
20:07 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - San Jose buduje jeden z nejlepších mladých týmů celé soutěže a jeho součástí bude minimálně další čtyři roky také útočník Collin Graf (23). Průměrný roční příjem nedraftovaného Američana bude 4,25 milionu dolarů. Rodák ze státu Massachusetts poprvé odehrál kompletní ročník, v 81 zápasech dal 21 gólů a na 25 nahrál. Stal se třetím nejlepším střelcem týmu.
16:06 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký útočník Tommy Novak (29) zůstane další tři sezony v Pittsburghu a průměrně bude vydělávat 4,65 milionu dolarů. Se 42 body byl naposledy sedmým nejproduktivnějším hráčem Pens a jako jediný v týmu odehrál všech 82 zápasů základní části. Osm bodů (1+7) získal následně na MS v hokeji, v tomto směru byl nejlepším hráčem týmu USA.
12:19 - ODCHOD Z NHL - Poslední sezonu rozdělil veterán Louis Domingue (34) mezi Novosibirsk v KHL a farmu Floridy v Charlotte. Gólman, který v NHL odchytal aspoň jeden zápas v sedmi týmech, se ale do prvního týmu Floridy neprobojoval a další sezonu stráví v italském Bolzanu.
30. ČERVENCE
20:14 - PŘESTUP - Někdejší talent, juniorský mistr světa, majitel seniorského bronzu a hráč z prvního kola draftu Colin White (29) míří s roční dvoucestnou smlouvou (900/400 tisíc dolarů) do New Jersey. Američanův herní vývoj se po slibném vstupu do NHL v barvách Ottawy zasekl, v posledních letech patřil Floridě, Montrealu, Pittsburghu a San Jose, ale nedařilo se mu. Devils také o rok prodloužili s obráncem Topiasem Vilénem (23), který v ročníku 2025/26 v dubnu dvěma zápasy v NHL debutoval.
29. ČERVENCE
17:04 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Macklin Celebrini (20) podepsal se San Jose nejlukrativnější smlouvu v historii NHL. Hvězdný kanadský útočník bude v barvách organizace Sharks po dobu pěti let každý rok vydělávat 18,8 milionů dolarů, tedy bezmála 400 milionů korun. Více informací najdete v článku.
28. ČERVENCE
23:19 - ODCHOD Z NHL - V pěti sezonách se v dresu Los Angeles střídavě objevoval švédský obránce Jacob Moverare (27), nahrál 109 utkání a ke dvěma brankám přidal devět nahrávek. Dalších 163 utkání ale strávil jen na farmě v AHL a teď se rozhodl pro odchod, na dva roky podepsal se švýcarským Zugem.
27. ČERVENCE
20:24 - VÝMĚNA - Po dvou povedených sezonách na farmě Montrealu v Lavalu, ve kterých získal 44 a 53 bodů, opouští tým americký útočník Sean Farrell (24), který putuje do Anaheimu. A to s šesti zápasy v NHL na kontě a dvěma účastmi na MS. Opačným směrem míří další Američan Sasha Pastujov (23), ten ještě v lize nehrál.
06:30 - PODPIS - Vedení Anaheimu na letošním draftu z 15. pozice draftovalo Nikitu Klepova (18) a nyní s americko-ruským útočníkem podepsalo i tříletý nováčkovský kontrakt. Talentovaný hokejista, jenž v uplynulé sezoně hrál v OHL za Saginaw Spirit, v 67 utkáních zaznamenal 97 bodů (37+60).
26. ČERVENCE
18:19 - ODCHOD Z NHL - Další sada hráčů opouští zámořská kluziště. Do Švédska míří z Vancouveru útočník Nils Aman (26), který bude hrát za Djurgarden a Julian Gauthier (28), jenž farmu St. Louis Blues vymění za Brynäs. A ještě je tu trio, které podepsalo do KHL. Jde o brankáře Huntera Sheparda (30), kterého čeká angažmá v Astaně, útočníka Nathana Légarého (25), který míří do Čeljabinsku a dalšího brankáře Vjačeslava Butejece (24), jenž si zahraje za Šanghaj.
25. ČERVENCE
12:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Cole Sillinger (23) podepsal novou tříletou smlouvu s Columbusem. Podle serveru Sportsnet si díky ní zajistil celkový příjem ve výši 13 875 milionu dolarů (přibližně 335 milionů korun). Kanaďan, jenž byl v pozici chráněného volného hráče, nemusí díky dohodě k arbitráži.
11:56 - PODPIS - Švýcarský brankář Akira Schmid (26) podepsal dvouletou smlouvu s Floridou. Panthers o dohodě informovali na klubovém webu. Podle serveru puckpedia.com vynese kontrakt Schmidovi celkem čtyři miliony dolarů (téměř 85 milionů korun). Schmid je majitelem stříbrné medaile z MS v roce 2024.
23. ČERVENCE
18:50 - PODPIS - Obránce Max Pšenička (19) uzavřel tříletou nováčkovskou smlouvu s Utahem, který si ho vybral při loňském draftu ze 46. místa. Pšenička, na jehož kontě je vedle jiného i 16 extraligových startů a dva vstřelené góly v dresu Plzně, má za sebou první kompletní sezonu v zámoří. V juniorské WHL odehrál za Portland 53 utkání a s 30 body za osm branek a 22 asistencí patřil k triu nejproduktivnějších zadáků týmu.
16:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Brankář Jet Greaves (25) má za sebou v NHL průlomovou sezonu, když v dresu Columbusu nastoupil do 55 zápasů. Vedení Blue Jackets ho odměnilo novou tříletou smlouvou s průměrným příjmem pět milionů dolarů. Greaves mimochodem hájil barvy Kanady na posledním mistrovství světa a měl bilanci 6-2.
15:05 – PŘESTUP – Patrick Kane (37) se vrací na místo činu! Americký útočník, jenž poslední tři sezony hrál za Detroit, se vrací do Chicaga, kde strávil většinu kariéry a v organizaci slavil třikrát Stanley Cup. S vedením Blackhawks se domluvil na dvouletém kontraktu s průměrným příjmem 8 milionů dolarů. Více informací najdete v článku.
08:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský útočník Danton Heinen (31) přidá v NHL další sezonu v dresu Columbusu, kde podepsal roční smlouvu na milion dolarů. Pro veterána, který už v lize získal 253 bodů, je přesto jen dvoucestná, na farmě bude pobírat 550 tisíc dolarů.
07:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - O svou šanci v NHL bude i nadále bojovat Joey Larson (25), jenž se s vedením NY Islanders domluvil na dvouleté dvoucestné smlouvě s průměrným příjmem 875 tisíc dolarů. Americký forvard sice odehrál 69 utkání v AHL a dalších 111 přidal v NCAA, na první start v nejlepší lize světa však stále čeká.
22. ČERVENCE
06:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Český obránce Mikuláš Hovorka (25) boj o NHL ještě nevzdává. S Floridou se domluvil na novém ročním dvoucestném kontraktu, díky kterému si s jistotou přijde na 150 tisíc dolarů – pokud by však působil v NHL, mohlo by to být až 850 tisíc dolarů.
06:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dlouho to vypadalo, že Jason Robertson (27) změní působiště, nakonec však s Dallasem podepsal roční kontrakt na 12 milionů dolarů. Americký útočník má za sebou skvělou sezonu, ve které v 82 zápasech nasbíral 96 bodů (45+51) a jasně ovládl týmovou produktivitu.
21. ČERVENCE
20:16 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce John Marino (29) prodloužil o osm let smlouvu s Utahem. Kontrakt vstoupí v platnost v sezoně 2027/28 a spoluhráči Karla Vejmelky ročně vynese 6,75 milionu dolarů. Marino v uplynulém ročníku NHL odehrál 80 zápasů a zaznamenal osobní maximum 36 bodů za čtyři branky a 32 přihrávek. V hodnocení plus/minus obsadil v základní části s bilancí +42 dělené páté místo.
18. ČERVENCE
22:33 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Hlavní hvězda Chicaga útočník Connor Bedard (21) podepsal na dalších pět let s Blackhawks, ročně bude vydělávat 15 milionů dolarů. Jednička draftu z roku 2023 má za sebou tři ročníky v NHL ve kterých postupně získala 61, 67 a 75 bodů.
17. ČERVENCE
20:38 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce Jamie Drysdale (24) se vyhnul arbitráži s Philadelphií, s Flyers se dohodl na čtyřleté smlouvě s průměrným příjmem 6,5 milionu dolarů. Šestka draftu z roku 2020 si s 32 body v základní části vyrovnala bodově nejlepší sezonu kariéry, další čtyři body (2+2) zapsal Kanaďan v deseti zápasech vyřazovací části.
15:00 - ODCHOD Z NHL - Dva zkušení útočníci opouští organizaci Winnipegu, ačkoliv sezonu 2025/26 strávili jen na farmě v Manitobě. Jde o útočníky Phila Di Giuseppeho (32), který i s 302 starty v NHL (28+53) na kontě míří do švédského Björklövenu a Jareta Andersona-Dolana (26), který v SHL bude hájit dres Brynäs. Kanaďan hrál v NHL hlavně za Los Angeles, stihl ale také hájit barvy Kanady na zlatém mistrovství světa v roce 2021.
12:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Současní ligoví vítězové Carolina o rok dvoucestně prodloužili s ruským útočníkem Viktorem Neučevem (22), který na svoj premiéru v NHL čeká. V lednu byl součástí trejdu, který pro něj znamenal stěhování z Buffala.
06:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Urostlý forvard Kirby Dach (25) bude i nadále působit v Montrealu. Trojka draftu z roku 2019, která v klubu působí od sezony 2022/23, s Canadiens podepsala roční smlouvu na 3,6 milionu dolarů. Útočník, jenž se často potýká se zdravotními problémy, v uplynulém ročníku odehrál 37 zápasů a získal v nich 15 bodů (8+7). V play off přidal dalších 19 duelů a pět bodů (4+1).
06:15 - PODPIS - Kanadský útočník Connor McMichael (25), který byl v červnu vytrejdován z Washingtonu do St. Louis, podepsal v novém působišti šestiletý kontrakt s průměrným výdělkem 6,75 milionu dolarů.
16. ČERVENCE
19:17 - ODCHOD Z NHL - Po ročním neúspěšném boji o dres Calgary se vrací do KHL ruský gólman Ivan Prosvetov (27), podepsal s Avangardem Omsk. Bývalý brankář Arizony a Colorada s 24 starty v NHL na kontě odchytal ročník 2024/25 v dresu CSKA Moskva.
08:38 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký útočník Trevor Zegras (25) se po životní sezoně v NHL a před plánovanou arbitráží dohodl na čtyřleté smlouvě s Philadelphií. Flyers uvedli, že s chráněným volným hráčem podepsali kontrakt na 36,5 milionu dolarů.
08:00 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Forvard Cole Perfetti (24) podepsal v NHL nový, pětiletý kontrakt s Winnipegem na celkem 30 milionů dolarů (více než 630 milionů korun). Kanaďan byl chráněným volným hráčem a díky dohodě, o níž Jets informovali na klubovém webu, se vyhne arbitráži.
15. ČERVENCE
15:10 - PŘESTUP - Majitel 33 branek z uplynulé sezony útočník Anthony Mantha (31) podepsal dvouletou smlouvu s New Jersey Devils, zajistí mu průměrný příjem 4,75 milionu dolarů. Stokilový vicemistr světa s Kanadou z roku 2019 působil naposledy v Pittsburghu, Devils budou jeho šestým působištěm.
14. ČERVENCE
18:38 - PODPIS - Dva mladíci z prvního kola posledního draftu se dočkali tříletých nováčkovských kontraktů. Jde o třináctku švédského obránce Malteho Gustafssona (18), který patří NY Islanders a osmnáctku finského útočníka Olivera Suvanta (17), jenž je hráčem Washingtonu.
17:10 - PODPIS - Vedení Pittsburghu podepsalo dvouletou smlouvu s útočníkem Nicholasem Robertsonem (24), kterého získalo na začátku července výměnou z Toronta. Kontrakt pro něj celkem znamená 6,5 milionu dolarů. Robertson má za sebou nejlepší sezonu v NHL, vstřelil 16 gólů a na stejný počet nahrál.
07:15 - PODPIS - Na draftu si Minnesota vybrala Filipa Růžičku (18) až v pátém kole letošního draftu, přesto už má český gólman tříletou nováčkovskou smlouvu v kapse. Urostlý (202 cm) brankář uplynulou sezonu strávil v kanadské WHL, kde hájil barvy Brandon Wheat Kings. U Wild si ročně přijde na 987 500 dolarů.
07:00 - PŘESTUP - Nový roční kontrakt v hodnotě 850 tisíc dolarů podepsal s Detroitem obránce Ronald Attard (27). Americký bek dosud v NHL nastoupil jen do 29 zápasů a všechny odehrál v dresu Flyers. Naposledy patřil Coloradu.
06:55 - PŘESTUP - Švédský obránce Fabian Lysell (23) poprvé v rámci NHL mění působiště. Poté, co se výrazněji neprosadil v Bostonu, zkusí své štěstí v Coloradu, které s ním podepsalo roční kontrakt na 850 tisíc dolarů. V roce 2021 byl draftován už z 21. pozice.
13. ČERVENCE
23:28 - KONEC KARIÉRY - S hokejem se loučí cestovatel Jordan Oesterle (34). Nedraftovaný americký obránce si NHL poprvé zahrál v sezoně 2014/15 v barvách Edmontonu, pak působil také v Chicagu, Arizoně, Detroitu, Calgary, Bostonu a naposledy v Nashvillu. Za ten v sezoně 2025/26 odehrál jediný zápas, zbytek strávil na farmě, kde byl velmi produktivní. Celkem v soutěži nahrál 409 utkání a získal 96 bodů (23+73). V bojích o Stanley Cup se objevil v devíti případech. Je majitelem bronzu z MS v roce 2018.
22:34 - VÝMĚNA - Na trejdu na úrovni AHL se dohodly celky Washingtonu a Buffala. První jmenovaný získal stokilového útočníka Tylera Kopffa (23), který rozdělil poslední sezonu mezi AHL a ECHL. Opačným směrem míří nedraftovaný forvard Zac Funk (22), který na tom byl herně stejně.
22:25 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Minimálně ještě rok zůstane s týmem New York Rangers obránce Braden Schneider (24), jeho nový kontrakt má hodnotu 5,5 milionu dolarů. Kanaďan má za sebou pět sezon v lize a jinde nikdy nehrál, v posledním ročníku byl jedním ze čtyř hráčů týmu, který zvládl všech 82 zápasů, získal v nich 18 bodů.
19:02 - PODPIS - Osmý hráč letošního draftu útočník Viggo Björck (18) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Winnipegem, který mu ročně může zaručit 1,075 milionu dolarů. Rodák ze Stockholmu má za sebou jednu celou sezonu v SHL, v dresu Djurgardenu ve 42 zápasech dal šest gólů a na devět nahrál.
17:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po bodově nejlepší sezoně kariéry podepsal útočník Peyton Krebs (25) s Buffalem novou smlouvu, je čtyřletá a znamená roční příjem 4,5 milionu dolarů. Mistr světa s Kanadou z roku 2023 odehrál v sezoně 2025/26 poprvé v kariéře 82 zápasů a získal 39 bodů. V play off jich přidal dalších šest (2+4).
14:25 - ODCHOD Z NHL - Po dvou sezonách, ve kterých za Philadelphii odehrál 64 zápasů a získal 15 bodů (5+10), odchází hrát do švýcarského Bernu lotyšský útočník Rodrigo Abols (30). Zkušený forvard je majitelem bronzu z mistrovství světa v roce 2023.
08:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský útočník Colton Dach (23) bude pokračovat v dresu Edmontonu. Důrazný forvard po příchodu z Chicaga zaujal vedení Oilers natolik, že s ním podepsalo novou dvouletou smlouvu s průměrným ročním příjmem 1,2 milionu dolarů.
11. ČERVENCE
15:15 - PODPIS - Po čtyřech sezonách v barvách Nižného Novgorodu v KHL podepsal dvouletý kontrakt s Montrealem ruský bek Bogdan Konjuškov (23). Vynést mu může dva miliony dolarů. To vše po sezoně, kdy se se 38 body stal třináctým nejproduktivnějším obráncem ligy.
14:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu útočník Oskar Sundqvist (32) zůstává v St. Louis, ale přistoupil jen na dvoucestnou smlouvu (850/300 tisíc dolarů). A to i přesto, že za Blues v uplynulém ročníku získal 17 bodů v 52 zápasech. V lize celkem odehrál 545 utkání.
12:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce David Špaček (23) podepsal s Minnesotou roční dvoucestnou smlouvu. Pokud bude v NHL, v níž letos syn olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Jaroslava Špačka debutoval, vydělá si 850 000 dolarů (skoro 18 milionů korun). Na farmě by to bylo 110 000 dolarů (přes 2,3 milionu korun).
9. ČERVENCE
22:02 - PODPIS - Krátce po draftu, kde si ho na 54. místě vybral Pittsburgh, podepsal reprezentační obránce a dvojnásobný medalista z MS do 20 let Tomáš Galvas (20) s Penguins tříletý nováčkovský kontrakt. Rodák ze Zlína byl v sezoně 2025/26 s 24 body ve 32 zápasech nejproduktivnějším obráncem Liberce v extralize.
21:28 - PODPIS - Po červnovém trejdu z NY Rangers podepsal s Montrealem roční dvoucestnou smlouvu (850/175 tisíc dolarů) juniorský mistr světa z roku 2021 útočník Brett Berard (23). V sezoně 2024/25 dal za Rangers svých prvních šest gólů v NHL, v uplynulém ročníku měl ale ve 13 zápasech jen bilanci 0+0.
21:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Trojice hokejistů bojujících o místo v NHL má u svých stávajících celků nové roční kontrakty. Jde o útočníky Rileyho Durana (24) v Bostonu, Xaviera Bourgaulta (23) v Ottawě a obránce Aleksiho Heimosalmiho (23) v Carolině.
19:32 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Anaheim dorovnal vysokou kvalifikační nabídku Philadelphie a podepsal se švédským mladíkem Leem Carlssonem (21) pětlietou smlouvu, která mu vynese 90 milionů dolarů. Celkem 18 milionů dolarů ročně ještě žádný hokejista v historii soutěže ještě nikdy nebral. Více najdete v článku.
15:15 - ODCHOD Z NHL - Roční smlouva skončila v Calgary obránci Nicku Cicekovi (26), ale hrál jen na farmě v AHL, kde nosil na dresu "áčko" a se 119 minutami byl druhým nejtrestanějším hráčem. Bývalý bek San Jose už další kontrakt řešit nebude, odchází do KHL hrát za Šanghaj Dragons.
12:48 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Během letošních úspěšných bojů o Calder Cup zářil v dresu pozdějších vítězů Toronto Marlies také obránce William Villeneuve (24). Ve 24 zápasech získal 23 bodů (2+21) a Maple Leafs s ním prodloužili o dva roky. Kontrakt je stále dvoucestný, na farmě ale zaručuje slušný příjem 400 tisíc dolarů. V NHL debutoval třemi zápasy v sezoně 2025/26.
12:36 - PODPIS - Dalším článkem do ruské kolonie v Columbusu by se mohl stát brankář Sergej Ivanov (22), který s týmem podepsal dvouletou smlouvu s hodnotou 1,9 milionu dolarů. Klub ho získal v 5. kole draftu 2022, v uplynulém ročníku měl za Petrohrad v KHL bilanci 13-11-2.
8. ČERVENCE
22:30 - PODPIS - Se 46 body čtvrtý nejproduktivnější obránce KHL poslední sezony Reilly Walsh (27) se po jednom roce v barvách Barysu Astana vrací do boje o NHL, podepsal roční dvoucestnou smlouvu (850/375 tisíc dolarů) s Montrealem. V lize má na kontě jeden zápas za New Jersey, ale patřil i Bostonu a Los Angeles.
20:53 - PODPIS - Podruhé vyráží zkusit štěstí reprezentační obránce a mistr světa z roku 2024 Libor Hájek (28), který podepsal roční dvoucestnou smlouvu se San Jose. Současný extraligový mistr s Pardubicemi má na kontě 110 utkání za New York Rangers, ve kterých získal 12 bodů. V prvním týmu může vydělávat 850 tisíc dolarů, na farmě jen 325 tisíc.
19:17 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Utah Mammoth dorovnal kvalifikační nabídku New Jersey na svého útočníka Barretta Haytona (26) a Kanaďan si tak v příštím roce vydělá 4,775 milionu dolarů. Pátý hráč draftu 2018 se zatím v lize hledá, naposledy získal jen 25 bodů (10+15) v 67 zápasech a jeho maximem v jedné sezoně je 46.
14:32 - ODCHOD Z NHL - Ruské křídlo Daniel Guščin (24) končí snažení o NHL a míří do Jekatěrinburgu v KHL. Naposledy hráč Colorada stihl od roku 2022 celkem 18 startů za San Jose, ve kterých získal pět bodů (2+3). Za Avalanche si v lize nezahrál.
12:07 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nadějný obránce Tyson Hinds (23) si v Anaheimu vysloužil dvouleté jednocestné prodloužení s celkovým výdělkem 1,8 milionu dolarů. Juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2023 v poslední sezoně v NHL debutoval, v základní části zvládl šest utkání a v play off dokonce devět. A získal tam i jednu nahrávku.
11:59 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Stokilový americký obránce Roman Schmidt (23), který rozhodně nejde pro ránu daleko, s Minnesotou prodloužil o další rok. To pro něj znamená 850 tisíc dolarů v prvním týmu a 100 tisíc na farmě. Na premiéru v NHL čeká, poslední ročník rozdělil v AHL mezi Syracuse, Lehigh Valley a Iowu, odehrál 48 zápasů, třikrát nahrával a odseděl si 94 trestných minut.
7. ČERVENCE
17:45 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Pátý rok v barvách Ottawy by měl přidat veterán Claude Giroux (38). Ačkoliv jeho produktivita u Senators jen klesala (79, 64, 50, 49) na ledě je stále platným článkem. Roční kontrakt pro něj znamená příjem dva miliony dolarů, další tři miliony může získat na bonusech. Více najdete v článku.
13:45 - ODCHOD Z NHL - Útočník David Kämpf (31) ukončil působení v NHL a podepsal tříletou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Mistr světa z roku 2024 hrál v zámoří za Chicago, Toronto, Vancouver a Washington, celkem v 576 zápasech základní části sesbíral 149 bodů (50+99). Objevil se i ve 35 duelech play off. Více najdete v článku.
10:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský mistr světa z roku 2023 obránce Justin Barron (24) prodlužuje s Nashvillem, roční smlouva mu vynese 1,575 milionu dolarů. Pětadvacátý hráč draftu 2020 v posledním ročníku stihl 52 zápasů, vůbec neskóroval a připsal si devět nahrávek. V NHL hrál také za Montreal.
09:58 - PŘESTUP - Kanadský zadák Colton White (29) podruhé v kariéře opouští New Jersey, na další dvě sezony podepsal kontrakt s Columbusem. Je jednocestný a pro bývalého hráče Anaheimu bude znamenat výdělek 1,75 milionu dolarů. White v soutěži odehrál 107 zápasů a zaznamenal 14 nahrávek. Gól ještě nedal.
6. ČERVENCE
20:46 - PODPIS - Slovenský obránce Šimon Nemec (23) se dohodl s Calgary na pětiletém kontraktu v průměrné hodnotě 7,25 milionu dolarů, což z něj činí jednoho z nejlépe placených Slováků historie NHL. Flames získali někdejší dvojku draftu koncem června z New Jersey.
20:02 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Brankář Jakub Málek (24) podepsal novou dvouletou smlouvu s New Jersey, za které si v NHL ještě nezachytal. Podle podmínek dvoucestného kontraktu může vydělat až 1,75 milionu dolarů, na farmě v AHL zhruba čtvrtinu. Málka draftovali Devils v roce 2021 ve čtvrtém kole na 100. pozici. V AHL odchytal za Uticu 31 utkání s průměrem 2,75 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 89,5 procenta, dvakrát nastoupil za Adirondack v ECHL.
09:49 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce Pavel Minťukov (22) uzavřel jako chráněný volný hráč nový kontrakt s Anaheimem na pět let. Podle webu kanadské televizní stanice TSN zaručí dvaadvacetiletému Rusovi celkový příjem 36 milionu dolarů. Minťukovovi skončil tříletý nováčkovský kontrakt dohromady na 2,75 milionu dolarů.
00:18 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Columbus nedokázal pořádně využít kvalit ruského útočníka Jegora Činakova (25), ale po prosincovém trejdu do Pittsburghu to byla jiná. Borec z prvního kola draftu zaznamenal ve 43 zápasech bilanci 18+18 a s Penguins podepsal na tři roky. Průměrně si vydělá 6,25 milionu dolarů. Pens prodloužili také s lotyšským brankářem Artursem Šilovsem (25), který si během dalšího ročníku přijde na 2,8 milionu dolarů.
5. ČERVENCE
23:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Do nabité obrany Minnesoty se víc a víc tlačí Daemon Hunt (24). V uplynulém ročníku stihl 32 zápasů a šestkrát nahrával a naskočil i do pěti duelů vyřazovací části. Wild ho ocenili roční jednocestnou smlouvou na 900 tisíc dolarů.
23:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V prosinci přišel do Edmontonu v rámci trejdu s Nashvillem obránce Spencer Stastney (26). Ve 36 zápasech měl sice bilanci jen 1+0 – ačkoliv za Predators měl do té doby v ročníku 1+8 – přesto u Oilers zůstane. Jeho nový kontrakt je na rok s příjmem 1,525 milionu dolarů.
21:24 - PŘESTUP - Dvoucestnou smlouvu (ale se solidním farmářským příjmem 525 tisíc dolarů), podepsal s Washingtonem zkušený obránce Jacob MacDonald (33), který naposledy patřil Coloradu. Poslední ročník kvůli zranění strávil téměř celý na marodce, jinak je známý pro svou produktivitu. V sezoně 2024/25 dal například v 63 zápasech AHL 31 gólů.
11:43 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský útočník Ryan Tverberg (24), který v ročníku 2025/26 výrazně pomohl Toronto Marlies k zisku Calder Cupu, zůstane další rok u Maple Leafs, za které naposledy zvládl první dva zápasy v NHL. V prvním týmu si může vydělat 850 tisíc dolarů, na farmě jen 250 tisíc.
11:36 - PŘESTUP - Po jednom ročníku v Providence Bruins v AHL má možnost se do NHL vrátit obránce Christian Wolanin (31), bronzový medailista z MS s týmem USA z roku 2021 podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Coloradem (850/400 tisíc dolarů). V NHL už hrál za Buffalo, Los Angeles, Ottawu a Vancouver a získal 23 bodů v 86 zápasech.
11:27 - PŘESTUP - Gólman Zach Sawchenko (28) po dvou ročníkách na farmě Columbusu podepsal dvoucestně s šampionem z Caroliny a bude čekat na další šanci v NHL. Tam chytal naposledy za San Jose v ročníku 2021/22.
01:25 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Krátce po trejdu z Dallasu podepsal v Nashvillu šestiletou smlouvu kanadský útočník Mavrik Bourque (24), ročně mu vynese 5,5 milionu dolarů. Třicátý muž draftu 2020 má za sebou průlomový ročník, odehrál všech 82 zápasů a ke 20 gólům přidal i 21 nahrávek.
4. ČERVENCE
22:12 - PŘESTUP - V boji o NHL bude křídelník Chase Stillman (23) pokračovat v Detroitu, kde podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Detroitem. Naposledy patřil Vancouveru, předtím Pittsburghu a New Jersey, ale NHL si ještě nezahrál.
16:44 - PŘESTUP - Poslední tři roky bojoval na farmě Utahu (a předtím Arizony) o svou šanci gólman Matt Villalta (27), ale zvládl jen tři utkání a odchází zkusit štěstí jinam. S Buffalem podepsal dvoucestnou smlouvu s příjmem 850 tisíc dolarů v prvním týmu a 425 tisíc na farmě.
15:35 - PODPIS - Nedávno z Philadelphie získaný švédský obránce Emil Andrae (24) podepsal s Torontem dvouletou smlouvu. A to po pro něj dosud nejlepší základní části, za Flyers odehrál 61 utkání a ke dvěma gólům přidal jedenáct nahrávek. Průměrně si vydělá 1,55 milionu dolarů.
12:14 - PŘESTUP - Mistr světa s týmem USA z roku 2025 obránce Andrew Peeke (28) opouští po dvou a půl sezonách Boston a vydává se na rok do Utahu, kde podepsal na milion dolarů. Bývalý bek Columbusu v ročníku 2025/26 získal 14 bodů (5+9) v 77 zápasech.
12:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Celkem 30 gólů ve 45 zápasech dal na farmě Vegas útočník Raphael Lavoie (25) a tím si do další sezony vysloužil roční jednocestnou smlouvu na 900 tisíc dolarů. V NHL má na kontě 17 zápasů bez bodu, dříve oblékal i dres Edmontonu.
11:49 - PŘESTUP - Organizaci Colorada opouští útočník Chase Bradley (24), který podepsal na dva roky dvoucestně s Nashvillem. Američan na farmě v AHL naposledy získal v základní části jen 12 bodů, ale dalších 10 přidal ve vyřazovací části. Draftoval ho v 7. kole v roce 2020 Detroit.
3. ČERVENCE
23:32 - PODPIS - Jednička letošního draftu útočník Gavin McKenna (18) má v Torontu podepsáno, napakovaný tříletý nováčkovský kontrakt mu může vynést až 3,225 milionu dolarů.
21:18 - KVALIFIKAČNÍ NABÍDKA - Vedení Philadelphie rozehrálo zajímavou hru, která ze švédského útočníka Leo Carlssona (21) udělá nejlépe placeného hráče soutěže. Flyers odeslali na chráněného volného hráče Anaheimu kvalifikační nabídku na pět let s průměrným příjmem 18 milionů dolarů. Ducks teď mají týden na to, nabídku dorovnat, jinak o Švéda přijdou, ale dostanou čtyři volby v prvním kole draftu.
20:20 - PŘESTUP - Veterán Jansen Harkins (29) opouští Anaheim a podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Tampou Bay. S Ducks naposledy stihl 44 utkání a dal tři góly. Lightning také podepsali slovenského obránce Tomáše Královiče (20), kterého získali ve třetím kole nedávného draftu. Zůstat by měl tři roky.
19:16 - PŘESTUP - Na třetí angažmá v NHL se chystá juniorský mistr světa Nolan Foote (25), který podepsal roční dvoucestný kontrakt (850/300 tisíc dolarů) s Philadelphií. Kanadský útočník naposledy patřil Floridě, za Panthers dal ve 12 zápasech jeden gól, na farmě sesbíral 32 bodů v 54 zápasech.
17:11 - PŘESTUP - Slovenský brankář Samuel Hlavaj (25) bude v kariéře pokračovat v týmu Toronto Maple Leafs, v Kanadě podepsal bývalý gólman Plzně roční dvoucestnou smlouvu. Po vypršení nováčkovského kontraktu s Minnesotou Wild se Hlavaj stal neomezeným volným hráčem, protože mu klub nepředložil kvalifikační nabídku.
Kromě Hlavaje získali Leafs také obránce Cola McWarda (25), který v uplynulé sezoně odehrál tři zápasy za New York Islanders a prodloužili s farmářskými forvardy Vinnim Lettierim (31) a Henrym Rybinskim (25).
17:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Už čtrnáctou sezonu v roli kapitána Dallasu brzy načne útočník Jamie Benn (36). Olympijský vítěz s Kanadou z roku 2014 podepsal roční smlouvu na 850 tisíc dolarů, ale dalších 1,15 milionu si může vydělat na bonusech. Benn hraje za Stars od sezony 2009/10, v 1252 zápasech základní části dal 414 gólů a na 578 dalších nahrál.
14:51 - PŘESTUP - Winnipeg si sice vybral na draftu v roce 2019 finského obránce Villeho Heinolu (25) už na dvacátém místě, ale zadák u Jets zklamal. Do kádru se snažil prosadit sedm sezon, ale zvládl jen 58 utkání s bilancí 1+11. Winnipeg teď současného mistra světa nechal odejít do Vegas, kde podepsal roční jednocestnou smlouvu na 850 tisíc dolarů.
07:55 - PODPIS - Útočník Ivar Stenberg (18) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt se San Jose, které z něho udělalo dvojku letošního draftu zámořské NHL. "Jsem ohromně nadšený. Tohle je sen. A já jsem strašně šťastný. Je to něco úžasného," pochvaloval si Stenberg, jenž má za sebou rozvojový kemp.
06:45 - PŘESTUP - Další sezonu v NHL přidá David Rittich (33), který po sezoně strávené v NY Islanders opět mění dres. Zkušený český gólman se dohodl na roční smlouvě za milion dolarů s New Jersey Devils.
06:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský obránce Erik Gudbranson (34) bude i nadále hájit barvy Columbusu, kde podepsal nový roční kontrakt v hodnotě 1,75 milionu dolarů. Bek, který má na starosti především defenzivní povinnosti, v organizaci zahájí již pátou sezonu. Obránce je trojkou draftu 2010.
2. ČERVENCE
22:56 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Jakub Dobeš (25) prodloužil v NHL o tři roky smlouvu s Montrealem. Gólman, jenž si výkony v uplynulé sezoně vysloužil nominaci do All Star týmu nováčku, se Canadiens upsal do roku 2030. Nová smlouva vstoupí v platnost od sezony 2027/28.
20:41 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ofenzivně laděný obránce Rasmus Andersson (29) bude pokračovat ve Vegas, kde dohrál minulou sezonu po příchodu z Calgary. Švéd podepsal s vedením Golden Knights sedmiletou smlouvu na celkem 59,5 milionu dolarů. Na šest let se klubu upsal také další bek Jeremy Lauzon (29).
19:35 - PŘESTUP - Forvard Jaden Schwartz (34) podepsal tříletou smlouvu s Coloradem Avalanche s průměrným ročním výdělkem 3,25 milionu dolarů. Vítěz Stanley Cupu z roku 2019 přichází ze Seattlu Kraken, kde v loňské sezoně zaznamenal 26 bodů v 50 zápasech. Zkušený křídelník by měl v sestavě Colorada zaplnit mezeru v ofenzivě po nedávných výměnách Rosse Coltona a Valerije Ničuškina.
19:31 - VÝMĚNA - Útočník Blake Coleman (34) a obránce Olli Määttä (31) byli ve čtvrtek vyměněni z Calgary do Minnesoty. Flames za tuto dvojici získali obránce Jacoba Middletona (30) a navíc tři volby v budoucích draftech NHL v letech 2027, 2028 a 2029. Hlavní hvězdou trejdu je Coleman, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, kterému z šestileté smlouvy zbývá odehrát poslední sezona.
19:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Alexandr Ovečkin (40) podepsal novou roční smlouvu s Washingtonem, v NHL odehraje dlouholetý kapitán týmu 22. sezonu. S vedením Capitals, kde působí celou zámořskou kariéru a v roce 2018 s nimi oslavil první Stanley Cup v klubové historii, uzavřel útočník s 929 góly v základní části a historicky nejlepší střelec NHL kontrakt na 4,25 milionu dolarů (téměř 90 milionů korun). Více informací najdete v článku.
17:10 - PŘESTUP - Útočník Viktor Arvidsson (33) podepsal v NHL jako nechráněný volný hráč dvouletý kontrakt s Detroitem na celkem 10 milionů dolarů (210 milionů korun). Švéd hrál naposledy za Boston. O příchodu mistra světa z roku 2018 informovali Red Wings na klubovém webu.
14:37 - PODPIS - Útočník Anders Lee (36), dlouholetý kapitán New York Islanders, mění poprvé v NHL působiště. Jako nechráněný volný hráč se dohodl na tříleté smlouvě za celkem 16,2 milionu dolarů (přes 340 milionů korun) s Utahem. Mammoth navíc získali díky výměně z New York Rangers další výraznou posilu do ofenzivy Vincenta Trochecka (32). Na Manhattan za něj poslali beka Seana Durziho (27), útočníka Colea Beaudoina (20) a podmíněný výběr ve třetím kole draftu v příštím roce.
10:29 - PODPIS - Kladenští Rytíři se návratu útočníka Eduardse Tralmakse (29) v nadcházející hokejové sezoně zřejmě nedočkají. Lotyšský reprezentant podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Edmontonem na 850 000 dolarů (18 milionů korun). Podle serveru puckpedia.com mu kontrakt garantuje nejméně 450 000 dolarů.
10:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Tyson Foerster (24) prodloužil kontrakt s Philadelphií. S vedením Flyers se dohodl na nové osmileté smlouvě za 56,8 milionu dolarů (přibližně 1,2 miliardy korun), která začne platit od sezony 2027/28. Klub o dohodě informoval na webu. Novou smlouvu s Flyers uzavřel také další útočník Noel Acciari (34) na dva roky za 5,6 milionu dolarů.
09:01 - PŘESTUP - Obránce John Carlson (36) bude hrát za Tampu Bay. Jako volný hráč podepsal s Lightning dvouletou smlouvu na 17 milionů dolarů (362 milionů korun). Uplynulý ročník odehrál ve Washingtonu a Anaheimu. V základní části nastoupil k 71 zápasům a zaznamenal 14 branek a 46 přihrávek. Ve 12 utkáních play off za Ducks přidal šest asistencí.
08:40 - VÝMĚNA - Čtyři a půl sezony vydržel v Tampě Bay pracovitý útočník Nick Paul (31), ale mistr světa s Kanadou z roku 2021 neustál nepodařený ročník 2025/26 (15 bodů v 51 zápasech a bilance minus 13) a Lightning ho vyměnili do Toronta. Ten za něj obětoval brankáře Dennise Hildebyho (24) a dvě volby v draftu.
07:22 - PŘESTUP - Brankář Frederik Andersen (36) mění dres. Čerstvý šampion nedávno skončeného ročníku s Carolinou vyslyšel volání Edmontonu. Dánský gólman se s vedením kanadského klubu dohodl na ročním kontraktu v celkové hodnotě 2,8 milionu dolarů.
06:57 - VÝMĚNA - Edmonton Oilers posílají obránce Darnella Nurseho (31) do San Jose Sharks. Opačným směrem míří zadáci Šakir Muchamadullin (24) a Zach Sharp (21). Nurse strávil v Edmontonu celou dosavadní kariéru v NHL, v minulé sezoně ale zaznamenal jen 24 bodů a kariérní maximum 88 ztrát puku. Muchamadullin odehrál za Sharks 50 zápasů s bilancí 12 bodů, Sharp byl letos draftován ve čtvrtém kole.
05:51 - PŘESTUP - Brankář Jiří Patera (27) podepsal v NHL z pozice nechráněného volného hráče roční dvoucestnou smlouvu s Bostonem na 850 tisíc dolarů. Bruins o dohodě s pražským rodákem informovali na klubovém webu.
00:37 - PŘESTUP - Po ročníku, ve kterém si vyzkoušel barvy Colorada i Calgary, se Victor Olofsson (30) vrací do Vegas. V Nevadě podepsal smlouvu na jeden rok, která mu vynese 1,68 milionu dolarů.
00:24 - VÝMĚNA - Vancouver měnil s New York Rangers a získal volbu v prvním kole draftu v roce 2030. Do New Yorku za ní poslal obránce Marcuse Petterssona (30).
00:11 - PŘESTUP - Minnesota si pojistila s dvojicí zkušených borců. O rok prodloužil obránce Zach Bogosian (35) i forvard Nick Foligno (38). Oba si vydělají okolo milionu dolarů.
1. ČERVENCE
22:52 - PŘESTUP - Potvrzeno! Obrovskou posilu ulovilo Toronto, které z Floridy získalo ruského brankáře Sergeje Bobrovského (37). Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Panthers v Torontu podepsal tříletou smlouvu, která mu přinese sedm milionů ročně.
22:41 - PŘESTUP - Washington oznámil podpis čtyřleté smlouvy v celkové hodnotě 23 milionů dolarů s útočníkem Boonem Jennerem (33). Kanadský mistr světa z roku 2016 opouští po 13 sezonách Columbus, kde byl od roku 2021 kapitánem. S 808 odehranými zápasy v NHL je klubovým rekordmanem.
22:35 - PŘESTUP - Toronto se domluvilo na smlouvě s Brandonem Duhaimem (29). Tříletý kontrakt zajistí americkému útočníkovi 2,6 milionů dolarů ročně.
22:03 - PODPIS - Obránce Bowen Byram (25) podepsal novou smlouvu s Chicagem, které ho získalo před týdnem z Buffala. Šestiletý kontrakt začne platit od sezony 2027/28 a Byramovi zajistí příjem v celkové výši 75 milionů dolarů.
21:51 - PŘESTUP - Jan Jeník (25) podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Los Angeles, kde si v nadcházející sezoně může vydělat 850 tisíc dolarů. V NHL si český útočník zahrál naposledy v sezoně 2024/25 ve dvou zápasech Ottawy, předtím si připsal 22 startů za Arizonu, která ho v roce 2018 draftovala.
21:28 - PŘESTUP - Pittsburgh se dohodl na jednoleté smlouvě s Andrejem Kuzmenkem (30). Zkušený útočník, který naposledy působil v Los Angeles, si za sezonu vydělá pět milionů dolarů. Naposledy dal v sezoně třináct gólů.
21:00 - PŘESTUP - New York Rangers se dohodli na jednoleté smlouvě s dánským forvardem Oliverem Bjorkstrandem (31). Někdejší hráč Columbusu, Seattlu, nebo Tampy Bay si vydělá 4,5 milionu dolarů. V lize má na kontě už přes 700 utkání základní části.
20:46 - PŘESTUP - Velmi aktivní je na trhu Toronto. Dalším přírustkem do modrobílé rodiny Maple Leafs je podle zámořských médií Teddy Blueger (31). Lotyšský útočník v Torontu podepsal smlouvu na dva roky.
20:28 - PŘESTUP - Colton Sissons (32), který si v barvách Vegas zahrál letošní finále Stanley Cupu, bude pokračovat v kariéře v Torontu. S Maple Leafs podepsal smlouvu na dva roky v průměru za 4,25 milionu dolarů. V lize půjde o jeho třetí klub.
20:02 - PŘESTUP - Jacob Trouba (32) opouští Anaheim a míří do kádru divizního konkurenta ze San Jose. Jako nechráněný volný hráč se dohodl na čtyrleté smlouvě, která bude platový strop Sharks zatěžovat průměrně 8,25 miliony dolary.
19:54 - SPEKULACE - Zajímavé změny se údajně udály mezi Columbusem a hvězdným obráncem Zachem Werenskim (28). Úřadující vítěz Norris Trophy, který deklaroval, že by z klubu rád odešel, změnil názor. Napětí se zmírnilo po schůzce s generálním manažerem Donem Waddellem. Werenski je prý ochotný zůstat v klubu i v příští sezoně.
19:40 - PŘESTUP - S Pittsburghem se dohodl obránce Trevor van Riemsdyk (34). Vítěz Stanley Cupu z roku 2015 s Penguins podepsal dvouletou smlouvu za 4 miliony dolarů ročně.
19:30 - PŘESTUP - Brankář Vítek Vaněček (30) si v NHL vyzkouší páté angažmá. Vítěz Stanley Cupu s Floridou by se po nepříliš vydařeném angažmá v Utahu měl upsat New York Islanders. V dresu Ostrovanů tak s největší pravděpodobností nahradí krajana Davida Ritticha, kterému skončila jednoletá smlouva. V předsezonním kempu by měl zabojovat o pozici týmové dvojky. Více najdete v článku.
19:27 - PŘESTUP - Blíží se odchod hvězdného brankáře Connora Hellebuycka z Winnipegu? Jets si plácli se Stuartem Skinnerem (27), který si přijde na 3,75 milionu dolarů ročně.
19:18 - VÝMĚNA - Zajímavá šance se otevírá před Šimonem Zajíčkem, Boston totiž vyměnil jednoho z jeho konkurentů v brance. Za Joonase Korpisala (32) od New York Rangers obdržel volbu ve 4. kole draftu 2028 a útočníka Kalleho Vaisanena (23), který v NHL zatím nenastoupil k jedinému zápasu.
19:01 - PŘESTUP - Na jednoleté smlouvě za jeden milion dolarů se s Los Angeles domluvil velezkušený Corey Perry. Útočník tak bude v NHL pokračovat i po 41 narozeninách. V NHL ho čeká už 22. sezona.
18:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Na Floridě může až do roku 2035 zůstat Eetu Luostarinen (27). Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Panthers s ročním předstihem prodloužil smlouvu o dalších osm sezon. Konkrétní specifika kontraktu klub zatím neprozradil.
18:44 - PŘESTUP - Potřetí za poslední rok se bude stěhovat Mason Marchment (31). Podle insidera Elliotta Friedmana se domluvil na pětileté smlouvě za zhruba 7 milionů dolarů se San Jose.
18:33 - PŘESTUP - I ve 39 letech si v NHL s největší pravděpodobností zahraje Mats Zuccarello. Norská legenda se po konci v Minnesotě údajně dohodla na jednoleté smlouvě s Los Angeles. Zkušený křídelník klub vyjde jen na jeden milion dolarů.
18:24 - PODPIS - Poprvé v kariéře v NHL mění dres mladý obránce Olen Zellweger (22). Někdejší spoluhráč Lukáše Dostála a Radka Gudase z Anaheimu podepsal tříletou smlouvu s Buffalem. V průměru si přijde na 3,1 milionu dolarů ročně.
18:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nico Hischier (27) zůstane věrný New Jersey. S týmem, který z něj v roce 2017 udělal jedničku draftu, podepsal pětiletou smlouvu s platností od startu sezony 2027/2028. První dva roky kontraktu si vydělá 14,5 milionu dolarů ročně, v dalších letech bude jeho roční gáže postupně klesat.
18:02 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Agentura brankáře Daniela Vladaře (28) potvrdila, že český reprezentant podepsal novou smlouvu ve Philadelphii. Od léta 2027 mu poběží pětiletý kontrakt za 5,5 milionu ročně.
17:58 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Finalisté Východní konference z Montrealu si na osm let pojistili útočníka Ivana Děmidova (20). Talentovaný ruský forvard, který v uplynulém ročníku nasbíral v součtu základní části a play off 71 bodů, si v hokejové Mekce přijde ročně v průměru na 9,125 milionu dolarů.
17:40 - PODPIS - Radko Gudas (36) je znovu hráčem Floridy. Mistr světa z roku 2024 dělal poslední dva roky kapitána v Anaheimu, nyní se ale vrací na místo, kde působil tři sezony. Panthers s ním podle všeho podepsali šestiletý kontrakt, díky němuž snáz "obejdou" pravidla soutěže. Celkem by si řízný obránce měl vydělat devět milionů dolarů.
30. ČERVNA
18:35 - VÝMĚNA - Velký trejd proběhl na trase Florida – New Jersey. Panthers se připravují na odchod brankáře Sergeje Bobrovského, z kádru Devils proto přivedli zkušeného Jacoba Markströma (36). Spolu se švédským brankářem přišel také útočník Angus Crookshank (26), který většinu sezony strávil na farmě. Opačným směrem putují Evan Rodrigues (32) a Jesper Boqvist (27). Součástí výměny je i Ben Steeves (24), který zatím na svůj první start v NHL čeká.
13:40 - VÝMĚNA - Vedení Floridy je na trhu stále velmi aktivní, což potvrzuje trejd s Vegas odkud Panthers získali švýcarského brankáře Akiru Schmida (26). Opačným směrem míří 3. kolo draftu 2028.
00:35 - PODPIS - Pár dní po trejdu z Colorada do Bostonu podepsal s Bruins roční dvoucestnou smlouvu český útočník Ivan Ivan (23), který si v prvním týmu může vydělat až 850 tisíc dolarů. Ivan odehrál valnou část poslední sezony v AHL, skvěle se mu dařilo hlavně v play off, kde získal 15 bodů v 17 zápasech.
29. ČERVNA
23:28 - VÝMĚNA - Pracovitý švédský centr David Gustafsson (26) končí svůj boj o pozici na soupisce Winnipegu, klub ho po šesti sezonách a 149 zápasech s šesti vstřelenými góly vyměnil do Pittsburghu. Sezonu 2025/26 strávil mimochodem celou na farmě. Pens se naopak zbavili obránce Jacka St. Ivanyho (26), který po 53 zápasech a devíti nahrávkách čeká na první gól v NHL.
22:04 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ještě minimálně dva roky zůstane v Utahu útočník Kailer Yamamoto (27), průměrně bude pobírat 1,75 milionu dolarů. Američan naposledy stihl v základní části za Mammoth 59 utkání a dal 13 gólů, ale povedlo se mu play off. Tam v šesti zápasech proti Vegas jednou skóroval a na další čtyři góly nahrál.
20:49 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Majitel zlaté i stříbrné medaile z mistrovství světa Kanaďan Troy Stecher (32) zůstane dva roky hráčem Toronta, které ho v listopadu získalo z listiny nechráněných hráčů z Edmontonu. Majitel více než 600 startů v NHL následně za Leafs sesbíral 14 bodů v 58 zápasech. Nová smlouva mu vynese 2,7 milionu dolarů.
20:11 - VÝMĚNA - Radko Gudas (36) by se brzy měl zase stát hráčem Floridy, jeho současný klub z Anaheimu totiž vyměnil práva na českého tvrďáka právě k Panthers. Mistr světa z roku 2024 poslední dva roky dělal Ducks kapitána, ale očekává se, že Florida, kde působil tři sezony, s ním do středy, kdy by se stal volným hráčem, podepíše nový kontrakt. Ducks za něj získali práva na tvrďáka A.J. Greera (29). Více najdete v článku.
18:20 - VÝMĚNA - Aktivní je na trhu hned od startu týdne Vancouver. Nejprve se zbavil švédského útočníka Nilse Höglandera (25), který poslední roky stagnuje a v posledním ročníku dal jen dva góly. Nově bude hrát za Nashville, který za něj dal volbu ve 3. kole draftu 2029. Canucks také získali dravého útočníka Brendana Gallaghera (34), jenž má v NHL za sebou 911 utkání v barvách Montrealu. Za trejd se kluby vyrovnají v budoucnu, hráč má před sebou rok smlouvy na 6,5 milionu dolarů.