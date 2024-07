Medaile by byla bonbónek, ale jedu dál. Rohana mrzel dotek, ale mračit se nebude

Vodního slalomáře Lukáše Rohana (29) dotek branky dělil od obhajoby životního úspěchu z Tokia 2021. I tak ale vybojoval šesté místo a v cíli se radoval. "Mrzelo mě to, ale nechci se tady mračit. Jel jsem finále olympiády, sjel jsem ho dobře a chci trochu i poděkovat divákům za to, co tady vytvořili, protože fakt to je celoživotní zážitek," řekl českým novinářům.

"Jsem málokdy za cílem extrémně pozitivní, ale nechtěl jsem tam být nějaký naštvaný. Věděl jsem samozřejmě o tom šťouchu, i když při jízdě jsem na něj trochu zapomněl. Prostě hodil jsem to za hlavu. Jel jsem dál a naplno. Když jsem viděl rozestup, že jsem vlastně vteřinu za prvním místem, už v tom dojezdu jsem si říkal, že bez toho šťouchu by to medaile být mohla," prohlásil Rohan, který v Tokiu vybojoval stříbrnou medaili.

V semifinále zajel desátý čas a ve finále startoval jako třetí. Před posledními čtyřmi kanoisty byl druhý a v zázrak nevěřil. "Spíš jsem realista. Já jsem čekal, že spíš skončí přede mnou. Pak se tam vlastně měnily výsledky. Když dojel Brit, tak jsme si s Maťkem Beňušem říkali, že na jedné bráně byl hodně natěsno. Ale neviděl jsem to a podle rozhodčích jel čistě. Mně to vlastně mohlo být úplně jedno. Zrovna Adam Burgess by si to hodně zasloužil, protože v Tokiu mu to uteklo o setinky, takže jsem mu to přál. Nepřát jim, to do sportu nepatří," uvedl na adresu stříbrného medailisty.

I když medaili nezískal, postaral se o zatím nejlepší český výsledek. "Vím, že nejsem Jířa Prskavec a nejsem sportovec, který bude vyhrávat vždycky. Na to prostě nemám, to si musím přiznat. Jsem hodně dobrý v tom, že se dokážu fakt připravit na důležité závody. Už to, že jsem se sem dostal, bylo strašně těžké a vážím si toho. A potvrdil jsem si to, jsem za to strašně rád. Na druhou stranu vím taky, co za tím stojí a co je potřeba tomu dát a někdy obětovat. Za zážitek, co tady prožívám a ještě prožívat budu, to jednoznačně stojí," řekl syn dvojnásobného stříbrného olympijského medailisty na deblkanoi Jiřího Rohana.

Olympiáda pro něj byla velkou motivací. "Byly tam loni na začátku sezony pochybnosti, jestli to chci dělat. Možná jsem byl trošku vyhořelý. Nevěděl jsem, jestli bych nepotřeboval v životě radikální změnu. Hodně jsem nad tím přemýšlel. To co tu dnes zažívám, byla ta motivace a všechno se to vrátilo. Je to pro mě pocit totálního štěstí. Medaile by byla bonbónek, ale jedu dál. Ještě jedeme kayakcross. Neházíme flintu do žita," prohlásil.

Finálové pořadí. Enetpulse

Na kayakcross si opět zatrénuje s Terezou Fišerovou, která se kvalifikovala jako jediná z pěti českých vodních slalomářů speciálně na tuto novou olympijskou disciplínu. "Jsem tady sparingpartner pro ni, takže jsem se jí snažil pomoct. Je upřímně asi jediná, kdo z nás má šanci na nějaký úspěch. Ale samozřejmě pro mě je to taky dobrý trénink a teď se pokusím ještě párkrát do té lodi sednout," dodal Rohan, který si užil i podporu rodiny a přátel v hledišti.