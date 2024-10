San Jose kvůli zranění přišlo o jedničku draftu, Florida bude postrádat kapitána Barkova

EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Po povedené premiéře v NHL si jednička letošního draftu Macklin Celebrini (18) bude muset na další starty počkat nejméně týden. Kanadský útočník se totiž objevil na marodce, kam ho v sobotu ho vedení San Jose. Kouč Ryan Warsofsky neupřesnil, s čím Celebrini laboruje. Zranění klíčového hráče musí řešit i obhájce Stanley Cupu, Floridě bude minimálně dva týdny chybět kapitán Aleksander Barkov (29).

Celebrini vlétl do NHL impozantně. Ve čtvrtečním zápase proti St. Louis otevřel po sedmi minutách skóre a ještě v první třetině přidal asistenci. Podle statistiků se tak stal nejmladším hokejistou v historii soutěže, kterému se v úvodní třetině při debutu povedlo získat dva body. Dokázal to ve věku 18 let a 119 dní.

Navíc pouze Mario Lemieux v roce 1984 dokázal při debutu v NHL v pozici jedničky draftu skórovat rychleji – hvězdě Pittsburghu se to bez jednoho dne přesně před 40 lety podařilo v čase 2:59. Celebrini dal šťastný gól v čase 7:01. San Jose nakonec podlehlo St. Louis v prodloužení (4:5).

Florida bez Barkova

Kapitán Floridy Aleksander Barkov bude úřadujícím šampionům NHL chybět nejméně dva týdny, poté co se zranil při nárazu do mantinelu. S poraněním v dolní části těla odstoupil zhruba minutu před koncem čtvrtečního duelu v Ottawě, který Panthers prohráli 1:3. Vedení klubu nyní oznámilo, že finský útočník bude marodit odhadem do konce měsíce října. Kvůli zdravotním problémům nehrají ani Tomáš Nosek a Matthew Tkachuk.

Floridu čeká 1. a 2. listopadu cesta do Evropy, protože v rámci Global Series Games nastoupí právě v Barkovově rodišti Finsku proti Dallasu. "Věříme, že do té doby bude v pořádku," uvedl kouč Paul Maurice. Nosek laboruje se zraněním v horní části těla, další útočník Tkachuk je nemocný.

Barkov doklouzal do mantinelu ve snaze zabránit Timu Stützlemu skórovat do prázdné branky. Dlouho mu trvalo, než se zvedl z ledu a s dopomocí odjel na střídačku. Zkušený centr se nemohl postavit na pravou nohu. V sobotu bez trojice forvardů Florida prohrála 2:5 v Buffalu.