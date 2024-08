Každý přišel připravený. Já jsem chtěl dokázat, že jsem ten nejlepší, řekl sprinter Lyles

Novopečený olympijský vítěz v běhu na 100 metrů Noah Lyles (27) vždycky toužil po tom, že vyhraje velkou sprinterskou bitvu. Uvedl to na hrách v Paříži bezprostředně po té, co po dvaceti letech vrátil americký sprint na olympijský trůn.

Když cílová kamera odhalila, že v posledních krocích o zlomek sekundy předstihl dlouho vedoucího Jamajčana Kishanea Thompsona, strhl své startovní číslo, zvedl ho do vzduchu a prohlásil se za nejrychlejšího muže planety. "To je to, co jsem chtěl, je to tvrdá bitva, jsou to úžasní soupeři. Každý přišel připravený na boj a já jsem chtěl dokázat, že jsem ten nejlepší z nich," prohlásil bezprostředně po závodě pro agenturu Reuters.

Lyles vyhrál skutečně těsně. Enetpulse

Po třech zlatých medailích z loňského MS vykročil i v Paříži za dalším zápisem do atletické historie. Svůj příběh sdílí s veřejností, aby k atletice nalákal víc fanoušků. Proto se zapojil do dokumentární série Sprint vysílané na platformě Netflix, která mapovala cestu jeho a dalších elitních sprinterů na MS 2023.

"Vždycky jsem se díval na náš sport z pohledu toho, že můžeme udělat víc. Chci víc nejen od našich federací, ale také od nás atletů. Samozřejmě v rámci komfortní zóny," vysvětloval v rychlých ohlasech po závodě, proč nechal nahlédnout do zákulisí své přípravy. "Je to příležitost ukázat, že máme něco velmi zajímavého. Atletika je nejpopulárnější olympijský sport. Fanoušci tam jsou, jen je musíme přitáhnout," dodal.

Olympijské zlato měl na dosah Jamajčan Thompson, ale ani po druhém místě nesmutnil. "Jsem super vděčný. Byl jsem tam a doběhl jsem zdravý," řekl sprinter, který se v minulosti potýkal s řadou zranění. "Takže jsem trochu zklamaný, ale taky jsem zároveň šťastný. Budu brát tak, jak to je, a odpíchnu se od toho," doplnil třiadvacetiletý Jamajčan.

Nechtěl by, aby se zlatá medaile dělila. "Myslím, že sport je na to příliš soutěživý. Vím, že Jamajka by chtěla, abych měl zlato, každý miluje vítěze, já bych taky dneska strašně rád vyhrál. Ale cítím se dobře, fakt. Moje řeč těla to neukáže, protože nejsem ten typ, ale jsem rád," svěřil se.

Na vysněný olympijský trumf nedosáhl ani Američan Fred Kerley, mistr světa z roku 2022. Po stříbrném Tokiu mu tentokrát připadl bronz. "Cítil jsem, že jsem udělal, co jsem mohl, ale přijel jsem si sem pro zlato, pro nic jiného. Jenže každý si sem přišel pro to samé a jenom jeden může vyhrát," poznamenal devětadvacetiletý sprinter. "Necítím žádnou frustraci, protože čelím těm nejlepším na světě. Není tolik lidí, co by mohli říct, že závodili na olympijských hrách. Je to moje druhá olympiáda a odcházím s medailí," dodal.