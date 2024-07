Jako první český sportovec vstoupila do soutěží na olympijských hrách v Paříži lukostřelkyně Marie Horáčková (26). A v rozhovoru s českými novináři řekla, že to nebylo vystoupení úplně podle jejích představ. Úřadující mistryně světa ale věří, že v hlavní části přijde zlepšení. Teď se těší na páteční slavnostní zahájení, na kterém se jí dostane velké pocty a ponese společně s judistou Lukášem Krpálkem vlajku.

"Byl to závod jako každý jiný. Byli jsme i docela připraveni, že jsme den dopředu věděli, že tady budou kolem diváci, především mediální. Tíha olympiády na mě doléhá spíš ve vesnici, tady se cítím víc doma, protože to je prostě střelnice a prostředí, které známé. Lidi, s nimiž objíždíme závody. Ale jo, je to výjimečné," řekla Horáčková.

"Byla tam i drobnost, že jsem za sebou měla cedulku WORLD CHAMPION. Což je na jednu stranu příjemné, na druhou jsem si pak říkala, že dneska jsem tak vůbec nestřílela. Takové to 'ach jo'," uvedla.

Popsala, že se cítila, jako kdyby byla chvílemi mimo své tělo. A špatně se jí dostávalo do ideálního rozpoložení i za pomoci otce a trenéra Zdeňka Horáčka. "Mně to dneska fakt nešlo, v druhé půlce jsem šla úplně mimo. To jsem i tátovi řekla, že jsem jakoby nad námi a potřebuju být tady na tom místě a tady střílet. Potřebuje ta hlava hodně pracovat. Taťka mi hodněkrát říkal, že se to musí odpracovat a nebude to střílet samo," uvedla.

Nejméně podařený byl poslední šestý šíp v prvním kole druhé poloviny závodu. Trefila jen čtvrtý kruh. "Asi jsem měla zkrat, držela jsem to hrozně dlouho a pak jsem to nějak pustila. Vystřelila jsem naráz i s mojí kolegyní na terči, nevím. Ale pak jsem udělala rychlý obrat a dala tam dvě desítky, tak jsem to pozachránila," vyprávěla.

V pátek bude patřit mezi hlavní české postavy slavnostního zahájení, při kterém výpravy připlují na lodích po Seině na Trocadéro. "Na to se těším moc. Tím, že máme celá lukostřelba tři dny volno, jsem moc ráda, že tam můžeme jít, a ještě to takhle dopadlo, že s Lukášem poneseme vlajku. To je pro mě takové velké splněné přání, jedno tak už z olympiády mám. A ta další přijdou. Ještě nevíme kdy, ale zítřek si užijeme, to bude pecka," řekla s úsměvem Horáčková.

Když se dozvěděla, že se jí této pocty dostane, měla obrovskou radost. "Přišli mi to říct Martin Doktor a Nikol Kučerová do klubovny, kde nikdo nebyl. Já jsem skákala radostí. To jsem si nemyslela. Ono tam bylo dost kandidátů a říkala jsem si: 'Ty jo, tak asi ne.' Ale ono jo," prohlásila Horáčková. Novinku pak chvíli tajila před otcem. "Aby měl radost a aby se to ještě nerozkřiklo všude moc."

Byla kandidátkou i před třemi roky v Tokiu a stejně jako ta druhá, gymnastka Aneta Holasová, skončila místo toho v karanténě. "My jsme obě dvě byly v tom covidovém letu, takže jsme obě musely zůstat na pokojích a neúčastnily jsme se ani jedna slavnostního ceremoniálu, takže teď si to užiju. A ještě na druhou," řekla.

Před dnešním závodem i po dění okolo ní spala celkem dobře. "Trošku mi trvalo, než jsem usnula. Honily se mi tam v hlavě různé věci, ale pak jsem zabrala a naštěstí jsem dobrý spáč," uvedla. A už brzy bude myslet na svůj hlavní cíl v Paříži. "Ten se musí těžce odpracovat. Rozhodnou první dvě kola a potom je to v jeden den od osmifinále až do finálových soubojů. Tam už nemůžu říct nic, tak prostě chci jen ten den střílet a střílet co nejdéle," doplnila.

Sportoviště v kulisách centra francouzské metropole ji nadchlo. "Je to krásné, jsme tady z toho všichni nadšení. Co se bavím s kolegyňkami, tak jsou z toho všechny unešené. Je to v centru dění a je ten sport fakt vidět. Myslím si, že lukostřelba si to zaslouží. Protože je prostě krásná esteticky, tak je to tady v esteticky hezkém prostředí," dodala Horáčková.