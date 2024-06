Rozbor finále Stanley Cupu: Oilers našli nového Coffeyho, Florida ničí rivaly oldschool hokejem

Boj o Stanley Cup má před sebou poslední kapitolu. Do finále se v letošní sezoně probojovaly týmy Floridy a Edmontonu, přičemž se jedná o střet měst, které od sebe dělí 4 089 kilometrů. Oilers vedou do boje o historicky šestý Stanley Cup produktivní forvardi Connor McDavid (27) a Leon Draisaitl (28), Panthers budou po finálových účastech v letech 1996 a 2023 konečně chtít na třetí pokus uspět.

Přes 30 let nevyhrál kanadský klub Stanley Cup. Báječná éra z přelomu 80.-90. let, kdy vítězil Edmonton, Calgary i Montreal je už skoro zapomenuta. Od chvíle, kdy Canadiens s gólmanem Patrickem Royem v brance zničili v roce 1993 LA Kings, se sice šestkrát kanadský tým dostal do finále, ve všech případech byl ale tím poraženým.

Tentokrát mají příležitost Oilers, a i když jim stojí v cestě fantasticky fungující stroj jménem Florida Panthers, existují dvě indicie, které Edmontonu dávají šanci letitou kletbu prolomit.

"Už před sezonou se o ambicích získat Stanley Cup mluvilo, a aktuálně je ve městě naprosté šílenství, lidé skoro ani nepracují. V Kanadě je hokej náboženství, jak jsou tu dlouhé zimy, lidé nic jiného nemají. Nechci vůbec snižovat atmosféru na Floridě, ale v Americe prostě hokej není na prvním místě," říká ve svém expertním pohledu Ladislav Šmíd, který sedm sezon hájil právě barvy Oilers. Tím druhým faktorem je podle něj persona Connora McDavida. "Dospěl, je v nejlepších letech, je to hráč moderní doby s neuvěřitelným skillsetem. Lepší hokejista ještě v NHL nebyl."

Nejlepší momenty Connora McDavida v sezoně 2023/24 NHL.com

Rozhodovat se ale stejně bude až na ledě a pokud jde o Floridu, jejím největším bonusem je týmovost. "Oilers možná mají více talentu, ale Panthers mají sílu daleko více rozprostřenou do všech formací. V semifinále naprosto zničili Rangers. Nebýt gólmana Šesťorkina, mohlo být hotovo klidně ve čtyřech zápasech," připomíná Šmíd.

Když je řeč o brankářích, ve finálovém klání proti sobě budou stát Stuart Skinner a Sergej Bobrovskij. Gólman Floridy dokazuje vysokou výkonnost dlouhé sezony a loni už finále chytal. Post brankáře byl naopak pro Oilers dlouho problematickým, ale nyní už i Skinner dokázal, že se o něj tým může opřít. V posledním utkání s Dallasem (Stars vyhráli 34:10 na střely) do finále vlastně dotáhl Edmonton právě on.

Sergej Bobrovskij vs. Stuart Skinner Livesport / Profimedia

V obranných řadách vyletěla v průběhu sezony jedna obrovská hvězda. Evan Bouchard zapsal 81 kanadských bodů a stal se pro McDavida s Draisaitlem podobně důležitým ofenzivním zadákem, jakým byl Paul Coffey pro Gretzkyho s Kurrim ve slavné osmdesátkové éře.

"On byl vždycky velmi talentovaný, ale hodně mu pomohl loňský vydařený trejd s Ekholmem. Ten je o 10 let starší, dává mu klid, jeden pomáhá druhému, a v play off hraje Bouchard velmi dobře i směrem dozadu," všímá si bývalý český reprezentant.

Evan Bouchard, Connor McDavid a Zach Hyman. Profimedia

Florida naopak v defenzivě sází na sehranou sestavu z níž jen Aaron Ekblad v průběhu sezony vynechal část zápasů, v základní rotaci je vedle něj a Brandona Montoura čtveřice Evropanů.

I když se může zdát, že Oilers mají ofenzivu soustředěnou zejména do prvních dvou formací, zdání klame. V základní části hned 13 hráčů Edmontonu zapsalo dvouciferný počet gólů – Florida jich má 12. Silou Panthers je ale hlavně styl, jakými zápasy hrají.

"Je to takový ten poctivý oldschool hokej, fyzický a agresivní do těla. Prostě to bolí. Teď se tu řeší, že by Barkov měl hrát na McDavida, aby tu jeho sílu maximálně eliminoval. V poslední době ale McDavid a Draisaitl nehrají pořád spolu, jsou ve dvou různých formacích a potkávají se jen na přesilovkách. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pokud Oilers budou mít dost prostoru a budou moci hrát ten svůj ofenzivní hokej, tak s nimi nikdo moc nestíhá," popisuje někdejší obránce přednosti obou týmů.

Panthers jsou zvyklí ničit soupeře ofenzivou. Profimedia

Speciální formace

Velmi podstatným faktorem finále budou zcela jistě i speciální formace. Co mnohé překvapí, Edmonton má v play off 94% úspěšnost v oslabení! A co se přesilovek týče, v play off vyšplhala jejich úspěšnost na 37 %. Florida si drží vysoký standard (23 % přesilovky a 88 % oslabení).

Při pohledu na přesilovkové formace je ale patrné, že Oilers mají účinnou jen jednu pětici. Hyman, Nugent-Hopkins, Draisaitl, McDavid a Bouchard dali v play off 18 branek. Druhá pětka, která dohrává početní převahy ve vyřazovacích bojích dala jen jediný gól. To Florida má dvě fungující přesilovkové pětky a když se zrovna nedaří, může rychle zvolit jiné řešení.

Přesilovkové formace finalistů v průběhu play off. Livesport

Floridu a Oilers čekají dlouhé cesty přes celý kontinent. Šmíd ale ve více než šestihodinových letech a posunu času o dvě hodiny problém nevidí. "Vím, že Oilers letěli už ve čtvrtek, aby se aklimatizovali. Let je dlouhý, ale létá se soukromými letadly a komfort je velký. Hráči mají jídlo, mohou si odpočinout. Už je to v poslední fázi sezony, takže je to náročné, ale vidina zisku Stanley Cupu oba týmy požene dopředu."

První zápas série se hraje v noci na neděli na Floridě, o vítězi bude rozhodnuto nejpozději 24. června.