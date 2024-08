Dostál po triumfu spěchal za mámou. Kdybych nezazpíval hymnu, dala by mi políček, smál se

To první, čeho se kajakář Josef Dostál (31) dočkal po návratu na břeh z vítězného závodu na olympiádě v Paříži, byl polibek od snoubenky Anežky Paloudové (25). Na jeho dojezd čekala krátce po svém závodu ještě v soutěžním oblečení. Po slavnostním vyhlášení se Dostál pro změnu chtěl podělit o obrovskou radost z páté olympijské medaile a první zlaté s maminkou Evou Emingerovou, která byla na tribuně.

"Já jsem Anežce říkal, že ať to dopadne jakkoliv, tak chci, aby byla v cíli na platě a byla první, s kým se uvidím. Je to moje snoubenka. Vlastně tady ty pocity štěstí, že je můžu s ní sdílet právě na olympijských hrách, jsou neuvěřitelné. Neříkám jenom s Anežkou, ona tam byla potom i moje sestra a i trenér Pavel Davídek," řekl Dostál českým novinářům.

Potom se k němu po předání medailí natáhla z tribuny i maminka, bývalá volejbalová reprezentantka. "Vyžádal jsem si ji, abych se s ní objal, protože ona hrozně dlouho se mnou žila ten olympijský sen. Když jí utekla olympiáda v Los Angeles kvůli tomu, že ji komunisti bojkotovali, tak tohle je vlastně její první olympiáda. Já jsem hrozně rád, že je zlatá," neskrýval radost Dostál.

Během medailového ceremoniálu prožil a zpíval z plných plic českou hymnu. "Odmala už mě mamka nutila chodit na pódium. Já jsem to nesnášel, protože jsem byl nervózní. Ne kvůli těm lidem, co si řeknou o mně, ale že bych je měl bavit. Nicméně kdybych si dneska nezazpíval, tak by mi máma asi dala políček," líčil se smíchem Dostál.

"Hrozně se mi líbilo, že ta hymna hrála pro mě. Byl jsem šťastný, že si ji můžu zazpívat a že je vlastně tak krásná. Že neopěvuje žádné vítězství, ale to, jak je ta naše země krásná," komentoval velký zážitek Dostál, nyní již majitel pěti olympijských medailí. Sbírku načal v roce 2012 v Londýně bronzem na čtyřkajaku, o čtyři roky později v Riu de Janeiro třetí místo na K4 zopakoval a přidal stříbro na singlu a před třemi roky v Tokiu byl ještě třetí na deblkajaku.

Kajakářova maminka na syna sotva dosáhla z tribuny. "Když jsem se na něj naklonila na zábradlí, všichni se báli, že spadnu. Pepa říkal, že ta medaile je pro mě," prohlásila. Z úspěchu byla nadšená. "On už se na to strašně dlouho těšil. Já jsem mu to hrozně přála. No a teď už můžu říkat, že jako máma jsem konečně jela na na jeho čtvrtou olympiádu, abych ohlídala, jakou mu dají tu medaili. Tak myslím, že jsem to ohlídala dobře."

Věděla, jaké úsilí olympijský úspěch stál. "On pro to prostě udělal všechno. On začal ještě víc trénovat, zhubnul, změnil stravu. Řekl si, že pro to udělá úplně nejvíc, co asi jde, a že už víc udělat nemůže, a proto možná do toho šel i s tím sebevědomím, že už může být klidnější. I když stejně byl nervózní. Ale fanoušci ho hnali. Moc děkuju všem lidem, kteří mu fandili a kteří mu to přejou," podotkla matka olympijského šampiona.

Sama prožívala také velké nervy. "Já jsem se bála radovat dopředu, že bude v uvozovkách zase druhý, třetí. Ale jak se pak držel vepředu, tak jsem tomu začala věřit. Ale do poslední chvilky jsem si vůbec nebyla jistá. Je to krásný sen," dodala.