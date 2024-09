Komplikace pro LA Kings. Obránce Doughty kvůli zlomenému kotníku přijde o většinu sezony

Hokejistům Los Angeles Kings bude většinu nadcházející sezony NHL chybět obránce Drew Doughty (34). Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru si v přípravě zlomil levý kotník, s kterým musel na operaci. Kouč Jim Hiller v pátek uvedl, že to pro držitele Norrisovy trofeje pro nejlepšího obránce NHL z roku 2016 neznamená, že by do sezony vůbec nezasáhl. Podle agentury AP ale Doughty zmešká většinu základní části.

Doughty se zranil ve středečním přípravném zápase s Vegas při srážce u mantinelu s bývalým spoluhráčem útočníkem Tannerem Pearsonem, který je u Golden Knights mimo jiné na zkoušku.

"Nic s tím nezmůžeme," řekl k jeho zranění kapitán Kings Anže Kopitar. "Víme, že Drew udělá vše, co je v jeho silách, aby se vrátil co nejdříve. Zatím musíme hrát bez něj," dodal slovinský útočník.

Doughty v uplynulé sezoně odehrál v základní části všech 82 zápasů s bilancí 15 branek a 35 přihrávek. V pěti utkáních v play off přidal dvojnásobný olympijský šampion s Kanadou dva góly a jednu asistenci.