Kincl ve Frankfurtu vyzve domácí hvězdu. Obhajovat bude před více než 50 tisíci diváků

Oktagon na říjen plánuje největší turnaj v historii celé organizace a necelé dva měsíce před jeho startem fanouškům představil bonbónek a jeden z nejzajímavějších duelů celé karty. Před více než 55 tisíci diváků se o titul šampiona střední váhy utká obhájce Patrik Kincl (35) s hvězdou německé MMA Kerimem Engizekem (33).

Kincl v Oktagonu kraluje střední váze už přes dva roky. Pás obhájil proti několika velkým jménům a potvrdil, že je aktuálně jednou z nejvýraznějších postav celé organizace. V posledních měsících si poradil s Vémolou, Pirátem, Lohorém nebo Wawrzyniakem. Nyní se pokusí uhájit neporazitelnost i proti Engizekovi.

Ve Frankfurtu ho nečeká nic jednoduchého. V německém Frankfurtu vyzve devět let neporaženého bojovníka, který patří mezi nejlepší na německé scéně. Na straně Engizeka navíc bude většina z více než padesátitisícového kotle.

"Jsem si jistý, že půjde o zážitek na celý život. Na světě není moc bojovníků, kteří by před takovým publikem zápasili. Co to se mnou udělá na místě, je otázka. Jsem sice zkušený zápasník, ale tohle bude něco unikátního. Engizeka na domácí půdě požene mnoho fanoušků vpřed.Připravuji se na to, že nastoupí přemotivovaně a nasadí vysoké zápasové tempo," prozradil Kincl.

Český bojovník ví, že je před ním jedinečná výzva, nechce se proto zabývat tím, s jakou taktikou do duelu vstoupí soupeř. "Soustředím se jen na svůj game plan, který se bude odvíjet od tempa z prvního kola. Nemyslím si, že by náš zápas došel k bodovým rozhodčím a viděl bych to tak, že zápas skončí ve třetím nebo čtvrtém kole," uvedl český šampion před jedním z největších turnajů v historii MMA.