Příprava NHL: Chytil si proti Bostonu připsal další asistenci, Dobeš se předvedl proti Torontu

Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Chytil vstoupil do přípravných zápasů velmi dobře.

Hokejisté NY Rangers vyhráli i svůj třetí přípravný zápas a i tentokrát se bodově prosadil Filip Chytil (25). Český útočník si připsal asistenci u první branky zápasu a pomohl tak k výhře 5:2 nad Bostonem. V sestavě Bruins se objevili David Pastrňák (28) a Pavel Zacha (27), bodově se však neprosadili. Celý zápas v brance Montrealu odchytal Jakub Dobeš (23), nicméně ani 32 zásahů neodvrátilo porážku 1:2 na ledě Toronta.

Zatímco Chytil nastoupil do všech tří přípravných zápasů, pro Pastrňáka se Zachou to byl vůbec první duel do kterého naskočili. Domácí otevřeli skóre v přesilové hře, přičemž na začátku celé akce byl právě Chytil, který z pravého kruhu vyslal kotouč na gólmana, ten však puk pouze vyrazil před sebe s čímž si poradil zakončující Adam Fox.

Ačkoliv následně Boston zásluhou Bretta Harrisona srovnal skóre, Rangers si ještě v úvodní třetině vypracovali dvoubrankový náskok, který už ve zbytku zápasu neztratili. Pastrňák i Zacha strávili na ledě kolem 20 minut, nicméně na utkání budou chtít co nejdříve zapomenout – v hodnocení +/- si totiž oba připsali tři záporné body.

Další zápasy

Velmi dobrý výkon podal v bráně Montrealu Jakub Dobeš, který zastavil 32 z 34 střel hokejistů Toronta, díky čemuž se jeho úspěšnost zákroků vyšplhala na 94,1 %. Ačkoliv to stačilo pouze na porážku 1:2, určitě zanechal velmi dobrý dojem. Český gólman se nejvíce zaskvěl zhruba v půlce zápasu, kdy předvedl parádní zákrok proti Bobbymu McMannovi. Na straně Toronta odehrál téměř 15 minut David Kämpf.

Do nočních zápasů zasáhl ještě Jan Jeník a Lukáš Dostál. Zatímco útočník Ottawy se do dějin zápasu příliš nezapsal, tak gólman Anaheimu odchytal první polovinu utkání ve které kapituloval pouze jednou a celkem si připsal 12 úspěšných zákroků.