Formu jsem ladila směrem k olympiádě, hlásí lukostřelkyně Horáčková. Program v Paříži je specifický

Den před slavnostním otevřením olympijských her v Paříži zahájí svoje vystoupení pod pěti kruhy lukostřelci Marie Horáčková (26) a Adam Li (26), které už ve čtvrtek čeká kvalifikace individuální soutěže. Ta rozhodne pouze o rozřazení dvojic pro play off, jež začne o tři dny později a vyvrcholí finálovými duely 3. a 4. srpna.

"Pro nás je to hodně specifické, program je ohromně roztahaný. Normálně nám závod trvá šest dnů, zatímco tady mnohem déle. Už jenom to, že teď nevíme, kdy budeme mít eliminace, je taky hrozně jiné. I to, že se od prvního souboje střílí na pódiu, což má jiný rytmus," řekla k nezvyklému formátu Horáčková, která si místo zajistila loňským senzačním titulem mistryně světa.

V této sezoně se první české medailistce z MS v samostatné historii, jež na předchozích hrách v Tokiu obsadila 33. místo, tolik nedařilo. Nevýrazné výsledky přisuzovala i tomu, že se spolu s otcem a trenérem v jedné osobě Zdeňkem snažili ladit formu až na Paříž.

"Věděli jsme, že formu nechceme šperkovat na začátek května, protože potom by bylo hrozně těžké to nafázovat do olympiády. Takže si myslím, že to vlastně jde krůček po krůčku a směřuje to k vrcholu, který bude za pár týdnů," prohlásila.

Ve francouzské metropoli se Horáčková představí také v závodě smíšených dvojic, protože na poslední chvíli vybojoval olympijské místo i Adam Li. Ten se na hry kvalifikoval jako první český lukostřelec od startu Martina Bulíře v roce 2008. Před 16 lety v Pekingu také naposledy měla reprezentace zastoupení v obou individuálních kategoriích. Mezi ženami v Číně nastoupila matka Horáčkové Barbora, která později podlehla rakovině.

Nejlepším výsledkem českých a čs. lukostřelců pod pěti kruhy je čtvrté místo Zdeny Rouskové z Moskvy 1980.