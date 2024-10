Jsem obyčejný chlápek. Tenhle Zlatý míč je pro všechny, jejichž práce není vidět, uvedl Rodri

Španělský záložník Rodri (28) považuje zisk Zlatého míče za vítězství pro všechny nedoceněné fotbalisty, kteří se často umisťují v individuálních anketách za produktivními útočnými hvězdami. Fotbalista Manchesteru City o tom mluvil během děkovné řeči po převzetí trofeje na pondělním galavečeru v Paříži.

"Je to výjimečný večer pro mě, moji rodinu i celou zemi. Jsem obyčejný chlápek, který se snaží dělat vše poctivě, tvrdě na sobě makat a neustále se zlepšovat. Tak jsem se dostal na vrchol. Tohle je vítězství pro všechny fotbalisty a záložníky, jejichž práce na hřišti není tolik vidět a často jsou ve stínu jiných hráčů. Dnes konečně dostali šanci zazářit," řekl viditelně dojatý Rodri, jenž přišel na pódium o berlích. Kvůli operovanému kolenu bude mimo hru do konce sezony.

Rodri v létě dovedl španělskou reprezentaci k titulu na Euru, kde byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. S Manchesterem City ovládl anglickou ligu a mistrovství světa klubů. V prestižní anketě předčil za sezonu 2023/24 trojici z Realu Madrid. Druhý Vinícius Júnior, třetí Jude Bellingham ani čtvrtý Dani Carvajal do Paříže nepřicestovali, Real tímto způsobem protestoval proti očekávanému vítězství Rodriho před původně favorizovaným Viníciusem.

"Nevidím jiným lidem do hlavy. Rozhodli se tak, měli pro to své důvody. Akceptuji to. Já se soustředím jen na sebe, na své spoluhráče a blízké, bez kterých bych tu dnes nebyl," prohodil Rodri.

Všestranný středopolař vystřídal na trůnu hvězdného Argentince Lionela Messiho, s osmi triumfy rekordmana ankety. Rodri se stal teprve třetím španělským vítězem Zlatého míče. Před ním uspěli pouze Alfredo di Stéfano v letech 1957 a 1959 a Luis Suárez v roce 1960.

"Je to ocenění i pro španělský fotbal, pro všechny skvělé hráče, kteří by si Zlatý míč zasloužili – Iniesta, Xavi, Casillas, Busquets a mnoho dalších," vyjmenoval Rodri členy zlaté španělské generace, která vyhrála v roce 2010 světový šampionát a v letech 2008 a 2012 mistrovství Evropy.

Odchovanec Atlética Madrid se přes Villarreal a svůj mateřský klub dostal do Manchesteru před pěti lety. Brzy se vypracoval v klíčového hráče týmu Pepa Guardioly a pomohl Citizens už k 11 trofejím včetně loňského triumfu v Lize mistrů. S reprezentací loni ovládl i Ligu národů.

"Když mi bylo sedmnáct, sbalil jsem si kufry a vydal se do Villarrealu, abych si splnil sen a jednou se propracoval až do Premier League. Jednoho dne jsem zavolal otci a brečel jsem mu do telefonu, že je konec, že to nezvládnu. To on mě přesvědčil, že mám vytrvat a pořád na sobě pracovat. Od té doby se vše změnilo, všechno je jen o tvrdé práci," vylíčil Rodri.

V podobném duchu okomentoval svoji rekonvalescenci po operaci zpřetrhaných vazů a poraněného menisku v koleně. "Snažím se o sebe starat, trochu si odpočinout, užít si chvíle s rodinou. Chci se vrátit ještě silnější," ujistil Rodri a podpořil i spoluhráče z reprezentace Lamina Yamala, jenž se v 17 letech stal nejmladším vítězem trofeje Raymonda Kopy pro hráče do 21 let. "Jednoho dne Zlatý míč také získáš, kamaráde. Pokračuj v tvrdé práci," dodal Rodri.