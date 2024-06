Platový strop v NHL od příští sezony výrazně naroste, dostane se na 88 milionů dolarů

Platový strop od příští sezony NHL naroste na 88 milionů dolarů (zhruba dvě miliardy korun). Na webu ligy o tom informovalo vedení zámořské hokejové soutěže a hráčské asociace NHLPA. V tomto ročníku strop činil 83,5 milionu dolarů.

"Je to skvělá zpráva. Vím, že generální manažeři a týmy z toho budou mít radost, protože jim to dá větší flexibilitu. A také to ukazuje, že příjmy jsou skutečně tak velké, jak celou dobu tvrdíme," uvedl komisionář NHL Gary Bettman.

Platový strop narostl o 300 tisíc dolarů víc, než vedení ligy původně loni v prosinci odhadovalo. O částku přes čtyři miliony se také navýšil poprvé od sezony 2018/2019, kdy se zvedl z 75 milionů na 79,5 milionu.